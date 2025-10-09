Что есть, чтобы быть красивой: названы 13 лучших продуктов для здоровой кожи в любом возрасте

Сардины / © Associated Press

Реклама

Нет волшебного продукта, который может самостоятельно изменить вашу кожу. Здоровый цвет лица возникает благодаря сочетанию образа жизни: качественного сна, управления стрессом, регулярного движения, увлажнения и защиты от солнечных повреждений. Эти факторы работают вместе, чтобы поддерживать естественную способность кожи к восстановлению, обновлению и защите.

Но, пожалуй, самой приятной и доступной частью этого уравнения является еда.

Что именно надо есть, для красоты кожи, рассказывает GoodHousekeeping.

Реклама

Диета, богатая питательными веществами, является основополагающей для здоровья кожи, способствует здоровому, чистому цвету лица изнутри, говорит Джейми Мок, магистр наук, дипломированный врач. Как самый большой орган тела, кожа нуждается в определенных питательных веществах, таких как аминокислоты, незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты, чтобы строить, восстанавливать и защищать себя от воздействия окружающей среды.

То, что мы едим, влияет не только на внешний вид нашей кожи, но и на то, как она функционирует на более глубоком уровне. Питательные вещества из цельных продуктов помогают укрепить кожный барьер, поддерживают выработку коллагена и борются с оксидативным стрессом, что является ключевым фактором для поддержания молодого сияния. Это означает, что ваш выбор продуктов может быть мощным элементом ухода за собой, способствуя сияющей коже и общему самочувствию. От увлажнения до восстановления клеток, питание играет роль, с которой не может сравниться только уход за кожей.

Добавление продуктов, поддерживающих кожу, в ваш рацион не требует кардинальных изменений. Небольшие, намеренные замены могут со временем иметь большое значение. Правильные питательные вещества работают синергетически для поддержания здоровья кожи, но они также полезны для вашей энергии, иммунитета и общей жизненной силы. Эта связь делает питание для вашей кожи не только вопросом внешнего вида, но и улучшением вашего самочувствия изнутри.

Учитывая это, вот продукты, которые, по мнению диетологов, заслуживают места в вашем меню для ухода за кожей.

Реклама

Авокадо

Тост с авокадо / © Credits

Авокадо заслужило свою репутацию суперпродукта для кожи благодаря уникальному сочетанию полезных жиров, витаминов и антиоксидантов. Богатые мононенасыщенными жирами, они помогают поддерживать эластичность и увлажнение кожи, а также уменьшают воспаление, которое может сделать цвет лица тусклым. Они также являются отличным источником калия и витаминов группы В, которые поддерживают кровообращение и энергетический обмен — оба ключевые для здорового сияния. Высокое содержание витамина Е делает этот продукт полезным для борьбы со старением, а антиоксиданты способствуют чистой, сияющей коже, улучшая ее увлажнение и эластичность, говорит зарегистрированный диетолог Робин Кайден, магистр наук.

Авокадо также содержит витамин С, который поддерживает синтез коллагена для упругости, и вместе с витамином Е обеспечивает сильную защиту от повреждений свободными радикалами.

Болгарский перец

Яичница в болгарском перце / © Credits

Он не только вкусный, но и является одним из лучших продуктов, богатых витамином С, и содержит 95 мг — более 100% суточной нормы витамина С — всего в полстакана. Этот мощный антиоксидант помогает защитить от свободных радикалов и окислительного стресса, который они вызывают, что может привести к преждевременному старению и повреждению кожи, добавляет Мок.

Витамин С может предотвращать и лечить повреждения кожи от ультрафиолетового (УФ) излучения, а также играет определенную роль в заживлении ран. Этот антиоксидант также важен для синтеза коллагена. Мы знаем, что многие загрязнители окружающей среды могут снижать уровень витамина С в коже и приводить к повреждению свободными радикалами, поэтому включение продуктов, богатых витамином С, в рацион является ключевым.

Реклама

Добавляйте нарезанный перец в салаты и бутерброды или превратите его во вкусный хумус из красного перца, чтобы насладиться преимуществами этого любимого овоща.

Сардины

Сардины / © Associated Press

Сардины являются прекрасным дополнением к диете для поддержания кожи, предлагая богатую дозу омега-3 жирных кислот, подобно лосося и форели. Эти полезные жиры помогают уменьшить воспаление, защитить от ультрафиолетового излучения и поддерживают поддержку коллагена — все это ключевое для поддержания гладкости и упругости кожи. Они укрепляют кожный барьер, что помогает удерживать влагу и защищать от раздражителей, что делает их решающими при таких заболеваниях, как экзема и псориаз, добавляет Мок.

Сардины также содержат впечатляющее количество витамина D, необходимого для роста и восстановления клеток кожи, и селена, мощного антиоксиданта, который защищает клетки кожи от повреждений. Поскольку сардины едят вместе с костями, они естественным образом обеспечивают организм кальцием, который в гармонии с витамином D поддерживает прочность костей и структуру кожи. Добавьте к этому высококачественный белок, и сардины предложат богатую питательными веществами комбинацию, которая питает кожу изнутри, доказывая, что иногда лучшие косметические средства происходят прямо из вашей тарелки.

Кефир

Кефир — ферментированный молочный напиток, который очень похож на жидкий йогурт. Этот ферментированный напиток является мощным источником разнообразных пробиотиков, которые могут помочь сбалансировать кишечный микробиом.

Реклама

Оказывается, что здоровый кишечник имеет решающее значение для общего здоровья, поскольку пища в конечном итоге расщепляется именно там, чтобы питательные вещества могли быть доставлены по всему организму. Включение пробиотических пищевых источников вместе с пребиотическими источниками, которые питают пробиотики, может положительно повлиять на кишечную микробиоту и здоровье кожи.

Кефир чрезвычайно универсален и может использоваться во всем: от смузи до заправок. Вы можете наслаждаться им отдельно, но если покупаете ароматизированный вариант, ищите варианты с минимальным добавлением сахара или без него.

Миндаль

Миндаль — это больше, чем хрустящая закуска, это мощное средство для поддержания кожи. Всего одна унция (около 23 миндальных орехов) содержит 7,3 мг витамина Е, почти 50% суточной нормы, что делает его одним из лучших природных источников этого антиоксиданта. Много витамина Е, они защищают от ультрафиолетовых лучей и повреждения клеток свободными радикалами. Миндаль также богат мононенасыщенными жирами — полезные для сердца жиры, которые помогают поддерживать кожу эластичной и увлажненной изнутри. Кроме того, он содержит около 3,5 грамма клетчатки на порцию.

Исследования даже показывают, что миндаль может уменьшить акне, поддерживая метаболическое здоровье, включая улучшение уровня глюкозы и холестерина ЛПНП. Его универсальность позволяет легко наслаждаться им ежедневно, независимо от того, посыпают ли его салатами, смешивают со смузи или просто едят горстями.

Реклама

Клубника

Клубника / © Associated Press

Ягоды не только очень вкусные и освежающие, но и богаты клетчаткой, антиоксидантами и большим количеством витамина С, которые могут помочь укрепить здоровье кожи. Клубника — настоящая звезда, ведь ½ стакана нарезанной клубники содержит 49 мг или более 50% суточной нормы.

Клубника также богата многими фенольными соединениями, включая элаговую кислоту и флавоноиды, которые обладают противовоспалительными свойствами, которые могут положительно влиять на кожу и даже помогать восстанавливать поврежденные клетки кожи.

Несмотря на то, что ягоды сезонные, они сохраняют свои питательные вещества при заморозке, поэтому вы можете наслаждаться ее успокаивающими свойствами круглый год.

Киви

Одна из самых мощных ролей витамина С — выработка коллагена, белка, который придает вашей коже эластичность. Коллаген разрушается с возрастом и вызывает образование морщин, но киви, богатый витамином С, может обеспечить 141% вашей суточной нормы и помочь противодействовать этому эффекту, говорит дерматолог Лорен Плох, доктор медицинских наук.

Реклама

Такие сорта, как золотые киви, содержат еще больше витамина С, что делает их исключительным источником этого микроэлемента. Организм не может вырабатывать витамин С, поэтому очень важно получать достаточное количество этого питательного вещества из пищи, чтобы защитить ее от вредных патогенов. Киви также состоят из воды более 90%, что также может помочь увлажнять организм.

Киви может быть ярким дополнением к любому фруктовому салату и может быть включен в смузи и йогуртовые парфе.

Помидоры

Помидор / © ТСН

Помидоры содержат ликопен, пигмент, который естественным образом содержится в кожуре и может помочь предотвратить фотоповреждения. Хотя он также не заменит солнцезащитный крем, этот антиоксидант может обеспечить долговременную защиту от ультрафиолетового излучения и нейтрализовать вредные свободные радикалы.

Приготовление помидоров в соусе или рагу может фактически увеличить количество ликопина (также мощного антиоксиданта), который может усвоить организм.

Реклама

Помидоры лучше всего хранить при комнатной температуре и подальше от прямых солнечных лучей. Если вы не можете использовать их до того, как они испортятся, то поставьте их в холодильник. Обычно их хорошо употребить в течение одной недели после созревания.

Грецкие орехи

Грецкие орехи являются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, которые обладают мощным противовоспалительным действием, помогая поддерживать барьер кожи, удерживая влагу и защищая ее от раздражителей, говорит Мок. Они также содержат больше полифенолов, которые помогают бороться с воспалением и свободными радикалами, чем многие другие орехи и арахис.

Грецкие орехи также содержат пребиотики, которые являются типом неперевариваемой клетчатки, которая питает пробиотики и может положительно влиять на кишечные бактерии, что, как мы знаем, связано со здоровьем кожи.

Наконец, грецкие орехи содержат мелатонин, который имеет решающее значение для поддержания хорошего ночного сна. Исследования показывают, что сон также играет важную роль в функции кожного барьера, а выбор пищи и образа жизни, способствующий хорошему сну, может помочь поддерживать здоровую сияющую кожу.

Реклама

Совет профессионала: храните их в герметичном контейнере в холодильнике для оптимальной свежести, поскольку грецкие орехи могут прогоркнуть, если их слишком долго подвергать воздействию высоких температур.

Шпинат

Шпинат и другая листовая зелень, такая как капуста кале и швейцарский мангольд, содержат много питательных веществ, поддерживающих кожу и действующих на нескольких уровнях. Они богаты витамином С, который помогает стимулировать выработку коллагена и защищать от повреждения свободными радикалами, а также поставляют бета-каротин, который организм превращает в витамин А для содействия здоровому обновлению и восстановлению клеток. Только одна чашка вареного шпината обеспечивает более 50% суточной нормы витамина А, а также является естественным источником железа, магния и фолиевой кислоты.

Листовая зелень также содержит лютеин и зеаксантин — каротиноиды, которые помогают защитить кожу от оксидативного стресса и даже обеспечивают определенную защиту от ультрафиолетового излучения. Благодаря высокому содержанию воды, она также способствует увлажнению, что делает ее простым и многофункциональным дополнением к любой диете, полезной для кожи.

Виноград

Красный, зеленый и черный виноград содержат комбинацию элаговой кислоты и ресвератрола — двух соединений, которые помогают бороться с оксидативным стрессом. Недавно исследователи обнаружили, что употребление винограда в течение двух недель защищает от ультрафиолетового излучения. В частности, исследование показало, что для возникновения солнечных ожогов после употребления винограда требуется значительно большее воздействие ультрафиолетового излучения.

Реклама

Это не означает, что вы можете отказаться от солнцезащитного крема, но виноград может быть пищей для защиты кожи в пляжные дни и в течение недели. Виноградная диета также была связана с уменьшением повреждения ДНК, сохранением клеток кожи и уменьшением маркеров воспаления.

Семена льна

Это маленькое, но мощное семя является прекрасным растительным источником омега-3 жирных кислот, клетчатки и многое другое. Исследования даже показывают, что употребление семян льна, в частности льняного масла, может повысить увлажнение и гладкость кожи. Просто заметьте, что льняное масло имеет очень низкую точку дымления и лучше всего использовать его в сыром виде.

Когда речь идет о семенах льна, существует важная разница между целыми и молотыми. Целые семена льна имеют более длительный срок хранения, но их трудно расщепить и переварить организмом, тогда как молотые семена льна легче усваиваются организмом, но обычно имеют более короткий срок хранения, поэтому лучше хранить их в холодильнике, чтобы предотвратить порчу.

Попробуйте добавить молотые семена льна в свой утренний йогурт или в смузи. Поскольку льняное масло имеет низкую температуру дымления, его лучше всего использовать в полезных домашних заправках.

Реклама

Сладкий картофель

Сладкий картофель является основным продуктом для кожи благодаря своему яркому оранжевому оттенку, который происходит от бета-каротина, предшественника витамина А. Только один средний сладкий картофель содержит более 100% суточной нормы витамина А, помогая поддерживать обновление и восстановление клеток кожи. Они являются прекрасным источником бета-каротина, мощного антиоксиданта, который организм превращает в витамин А, что помогает защитить кожу от солнечных лучей и способствует здоровому, яркому цвету лица, добавляет Мок.

Сладкий картофель — это любимый продукт для кожи благодаря своему яркому оранжевому оттенку, который происходит от бета-каротина, предшественника витамина А. Только один средний сладкий картофель содержит более 100% суточной нормы витамина А, что помогает поддерживать обновление и восстановление клеток кожи. Они являются прекрасным источником бета-каротина, мощного антиоксиданта, который организм превращает в витамин А, что помогает защитить кожу от повреждений солнцем и способствует здоровому, яркому цвету лица, добавляет Мок.

Высокое содержание клетчатки — около 4 граммов на среднюю картофелину — поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что может снизить риск появления высыпаний, связанных со скачками глюкозы. Мок добавляет, что пищевые волокна способствуют здоровому кишечному микробиому, который может уменьшить воспаление, связанное с такими заболеваниями, как розацеа, акне и экзема.

По словам экспертов, не все продукты поддерживают сияющую кожу, а некоторые могут даже ухудшить ее. Рационы с низким содержанием растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи и семена, часто не имеют антиоксидантов, ключевых соединений, которые защищают клетки кожи от повреждения свободными радикалами и замедляют признаки старения. Продукты с высоким гликемическим индексом, такие как газированные напитки, сладости и белый хлеб, могут усугубить акне, объясняет Мок. Они повышают уровень сахара в крови, что вызывает всплески инсулина и инсулин

Реклама

Выбор богатых питательными веществами продуктов с низким гликемическим индексом, придерживаясь последовательного времени приема пищи, может быть одним из самых эффективных способов защиты здоровья кожи изнутри.

Когда речь идет о добавках для здоровья кожи, эксперты рекомендуют обсудить варианты с врачом, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим потребностям. Хотя богатая питательными веществами диета всегда должна быть на первом месте, определенные добавки могут обеспечить целенаправленную поддержку.

Не существует никакой удивительной пищи, которая может обратить вспять старение и разгладить мелкие морщины, но общая здоровая диета, которая включает продукты, богатые антиоксидантами, пробиотиками, клетчаткой и т.д., может поддерживать сияющую здоровую кожу. Некоторые продукты могут даже восстанавливать кожу и, возможно, обратить вспять повреждения кожи.

Помните, что другие факторы образа жизни, такие как поддержание водного баланса, регулярные физические упражнения, ограничение употребления алкоголя и отказ от курения, играют значительную роль в здоровье и внешнем виде вашей кожи. Хорошая новость заключается в том, что местные методы лечения часто могут дополнять диетические вмешательства и улучшать состояние кожи, поэтому важно проконсультироваться с дерматологом, чтобы подобрать местный режим лечения, который лучше всего подходит именно вам и потребностям вашей кожи.