Что поесть перед бегом / © Credits

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Кто-то с легкостью выходит на утреннюю пробежку с пустым желудком, а кто-то без перекуса буквально «выдыхается» уже на первом километре. И оба варианта могут быть нормальными, об этом рассказало издание Real Simple.

Как объясняет спортивный диетолог и сертифицированный специалист по питанию спортсменов Энджи Аш, универсального сценария не существует, всё зависит от интенсивности тренировки, времени суток и индивидуальной реакции организма. Главное — понять, как именно «заправить» тело, чтобы бег стал легче, а не превратился в испытание.

Что есть перед бегом

Эксперт советует ориентироваться на три ключевых элемента: углеводы, белок и гидратация. Идеальный вариант — либо полноценный прием пищи за 3–4 часа до бега, либо легкий перекус за 30–60 минут до тренировки.

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При этом важнее не «идеальные цифры», а то, как организм переносит пищу. Для ориентира: примерно 1 г углеводов на 1 кг веса в предтренировочном приеме пищи, то есть для человека весом примерно 68 кг, это 68 г углеводов и примерно 2–3 стакана воды перед пробежкой

В жару или при высокой влажности потребность в жидкости может возрастать, иногда стоит добавить электролиты, чтобы компенсировать потери с потом.

Обязательно ли есть перед бегом

Краткий ответ — нет. Особенно если пробежка короткая, интенсивность низкая, бег происходит утром и вам комфортно без еды. Некоторые бегуны сознательно тренируются натощак, другие не могут представить бег без перекуса, и это нормально.

Единственное правило баланса, если вы не едите перед утренней пробежкой продолжительностью 30–45 минут, стоит позаботиться о сбалансированном ужине накануне и завтраке сразу после тренировки

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Что есть перед бегом

Утро (бег сразу после пробуждения). Завтрак: банан, миндальное молоко, миндальная паста и кофе. Все это удобно и легко усваивается, а также дает энергию. Можно также фрукты, орехи или ореховую пасту, например яблоко с миндальной пастой

День или позднее утро. Овсянка, приготовленная с вечера, с греческим йогуртом, мёдом, миндалем и ягодами. Тосты с авокадо и яйцами или тосты с ореховой пастой и ягодами.

Во всех вариантах важно соблюдать баланс углеводов, белков и жиров.

Что есть во время длительных или интенсивных пробежек

Чем длиннее и сложнее бег, тем больше организм «питается» углеводами.

до 75 мин интенсивного бега: могут понадобиться быстрые углеводы в жидкой форме

более 90 мин: 30–60 г углеводов в час

Подойдут гели, бананы, вафли, мед и жидкие углеводы.

Чего лучше избегать перед пробежкой

Чтобы не испортить тренировку желудочными неприятностями, стоит ограничить избыток клетчатки, особенно в обработанных продуктах, жареных блюдах и жирной пище, искусственных подсластителях и сахарных спиртах, так как они могут вызвать дискомфорт в желудке.

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Питание перед бегом — это не жесткие правила и не «идеальный рацион бегуна», а подбор всего под свои потребности. Кому-то достаточно яблока с ложкой миндальной пасты, кому-то нужен полноценный завтрак, а кто-то вообще любит бегать натощак. И все эти варианты могут работать, если они дают энергию, комфорт и стабильность.

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