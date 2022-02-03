Что нужно включить в рацион для здоровья суставов

Диетолог Светлана Фус рассказала, что для здоровья суставов очень важен баланс белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов в нашем рационе.

Что нужно есть, чтобы укрепить суставы? Первое, что приходит в голову, - рацион должен быть богат кальцием. Молочные продукты, как мы знаем с детства, - наиболее доступный источник кальция. Нас уверяли: "Пей молоко и ешь творог, чтобы кости были крепкими". Поэтому мы в первую очередь ассоциируем кальций со строительным материалом для зубов и костей.

Действительно, одно из основных веществ, обеспечивающее прочность скелета, - кальций. Если этого минерала не хватает, организм забирает его из костной ткани, что приводит к остеопорозу (истончению костей). Страдают не только кости рук и ног, но и позвоночника. Поэтому обеспечить себе достаточный объем кальция очень важно.⁣⁣

Однако не следует злоупотреблять молочными продуктами. Они должны занимать свою долю в нашем рационе. Ведь кальций содержится еще в овощах, крупах, мясе и рыбе. Но не кальцием единым. На здоровье костей и суставов влияет и витамин D, фосфор и магний, витамин С, белок и многое другое. Чтобы поддерживать здоровье суставов, очень важен баланс белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов в нашем рационе.

Что нужно включить в рацион:

1. Продукты, богатые серой и селеном

Сера играет важную роль в синтезе хрящевой ткани. В достаточном количестве содержится в продуктах, где есть белок - все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты. Главное, употреблять эти продукты в адекватном количестве.

Селен способствует встраиванию серы в структуру хряща. Очень важный микроэлемент для здоровья суставов. Он участвует в процессах их питания и увлажнения. Обогатить свой рацион селеном можно, используя такие продукты, как бразильский орех, рыба (сардины, лосось, сельдь), чеснок, яйца, курица и индейка, печень говяжья, грибы, творог, крупы и бобовые.

2. Продукты, богатые витамином С

О пользе витамина С знают все. В организме этот витамин не вырабатывается, поэтому должен поступать с пищей. Если не получать его в достаточном количестве, развивается гиповитаминоз, а этого допускать не следует. Витамин С нужен для синтеза коллагена, а это кожа, кости, суставы, связки, участвует в процессе свертывания крови, необходим для поддержания эластичности и прочности сосудистой стенки и для иммунной защиты.

Суточная потребность составляет от 70 мг до 100 мг. Его не трудно получать из еды в любое время года, надо только знать, где витамин С находится в достаточном количестве. Киви, квашеная капуста, ягоды, цитрусовые, перец - основные и доступные источники витамина С.

3. Продукты, богатые витамином D

Основная функция витамина D - участие в обмене фосфора и кальция. Он обеспечивает нормальный рост костной ткани, предупреждает возникновение рахита и остеопороза, отвечает за крепость зубов и ногтей.

Его можно получить из таких продуктов, как печень трески, яичные желтки, сливочное масло. Но следует помнить, что основное количество витамина D мы получаем от солнца. Под воздействием солнечных лучей он синтезируется в нашей коже, а благодаря печени и почкам превращается в активную форму. Поэтому важно не только полноценное питание и солнечный свет, а еще поддерживать нормальную работу этих органов.

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