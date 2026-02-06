Что есть зимой, чтобы укрепить иммунную систему

Свекла / © Credits

Кроме защиты от простуды и гриппа эти суперпродукты также могут защитить от хронических заболеваний и помочь пищеварению.

GoodHousekeeping обратились к экспертам по питанию, чтобы они рассказали нам о сезонных продуктах, которые стоит добавить в ваш список покупок. Такие продукты, как тыква, свекла, капуста кале, авокадо и киви, содержат важные витамины, питательные вещества и минералы, которые могут укрепить вашу иммунную систему.

Киви

Вам обязательно стоит есть этот сладкий, сочный суперфрукт в пушистой оболочке. Киви богаты разнообразными антиоксидантами, а также калием, витамином Е, фолатом и клетчаткой, а сорт Санголд, известный своей мякотью, которая скорее желтая, чем зеленая, содержит в три раза больше витамина С, чем апельсин.

Киви может быть особенно полезным для здоровья пищеварения: исследования показывают, что он имеет специфический фермент, уникальный для этого фрукта, который помогает расщеплять белок для облегчения потока. Помимо перекуса, добавьте киви в свои смузи или йогуртовых боулов, салатов или вашего следующего фруктового пирога.

Тыква

Тыква богата клетчаткой и имеет большое количество антиоксидантной силы в виде каротиноидов, витамина С и других фитонутриентов. Вы можете использовать мускатную тыкву, и не выбрасывайте эти семена в мусор после того, как достанете их — можете запечь их для хрустящей, питательной закуски, наполненной звездами иммунитета цинком и селеном.

Свекла

Свекла / © Credits

Свекла непревзойденная, особенно в сезон простуды — этот зимний продукт является настоящим суперпродуктом, особенно когда речь идет об иммунитете. Свекла всех оттенков богата витамином С, цинком и другими питательными веществами, известными тем, что укрепляют иммунную систему, и она особенно богата беталаинами, пигментными соединениями с мощными антиоксидантными свойствами.

И не выбрасывайте стебли и листья — они являются дополнительным источником питательных веществ и богаты витаминами К и А, а также кальцием и калием.

Брюссельская капуста

Этот овощ имеет все те же преимущества, что и его крестоцветные родственники — капуста, брокколи и цветная капуста. Брюссельская капуста содержит витамины С и К, а эти мини-капусты также полны мощных соединений, называемых глюкозинолатами, которые организм превращает в изотиоцианаты, суперзвезды борьбы с раком, которые могут предотвратить повреждение ДНК на клеточном уровне.

Не говоря уже о том, что чашка такой капусты содержит 4 грамма насыщающей клетчатки. Жареные брюссельские капусты могут быть вашим любимым вариантом, но попробуйте измельчить или очистить листья и добавить сырыми в салат — это обеспечит крепкий хруст.

Красный апельсин

Любой сорт апельсина, который вы можете найти (Кара-Кара, морской, клементины), насытит вас антиоксидантами, которые помогут контролировать воспаление и будут способствовать общему здоровью, но яркие красные апельсины «имеют высокое содержание антоцианов, особенно мощных антиоксидантов, которые придают плоду цвет и могут быть связаны с меньшим риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

Сладкий картофель

Если вы немного устали, поработайте над этим корневым растением — добавьте его к следующему приему пищи. Оно может похвастаться тройным компонентом, который помогает избавиться от запора, а именно клетчаткой, магнием и калием. Калий играет роль в сокращении мышц, в частности кишечника, поэтому его недостаточное потребление может замедлить скорость переваривания пищи, что приводит к запору и вздутию живота.

Сладкий картофель также способствует здоровью глаз. Эти богатые антиоксидантами клубни обеспечивают целую дневную норму витамина А плюс 25% рекомендуемой суточной нормы витамина С, который может помочь защитить ткани глаза от повреждения.

Вы также получите калий, ключевой минерал для регулирования кровяного давления, который имеет решающее значение для здоровья кровеносных сосудов и, следовательно, тканей глаза.

Капуста кале

Темно-листовая зелень, такая как капуста кале и листовая капуста, является суперзвездами здоровья сердца: исследования показывают, что употребление по крайней мере одного стакана сырой листовой зелени в день может помочь снизить риск сердечных заболеваний, вероятно, из-за высокого содержания нитратов, которые заживляют кровеносные сосуды и помогают им расслабляться для здорового кровяного давления.

Капуста кале и другая листовая зелень также содержат витамины С и К, последний из которых взаимодействует с кальцием и фосфором, образуя кристаллы гидроксиапатита, что способствует крепкой плотности костей. Витамин К также играет ключевую роль в свертывании крови, что делает его обязательным для заживления ран.

Авокадо

авокадо / © Associated Press

Ваш любимый ингредиент гуакамоле содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень холестерина ЛПНП и защищают кровеносные сосуды от вредного образования бляшек, поддерживая сильную работу сердца.

Этот кремово-зеленый фрукт также является хорошим источником витаминов С и Е, антиоксидантов, которые могут помочь снизить риск развития катаракты и возрастных заболеваний зрения, таких как макулярная дегенерация. Кроме того, клетчатка и полезные жиры в авокадо способствуют ощущению сытости, помогая вам оставаться сытым.

Авокадо также является естественным мочегонным средством, поскольку оно содержит много калия — мы знаем, что этот минерал, который действует как электролит, играет решающую роль в противодействии избытку натрия в организме и помогает нам поддерживать надлежащую гидратацию.

Ананас

Если вы сосредоточены на увеличении содержания белка для наращивания или поддержания мышечной массы, добавьте ананас в свой рацион также. Этот тропический фрукт содержит пищеварительный фермент под названием бромелайн, который улучшает усвоение белка и помогает расщеплять его в кишечнике, чтобы его можно было использовать.

Также бромелайн уменьшает повреждения и воспаление мышц, вызванные физическими упражнениями, для улучшения восстановления. Ананас также полезен для ваших суставов и кожи, поскольку содержит витамин С, который способствует выработке собственного коллагена вашим организмом.

Грейпфрут

Не секрет, что все цитрусовые являются хорошим источником витамина С и других антиоксидантов, способствующих сохранению хорошего самочувствия. Но эта категория зимних фруктов также является надежным источником клетчатки, и наиболее распространенным типом является пектин, который, как было показано, помогает уменьшить запоры и ускорить прохождение пищи через пищеварительный тракт в кишечник. Грейпфрут также содержит флаванол под названием нарингенин, который, как считается, также играет определенную роль в облегчении запоров.

Морковь

Морковь / © Associated Press

Корнеплоды и зима идут рука об руку. Морковь является любимцем фанатов здорового питания, и она также является питательной находкой: она является мощным источником витамина А и лютеина + зеаксантина, двух питательных веществ, которые являются ключевыми для хорошего зрения и профилактики хронических заболеваний глаз, таких как возрастная макулярная дегенерация. Витамин А играет определенную роль в выработке родопсина, пигмента в сетчатке глаза, необходимого для зрения в условиях слабого освещения и ночью.

Морковь также обеспечивает питательные вещества, которые способствуют здоровью кожи.