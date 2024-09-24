Что есть, чтобы снизить холестерин: 32 лучших продукта

Эти продукты действительно снижают уровень холестерина, поэтому их часто рекомендуют включать в здоровую, сбалансированную диету.

Важно знать, что существует два типа – холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), который иногда называют "плохим" холестерином, и холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), или "хороший" холестерин. Нам нужно небольшое количество холестерина, чтобы наш организм функционировал должным образом, но слишком большое количество может увеличить риск высокого АД, инсульта и инфаркта.

Диета является одним из важнейших способов поддерживать уровень холестерина в норме и поддерживать здоровую работу сердца, и на полках супермаркетов есть определенные продукты, на которые следует обратить внимание. Издание Woman&Home предлагает список 32 лучших продуктов для снижения холестерина и здоровья сердца.

Оливки

Оливки / Фото: Credits

Добавить больше оливок в свой рацион – это вкусно, но также и разумно. Популярная закуска богата мононенасыщенными жирами, в частности, олеиновой кислотой, помогающей снизить уровень холестерина ЛПНП, одновременно повышая уровень холестерина ЛПВП. Более того, они содержат антиоксиданты, такие как полифенолы, которые помогают защитить сердце.

Семена чиа

Семена чиа / Фото: Credits

Семена чиа являются идеальной пищей для снижения уровня холестерина, поскольку они содержат большое количество растворимой клетчатки и жирных кислот омега-3. Первая помогает уменьшить всасывание холестерина в кровь, связываясь с ним и помогая его удалению, тогда как вторая снижает уровень холестерина ЛПНП и уменьшает воспаление, таким образом способствуя здоровью сердца.

Грецкие орехи

Грецкие орехи / Фото: Credits

Добавьте грецкие орехи в йогурт, кашу или салат. Они являются хорошей пищей для снижения уровня холестерина, поскольку содержат много жирных кислот омега-3, которые помогают снизить уровень холестерина ЛПНП, одновременно повышая уровень ЛПВП. Кроме того, они наполнены антиоксидантами и растительными соединениями, такими как фитостеролы, дополнительно помогающие уменьшить всасывание холестерина.

Чеснок

Чеснок / Фото: Credits

Чеснок должен стать одним из ваших любимых ингредиентов в кухне. Универсальный овощ, который можно добавлять в различные блюда, содержит алицин и другие соединения серы, которые помогают снизить уровень холестерина ЛПНП. Он также обладает антиоксидантными свойствами, защищающими от окислительного повреждения, которое может способствовать сердечным заболеваниям.

Бобы эдамаме

Бобы эдамаме / Фото: Credits

Это эффективная пища для снижения уровня холестерина, поскольку она богата растительным белком и содержит растворимую клетчатку, которая помогает замедлить пищеварение и уменьшает всасывание холестерина ЛПНП в крови. Это, в свою очередь, может помочь здоровью сердца.

Капуста кале

Капуста кале / Фото: Credits

Капуста является полезным продуктом для снижения уровня холестерина, поскольку она богата растворимой клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают снизить уровень холестерина ЛПНП. Клетчатка умело связывается с желчными кислотами, которые образуются из холестерина, побуждая организм использовать большее количество холестерина для замены желчи, что снижает общий уровень холестерина.

Овес

Овсяная каша / Фото: Credits

Прекрасная вещь, которую стоит съесть утром, – каша – отличный выбор для завтрака прохладными утренниками. Овес является эффективным продуктом для снижения уровня холестерина, поскольку он богат растворимой клетчаткой, в частности бета-глюканом, помогающей снизить уровень ЛПНП, связываясь с холестерином в пищеварительном тракте и помогая организму двигаться дальше. Это уменьшает общее усвоение холестерина и способствует улучшению здоровья сердца.

Лосось

Лосось для закусок и бутербродов / Фото: Credits

Лосось – это продукт, который обязательно должен быть в вашем списке покупок. Рыба является особенно превосходной пищей для снижения уровня холестерина, поскольку она богата жирными кислотами омега-3, которые помогают снизить уровень холестерина ЛПНП, повышая уровень ЛПВП. Эти здоровые жиры также уменьшают воспаление и, следовательно, улучшают общее состояние сердца.

Ягоды

Черника и ежевика / Фото: Credits

Горстка ягод на завтрак или на перекус – это разумный выбор. Они богаты растворимой клетчаткой, которая помогает уменьшить всасывание холестерина, а антиоксиданты предотвращают окисление холестерина ЛПНП, что способствует сердечным заболеваниям. Таким образом, их регулярное потребление улучшает общее состояние сердца.

Черный шоколад

Черный шоколад / Фото: Credits

Черный шоколад – идеальное питательное сладкое. Он может помочь снизить уровень холестерина благодаря высокому содержанию флавоноидов, являющихся соединениями, обладающими антиоксидантными свойствами, которые могут снизить уровень холестерина ЛПНП и повысить уровень ЛПВП. Однако убедитесь, что вы выбираете сорт с по меньшей мере 70%-ным содержанием какао и потребляете его в умеренных количествах.

Помидоры

Помидоры

Используйте помидоры в кулинарной рутине. Они полезны для понижения уровня холестерина благодаря высокому содержанию мощного антиоксиданта ликопина, высвобождение которого усиливается при варке, что уменьшает вредное окисление холестерина ЛПНП. Они также содержат клетчатку, способствующую выведению плохого холестерина из организма.

Авокадо

Авокадо / Фото: Credits

Авокадо богат полезными для сердца мононенасыщенными жирами, которые могут снизить уровень холестерина ЛПНП, а также повысить уровень ЛПВП. Они содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которая также может помочь снизить уровень холестерина, уменьшая его всасывание, а также антиоксиданты, которые могут предотвратить окисление холестерина ЛПНП, что способствует улучшению здоровья сердца.

Киноа

Салат из кино / Фото: www.credits

Подавайте кино на ужин. Его высокое содержание клетчатки помогает снизить всасывание холестерина ЛПНП, а также содержит антиоксиданты, которые могут помочь уменьшить окисление холестерина ЛПНП. Статус питательной пищи подтверждает низкий гликемический индекс киноа, что означает, что она помогает регулировать уровень сахара в крови и инсулина, таким образом, косвенно поддерживая здоровый уровень холестерина.

Бобы

Лобио из фасоли / Фото: Credits

Наполните рацион бобами, чтобы подарить своему сердцу немного любви. Большое количество растворимой клетчатки в бобах связывается с холестерином в пищеварительной системе и помогает выводить его из организма. Они также регулируют уровень сахара в крови, косвенно поддерживающий здоровый уровень холестерина, и содержат определенные ключевые минералы, а именно магний и калий, которые поддерживают общее здоровье сердца.

Ячмень

Жемчужная каша / Фото: Credits

Ячмень является эффективным продуктом для понижения уровня холестерина. Он насыщен растворимой клетчаткой, бета-глюканом, значительно снижает уровень холестерина ЛПНП, связываясь с ним в пищеварительном тракте и выводя его из организма. Он также помогает регулировать уровень сахара в крови, что косвенно поддерживает здоровый уровень холестерина и содержит антиоксиданты, которые могут уменьшить окисление холестерина.

Сладкий картофель

Батат (сладкий картофель) / Фото: Credits

Кроме того, что сладкий картофель очень вкусен, он прекрасно регулирует уровень холестерина. Батат имеет высокое содержание растворимой клетчатки, которая может помочь уменьшить всасывание, и содержит антиоксиданты, которые могут предотвращать окисление ЛПНП. Кроме того, овощ содержит калий, помогающий сбалансировать уровень натрия, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.

Миндаль

Миндаль / Фото: Credits

Миндаль является особенно эффективной закуской для балансировки холестерина. Он содержит мононенасыщенные жиры, которые, как было показано, снижают уровень холестерина ЛПНП, сохраняя уровень ЛПВП. Кроме того, они наполнены антиоксидантом витамином Е, который может предотвратить окисление ЛПНП.

Семена льна

Семена льна / Фото: Credits

Полезно посыпать завтрак льняными семенами. Он богат растворимой клетчаткой, которая помогает уменьшить всасывание холестерина, а также богат омега-3 жирными кислотами, которые могут снизить ЛПНП и повысить уровень ЛПВП. Кроме того, он содержит фитохимические вещества, называемые лигнанами, которые могут помочь снизить уровень холестерина.

Шпинат

Тортилья со шпинатом / Фото: Credits

Шпинат является одним из ряда зеленых листовых овощей, полезных для сердца. Он богат лютеином, антиоксидантом, который может препятствовать прилипанию холестерина к стенкам артерий, и богат клетчаткой, чтобы помочь снизить всасывание холестерина. Он также содержит нитраты, которые могут помочь снизить АД и улучшить функцию артерий.

Апельсины

Апельсиновый фреш / Фото: Credits

Фрукты могут быть полезны для регулировки уровня холестерина. Апельсины содержат большое количество растворимой клетчатки, называемой пектином, которая может помочь снизить уровень ЛПНП. Кроме того, они богаты антиоксидантами, которые называются флавоноидами, которые могут улучшить соотношение холестерина, а высокое содержание витамина С может помочь предотвратить окисление LDL.

Оливковое масло

Оливковое масло / Фото: Credits

Оливковое масло является основным ингредиентом, когда речь идет о полезных для сердца продуктах. Она богата мононенасыщенными жирами, которые могут снизить уровень холестерина ЛПНП, а также содержит антиоксиданты, которые могут предотвращать окисление ЛПНП. Полейте ею салат для действительно сытного обеда.

Тунец

Салат с тунцем, морковью и яблоком / Фото: Credits

Жирная рыба, например, тунец, должна быть частью вашего рациона для балансировки холестерина. В нем много омега-3 жирных кислот, которые могут снизить уровень триглицеридов и повысить уровень ЛПВП. Это также отличный источник белка, заменяющий белки с высоким содержанием насыщенных жиров, что может улучшить общее состояние здоровья сердца.

Тофу

Салат из тофу / Фото: Credits

Этот продукт на основе сои содержит изофлавоны, которые могут снизить уровень холестерина ЛПНП, и это нежирный источник белка, заменяющий белки с большим содержанием насыщенных жиров. В конце концов это может улучшить общее здоровье сердца.

Яйца

Фаршированные яйца / Фото: Credits

Яйца и их связь со здоровым холестерином исторически вызывали путаницу. Однако есть доказательства того, что они могут повысить уровень ЛПВП и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они богаты антиоксидантом лютеином, который может снизить воспаление в артериях. Хотя тем, кто обладает высоким уровнем холестерина, рекомендуется ограничить их потребление.

Нут

Салат с нутом / Фото: Credits

Добавьте в рацион нут, чтобы получить сытную пользу для сердца. У бобовых много растворимой клетчатки, которая помогает уменьшить всасывание холестерина и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также он может заменить другие ингредиенты как источник белка растительного происхождения с низким содержанием насыщенных жиров.

Куриное мясо

Куриное филе / Фото: Credits

Установлено, что куриное мясо лучше влияет на уровень холестерина, чем красное мясо, например, свинина или говядина. Это нежирный источник белка, поэтому в нем меньше насыщенных жиров и, следовательно, лучше для здоровья сердца. Однако питательная польза на самом деле зависит от того, как вы готовите курятину, лучше всего – без кожи.

Бок-чой

Капуста бок-чой / Фото: Credits

Капуста бок-чой – популярный в азиатской кухне овощ, который стоит добавить в список покупок. Он содержит фитостеролы – вещества, похожие на холестерин, которые могут блокировать всасывание холестерина. Кроме того, он обладает высоким содержанием клетчатки и низкой калорийностью, что также полезно для общего здоровья сердца.

Цельнозерновой хлеб

Хлеб / Фото: Credits

Замените очищенный белый хлеб цельнозерновым, который поможет здоровью сердца. Последний богат растворимой клетчаткой, которая связывается с холестерином в желудочно-кишечном тракте, помогая снизить уровень ЛПНП. Кроме того, он содержит витамины группы В, являющиеся питательными веществами, которые также могут помочь регулировать уровень холестерина.

Ореховое масло

Арахисовое масло / Фото: Credits

Ложка орехового масла на завтрак может способствовать улучшению здоровья сердца. В нем много ненасыщенных жиров, которые могут улучшить соотношение холестерина, а его фитостеролы – вещества, похожие на холестерин – могут блокировать всасывание холестерина. Однако важно потреблять его в умеренных количествах.

Йогурт

Соус из йогурта с огурцом и чесноком. / Фото: Credits

Йогурт является неотъемлемой частью здоровой для сердца диеты. Богатое пробиотиками содержание "хороших" бактерий может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП, а его статус источника белка без высокого содержания насыщенных жиров может также помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Однако по возможности важно отдавать предпочтение таким сортам, как греческий йогурт.

Чечевица

Суп с чечевицей / Фото: Credits

Чечевица – это сытный полезный для сердца ингредиент для обеда, которым стоит больше наслаждаться в своем рационе. Бобовые богаты растворимой клетчаткой, которая помогает уменьшить всасывание холестерина, а также источник растительного белка без насыщенных жиров, что также полезно для общего здоровья сердечно-сосудистой системы.

Сыр

Сыр / Фото: Credits

Если вы любитель сыра, то вам повезло, поскольку он может помочь здоровью сердца, если употреблять его в умеренных количествах. Молочный продукт содержит много кальция, который может помочь снизить уровень холестерина.

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