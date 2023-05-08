Что есть, чтобы не стареть: 10 антивозрастных продуктов, которые помогут сохранить молодость

Наша кожа - индикатор нашего здоровья. Если кожа выглядит упругой и сияющей, значит, вы правильно питаетесь и ведете здоровый образ жизни.

Красивая и сияющая кожа отражает состояние нашего организма и позволяет нам выглядеть моложе. Красота кожи начинается с питания. Когда мы наполняем наше повседневное меню яркими продуктами, богатыми антиоксидантами, полезными жирами, водой и необходимыми питательными веществами, наше тело выражает свою признательность через свой самый большой орган - нашу кожу. Лосьоны, кремы, маски и сыворотки могут сделать не так много, как правильное питание.

Исследователи пришли к выводу, что употребление фруктов и овощей — самый безопасный и здоровый способ борьбы с тусклым цветом лица и морщинами. Издание Нealthline назвало 10 лучших "антивозрастных" продуктов, которые питают ваше тело и придают коже сияние, исходящее изнутри.

Кресс-салат

10 антивозрастных продуктов, которые помогут сохранить молодость / Фото: Credits

Кресс-салат является отличным источником:

кальция;

калия;

марганца;

фосфора;

витаминов А, С, К, В-1 и В-2.

Кресс-салат действует как внутренний кожный антисептик и увеличивает циркуляцию и доставку минералов ко всем клеткам тела, что приводит к усилению оксигенации кожи. Содержащиеся в кресс-салате антиоксиданты, содержащие витамины А и С, могут нейтрализовать вредные свободные радикалы, помогая предотвратить появление морщин.

Красный болгарский перец

10 антивозрастных продуктов, которые помогут сохранить молодость / Фото: Credits

В дополнение к высокому содержанию витамина С, который полезен для производства коллагена, красный сладкий перец содержит мощные антиоксиданты, называемые каротиноидами.

Каротиноиды — это растительные пигменты, ответственные за ярко-красный, желтый и оранжевый цвета, которые вы видите во многих фруктах и овощах. Они обладают различными противовоспалительными свойствами и могут помочь защитить кожу от солнечных лучей, загрязнения и токсинов окружающей среды.

Папайя

Этот вкусный суперпродукт богат различными антиоксидантами, витаминами и минералами, которые могут помочь улучшить эластичность кожи и свести к минимуму появление морщин. К ним относятся:

витамины А, С, К и Е;

кальций;

калий;

магний;

фосфор;

витамины группы В.

Широкий спектр антиоксидантов в папайе помогает бороться со свободными радикалами и может задерживать признаки старения. Папайя также содержит фермент под названием папаин, который обеспечивает дополнительные омолаживающие свойства, действуя как одно из лучших природных противовоспалительных средств. Он также содержится во многих отшелушивающих продуктах.

Употребление папайи (или использование продуктов, содержащих папаин) может помочь вашему телу избавиться от омертвевших клеток кожи, сделав вашу кожу сияющей и яркой.

Черника

Черника богата витаминами А и С, а также антивозрастным антиоксидантом под названием антоцианин. Это то, что придает чернике ее глубокий, красивый синий цвет.

Эти мощные антиоксиданты могут помочь защитить кожу от повреждений, вызванных солнцем, стрессом и загрязнением окружающей среды, смягчая воспалительную реакцию и предотвращая потерю коллагена.

Брокколи

10 антивозрастных продуктов, которые помогут сохранить молодость / Фото: Credits

Брокколи — это противовоспалительное и омолаживающее средство, содержащее:

витамины С и К;

различные антиоксиданты;

волокно;

фолат;

лютеин;

кальций.

Ваше тело нуждается в витамине С для производства коллагена, основного белка в коже, который придает ей силу и эластичность.

Шпинат

Шпинат очень увлажняет и содержит антиоксиданты, которые помогают насыщать кислородом и восстанавливать весь организм. Он также богат:

витаминами А, С, Е и К;

магнием;

железом растительного происхождения;

лютеином.

Эта универсальная листовая зелень с высоким содержанием витамина С увеличивает выработку коллагена, делая кожу упругой и гладкой. Витамин А, который он обеспечивает, может способствовать укреплению и блеску волос, в то время как витамин К помогает уменьшить воспаление в клетках.

Орехи

10 антивозрастных продуктов, которые помогут сохранить молодость / Фото: Credits

Многие орехи (особенно миндаль) являются отличным источником витамина Е, который помогает восстанавливать кожные ткани, удерживать влагу в коже и защищать ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Грецкие орехи даже содержат противовоспалительные жирные кислоты омега-3, которые могут помочь:

укрепить мембраны клеток кожи;

защитить от солнечных лучей;

придать коже красивое сияние, сохранив ее естественный масляный барьер.

Авокадо

Авокадо содержит большое количество борющихся с воспалениями жирных кислот, которые способствуют гладкости и эластичности кожи. Они также содержат множество необходимых питательных веществ, которые могут предотвратить негативные последствия старения, в том числе:

витамины К, С, Е и А;

витамины группы В;

калий.

Высокое содержание витамина А в авокадо может помочь нам избавиться от омертвевших клеток кожи. Содержание каротиноидов может также помочь в блокировании токсинов и повреждений от солнечных лучей, а также помочь защитить от рака кожи.

Сладкий картофель

Оранжевый цвет сладкого картофеля обусловлен наличием антиоксиданта под названием бета-каротин, который превращается в витамин А, который может помочь восстановить эластичность кожи, ускорить обновление клеток кожи и в конечном итоге сделать ее мягкой и молодой.

Этот корнеплод также является отличным источником витаминов С и Е, которые могут защитить нашу кожу от вредных свободных радикалов и сохранить сияющий цвет лица.

Зерна граната

Гранат веками использовался как целебный лекарственный фрукт. Гранаты с высоким содержанием витамина С и множества мощных антиоксидантов могут защитить наш организм от повреждения свободными радикалами и снизить уровень воспаления в организме.

Эти полезные фрукты также содержат соединение под названием пуникалагин, которое может помочь сохранить коллаген в коже, замедляя признаки старения.

Питаясь этими антивозрастными продуктами, мы можем получить энергию, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше. Выбирайте фрукты и овощи насыщенного цвета. Насыщенные оттенки обычно являются признаком более сильных радикальных полезных свойств, которые сохранят вашу кожу здоровой и яркой. Чем больше цветов вы сможете уместить на своей тарелке, тем лучше.

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