Что произойдет, если есть йогурт каждый день: эксперты удивили выводами

Йогурт обладает большой питательной ценностью, но слишком много молочных продуктов и сахара не всегда полезны для вашего здоровья.

Йогурт удовлетворяет молочные потребности сбалансированной диеты, плюс он полон белка и других питательных веществ. Также мы любим йогурт за его удобство. Когда у вас нет времени на полноценный прием пищи, баночка йогурта на ходу может казаться отличной идеей.

Несмотря на то, что пользы много, не стоит злоупотреблять даже таким полезным продуктом. WomansWorld попросили диетологов рассказать, что произойдет, если вы будете есть йогурт каждый день.

Что произойдет, если вы будете есть йогурт каждый день: плюсы

Независимо от того, любите ли вы йогурт на завтрак или в качестве быстрого перекуса, вы можете есть его каждый день. Ежедневное употребление йогурта, особенно греческого, поможет вам удовлетворить потребность в белке, поддержит здоровье мышц и общие функции организма, объясняет Мишель Рутенштейн, диетолог по профилактической кардиологии. Йогурт также полон пробиотиков и витаминов, необходимых для поддержания здоровья, что делает его простым вариантом, когда вам нужно подкрепиться.

В одном стакане простого йогурта содержится почти девять граммов белка, и Рутенштейн говорит, что его можно есть регулярно, но, если вы следите за содержанием сахара и жира, избегайте ароматизированных и жирных сортов.

Польза греческого йогурта

Разница между греческим йогуртом и обычным йогуртом в том, что греческий йогурт гуще и кремовее обычного, потому что его процеживают, чтобы удалить большую часть сыворотки, которая содержит лактозу и углеводы, говорит Крис Мор, сертифицированный диетолог, консультант по фитнесу и питанию. Благодаря этому в нем вдвое больше белка, чем в обычном йогурте, что делает его лучшим вариантом для наращивания мышечной массы и насыщения, говорит доктор Мор.

Вы будете потреблять больше белка, употребляя йогурт каждый день

Обычный йогурт может легко помочь вам приблизиться к вашей цели по белку. Он полезен для ваших мышц и общего здоровья, особенно если вы выбираете йогурты с высоким содержанием белка, такие как исландский йогурт или греческий йогурт, утверждает доктор Мор.

Хотя йогурт не должен заменять такие продукты, как мясо или бобы, он может помочь вам быстро получить заряд белка.

Вы можете улучшить здоровье своего кишечника

Если вам нужно улучшить здоровье кишечника, добавьте в свой рацион йогурт. Он полон пробиотиков из живых и активных культур и других важных питательных веществ, которые полезны для вашей пищеварительной системы.

Раутенштейн говорит, что пробиотики поддерживают здоровый кишечник и микробиом полости рта, способствуя улучшению пищеварения и обмена веществ и потенциально облегчая запоры.

Пробиотики также могут помочь здоровью сердца

Исследования показывают, что пробиотики, содержащиеся в йогурте, могут снижать преобразование триметиламин-N-оксида, метаболита, связанного с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, что может помочь потенциально снизить риск сердечных заболеваний, говорит Раутенштейн.

Ваши кости могут стать крепче

Ежедневное употребление йогурта может сделать вас сильнее. Он также отлично подходит для потребления таких питательных веществ, как кальций и витамин D, которые необходимы для крепких костей, говорит доктор Мор. Он отмечает, что кальций особенно необходим для здоровья костей, поскольку он помогает предотвратить остеопороз и сохраняет кости плотными, а не хрупкими.

Соус из йогурта с огурцом и чесноком / Фото: Credits

Вредно ли потребление слишком большого количества йогурта

Хотя простой йогурт или греческий йогурт обладают высокой питательной ценностью, и доктор Мор, и Рутенштейн предостерегают от сильно ароматизированных или сладких вариантов.

Ароматизированные йогурты могут содержать большое количество добавленных сахаров, что может способствовать увеличению веса, повышению риска диабета 2 типа и другим проблемам с обменом веществ, предостерегает Рутенштейн.

Вместо того, чтобы использовать искусственные подсластители или начинки, доктор Мор советует придерживаться других питательных продуктов, включая ягоды и фрукты, семена льна и конопли. Вы также можете добавить мед или арахисовое масло в простой греческий йогурт, чтобы придать ему немного сладости или больше вкуса.

Как включить йогурт в свой рацион

Вы можете легко есть йогурт в течение дня, и его можно использовать в пикантных блюдах, таких как заправки для салатов или в маринадах. Добавление других ингредиентов также может увеличить потребление белка и клетчатки.

Чтобы эффективно включить йогурт в сбалансированный рацион, выбирайте сорта без добавления сахара и с низким содержанием жира, а также сочетайте его с клетчаткой и полезными жирами.

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