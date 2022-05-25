Что есть, чтобы быть здоровее и счастливее

Что есть, чтобы быть здоровее и счастливее

Диетолог Светлана Фус рассказала о продуктах, которые сделают вас намного здоровее, а ваши кожу - гладкой и упругой.

Красивая кожа, повышенная умственная активность, стабильная работа сердечно-сосудистой системы, хорошее зрение и крепкие кости – все это уже давно не предел мечтаний, а всего лишь результат регулярных физических нагрузок и правильного сбалансированного питания. Так что же есть, чтобы быть здоровее и счастливее?⁣⁣

Для мозга⁣⁣

⁣Для стимуляции работы мозга и повышения его активности нужно включить в список своих ежедневных продуктов мясо птицы, морскую рыбу - жирную и не жирную, яйца, орехи, семена, льняное масло, а также ягоды и зеленые овощи. ⁣⁣

Для сердца

Для хорошей работы сердца необходим комплексный набор витаминов и микроэлементов, особенно калия и магния. Их много в овощах, бобовых, цельных крупах, морских водорослях. Цельные крупы и бобовые в этом списке особенно полезны, поскольку они нормализуют давление и сохраняют сосуды от "вредного" холестерина.

Для зрения

Есть много причин, почему наше зрение ухудшается. Чтобы избежать этого, я рекомендую есть как можно больше продуктов, содержащих витамины А, бета-каротин, С и Е. В число таких продуктов входят: зелень и овощи, ягоды, молочные продукты, субпродукты, орехи и масла, горький шоколад.⁣⁣

Для крепких костей

Костям необходим магний, кальций, фосфор, белок. Все эти вещества содержатся в зелени и овощах, фруктах, мясе, рыбе, яйцах, злаковых и бобовых. Животные жиры употребляйте в небольшом количестве. Чаще бывайте на свежем воздухе в солнечные дни, потому что под солнечными лучами в коже синтезируется витамин Д. Следите за уровнем витамина D в крови, особенно когда вы много времени проводите в помещениях.

Для красоты и молодости

Зелень, разноцветные ягоды и овощи являются основным источником антиоксидантов, которые помогают коже быть гладкой, упругой и сияющей. Также не нужно забывать о животных жирах и маслах, которые сохраняют влагу в коже.

Поверьте, используя продукты питания таким образом, чтобы пользу получали все органы, долго ждать "спасибо" от вашего организма не придется. ⁣⁣

Больше советов о здоровом питании читайте на странице Светланы Фус facebook.com/svetlanafus

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