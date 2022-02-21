Что портит ваше зрение: книги, гаджеты или солнце

Спойлер: нашу способность видеть окружающий мир четко и беспрепятственно портят не книги, гаджеты и солнце, а наше пренебрежение правилами безопасности и гигиеной зрения.

О том, как правильно смотреть, чтобы не перенапрягать глазные мышцы, зачем часто моргать и почему вам нужны солнечные очки с УФ-защитой, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир.

Виноваты гаджеты

Через глаза мы получаем 80% информации о мире. Достоверность и скорость поступления этой информации зависит от исправности зрительного аппарата, который приспосабливается к существующим условиям. Если ваше зрение "упадет", зрительный аппарат не выключится, а научится видеть, например, менее четко и на коротких расстояниях.

Современный человек получает нужную ему информацию образовательного или развлекательного характера из гаджетов. Кто-то работает за компьютером от 5 до 8 часов каждый день, и это не предел. При многочасовых "гляделках" в экран гаджета мышцы хрусталика перенапрягаются. Хрусталик – это биологическая линза, встроенная в наш глаз, благодаря которой мы получаем четкое изображение мира на ближних и дальних расстояниях.

Напряжение мышц происходит из-за того, что мы длительно и близко смотрим на экраны монитора. Наш несчастный хрусталик на протяжении 5-7 часов держит в фокусе одно расстояние – мышцы перенапрягаются. Поскольку глаза фокусируются на картинке, реже моргают. В норме мы моргаем около 20 раз в минуту. Когда работаем за компьютером или листаем ленту Instagram – всего около 6. Это приводит к развитию синдрома сухого глаза. А многочасовое напряжение мышцы – к близорукости.

А что на счет синего света? Экраны современных компьютеров подсвечивают обычные LED-лампы. Внутри старых компьютеров находились электро-лучевые трубки, которые во время свечения "выбрасывали" электроны. Так называемое облучение плохо влияло не только на зрение, но и на весь организм. Однако есть данные о том, что длительное и менее интенсивное облучение в некоторых случаях может привести к фотохимическому повреждению сетчатки.

Читать или не читать

Чтение книг портит зрение, если вы регулярно:

читаете много часов подряд без пауз – глаза устают от перенапряжения;

утыкаетесь носом в книгу – хрусталик постоянно фокусируется на близком расстоянии (подкрадывается близорукость);

читаете ночью с фонариком или в комнате с плохим освещением – мышцы глаз напрягаются, а зрачки расширяются, чтобы пропустить на сетчатку больше света. Вы реже моргаете (подкрадывается синдром сухого глаза);

читаете в транспорте – из-за вибрации, которая создается при движении, хрусталику сложно сфокусироваться на странице или на строке, мышцы перенапрягаются.

Солнце тоже враг?

Солнце – источник витамина D и энергии, но ультрафиолетовое излучение солнца может вызывать ожог сетчатки. И когда вы покупаете затемненные очки без УФ-защиты, вы ему в этом помогаете. Оказываясь за темным стеклом, зрачки, как и в темноте, расширяются, и на сетчатку попадает прямой солнечный свет. Через расширенный зрачок на сетчатку льется солнечный свет. Очки в таком случает работают по принципу увеличивающего стекла. Это может привести к солнечному ожогу центра сетчатки. При сильном ожоге – к потери центрального зрения.

Цвет очков – это цвет краски, используемый для окрашивания стекла. Светло-розовые очки с УФ-защитой 4 степени работают гораздо эффективнее, чем самые темные очки без УФ-защиты. Последние вообще не защищают.

Правила безопасности

Чтобы сохранить зрение в норме, нет необходимости отказываться от гаджетов, книг и встреч с солнцем. Нужно соблюдать некоторые правила.

Гаджеты и книги:

между глазами и экраном компьютера/телефона или книгой – минимум 40 см расстояния, между глазами и телевизором – 5-7 метров;

во время работы или чтения чаще моргайте, чтобы предупредить развитие синдрома сухого глаза;

через каждые полчаса-час делайте перерывы на 3-5 минут – моргайте, закрывайте глаза, водите глазами по часовой стрелке и против часовой стрелки;

придерживайтесь правила 20-20-20 – 20 минут работаете, 20 секунд смотрите вдаль на расстоянии 20 футов, то есть 6 метров;

гуляйте при дневном свете на улице;

работайте и читайте в качественно освещенном помещении – при необходимости используйте дополнительные источники света. Отлично, если источник света будет находиться за вашей спиной или сбоку;

в вечернее время включайте на гаджетах ночной режим – глазам будет комфортнее и легче работать при теплом освещении;

пользуйтесь увлажняющими глазными каплями, которые для вас подберет офтальмолог.

Чтобы уберечь глаза от ожога:

носите сертифицированные солнцезащитные очки с 3-4 степенью УФ-защиты;

не смотрите на солнце снизу вверх, то есть избегайте попадания прямых солнечных лучей в глаза. В том числе и в солнцезащитных очках, потому что даже очень хорошие очки сохраняют некоторую светопропускаемость.

И самое главное правило – ежегодно посещайте офтальмолога, чтобы хорошо видеть на близких и на дальних расстояниях в любом возрасте.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

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