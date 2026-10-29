Что произойдет с организмом, если ежедневно есть тыквенные семечки / © Credits

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Тыквенные семечки уже давно перестали быть лишь сезонным перекусом, который мы добываем из тыквы осенью. Сегодня их добавляют в гранолу, салаты, йогурты и домашние снеки, а ещё едят просто так вместо чипсов или соленых крекеров.

И это хорошая привычка, если знать меру. Издание Real Simple рассказало, чем полезны тыквенные семечки, как их регулярное употребление может влиять на организм и почему даже такой питательный продукт не стоит есть без меры. Главное правило простое: польза зависит не только от самих семечек, но и от порции, способа приготовления и того, какие продукты они заменяют в вашем рационе.

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Зачем есть тыквенные семечки

На первый взгляд это просто маленькие хрустящие семечки, однако их питательная ценность действительно впечатляет. В порции сырых очищенных тыквенных семечек весом около 30 г содержатся растительные белки, клетчатка, магний, калий и небольшое количество цинка, селена и марганца. Особое преимущество заключается в том, что магний участвует в работе мышц и нервной системы, регулировании уровня глюкозы в крови и поддержании нормального артериального давления.

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Еще один интересный компонент — фитостерины, растительные соединения, которые могут снижать всасывание холестерина в кишечнике. В сочетании с ненасыщенными жирами они делают тыквенные семечки удачным дополнением к рациону, направленному на поддержание здоровья сердца.

Если каждый день есть тыквенные семечки

Сытость

Если между обедом и ужином постоянно хочется что-нибудь перекусить, тыквенные семечки могут стать отличным вариантом перекуса. Сочетание белков и жиров делает их более сытными, чем многие привычные снеки.

Небольшая порция может помочь утолить голод и уменьшить желание бездумно перекусывать в течение дня. Особенно если вместо семечек вы обычно выбираете соленые крекеры или другие продукты с невысокой пищевой ценностью.

Однако есть один нюанс: семена калорийны, поэтому большая порция легко превращает полезный перекус в дополнительный прием пищи.

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Здоровье сердца

Тыквенные семечки содержат ненасыщенные жиры, магний и фитостерины — компоненты, которые могут способствовать поддержанию здорового уровня холестерина и нормального артериального давления.

Заметная польза может быть тогда, когда семечки регулярно заменяют менее питательные перекусы. В таком случае вы не просто добавляете новый продукт в меню, а меняете общее качество рациона.

В то же время не стоит ожидать мгновенного результата, тыквенные семечки сами по себе не лечат повышенный холестерин и не заменяют рекомендаций, назначенных врачом. Изменения зависят от питания, физической активности и других факторов.

Больше магния

Магний необходим организму, поскольку участвует в сотнях биохимических процессов, поддерживает работу нервной системы и мышц и играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови. Порция тыквенных семечек весом 30 г содержит около 150 мг магния — это значительный вклад в суточное потребление этого минерала.

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Однако важно помнить, что один продукт не может компенсировать несбалансированный рацион. Наилучший результат даёт разнообразное питание, включающее овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и семена.

Растительный белок

Около 9 г белка на 30 г семян — ещё один аргумент в его пользу. Это очень удобно для тех, кто стремится разнообразить источники белка или реже употребляет продукты животного происхождения.

Добавляйте семена в овсянку, салаты, натуральный йогурт или крем-супы. Так вы сделаете блюдо более питательным, придадите ему приятную текстуру и характерный ореховый вкус.

Однако тыквенные семечки не следует рассматривать как единственный источник белка; лучше всего сочетать их с другими продуктами, обеспечивающими организм необходимыми питательными веществами.

Повышение качества ежедневных перекусов

Это, пожалуй, одно из самых практичных преимуществ. Если заменить часть чипсов, соленых закусок или сладостей небольшой порцией тыквенных семечек, рацион может стать более питательным.

Вы будете получать больше белка, магния и ненасыщенных жиров, а не просто быстрый перекус. Именно такая замена, если она станет регулярной частью сбалансированного питания, может благотворно повлиять на здоровье.

Можно ли съесть слишком много тыквенных семечек

Дело не в том, что семечки вредны. Просто они очень питательны и калорийны, и их легко есть горсть за горстью. Одна порция весом около 30 г содержит примерно 166 ккал. Если регулярно съедать значительно больше, не учитывая это в общем рационе, избыток калорий может затруднять контроль веса и негативно влиять на некоторые показатели обмена веществ.

Особого внимания заслуживает соль, ведь жареные семечки с большим количеством соли могут способствовать задержке жидкости, ощущению отечности и временному повышению артериального давления, особенно у людей, чувствительных к натрию. Поэтому лучший выбор для ежедневного употребления — сырые или сухообжаренные семечки без добавления соли. А если вы любите пряности, попробуйте добавить паприку, чеснок или немного сушеных трав.

Ориентиром потребления для большинства людей может служить примерно 30 г в день — около ¼ стакана очищенных семечек. Этого количества достаточно, чтобы получить значительную порцию питательных веществ и не набрать слишком много калорий.

Однако есть и исключения, если у вас диагностировано заболевание почек и врач рекомендовал ограничить потребление калия или фосфора, количество семян необходимо согласовать со специалистом. А при наличии аллергии на тыквенные семечки их следует полностью исключить.

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