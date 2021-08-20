Что происходит в мозге, когда мы испытываем страх

Группа исследователей узнала о том, что происходит в мозге, когда человек испытывает страх.
Ученые изучили данные зондов, находящихся глубоко в мозгу больных эпилепсией. Статья опубликована в Science Advances.
Было проведено много исследований, и все же мало известно о том, какие процессы происходит в мозгу во время переживаний.
Это объясняется тем, что задействованные механизмы лежат глубоко внутри мозга, где трудно получить считывания мозговых волн. Однако команда исследователей преодолела эту сложность, изучив пациентов с эпилепсией, оснащенных датчиками мозга.
Предыдущие исследования показали, что в мозгу страх, похоже, происходит из миндалины и медиальной префронтальной коры (mPFC), поэтому исследователи сосредоточились на этом.
Как проходил эксперимент
Чтобы узнать больше о том, что происходит в этих областях мозга, исследователи показали добровольцам квадрат на экране компьютера. В случайные моменты это изображение сопровождалось сотрясением запястья с помощью электрического разряда. Постепенно пациенты научились бояться этого цветного квадрата.
Исследователи смогли увидеть увеличение активности мозга, когда добровольцам показали квадрат, который они ассоциировали с ударом на запястье — степени реакции страха.
Изучая эти ответы, исследователи заметили, что активность мозга — это тип ритма, который называется тета-волна, и это произошло как в миндалине, так и в mPFC.
Они также смогли увидеть, что реакция страха началась в дорсальном mPFC — вывод, который был замечен в других исследованиях приматов. Работа помогает объяснить, что происходит в мозге, когда люди испытывают страх, что может привести к разработке методов лечения тревожных расстройств.