Что следует пить утром первым: кофе или воду

Кофе и вода / © Credits

Кофе - это первое, к чему многие люди тянутся утром, но современные тренды переворачивают эту привычку. Те, кто присоединяется к новому тренду, пьют воду за час-два до своей первой чашки кофе, утверждая, что это способствует лучшей гидратации и регуляции кортизола.

GoodHousekeeping углубился в исследование и проконсультировались экспертами, чтобы разобраться в этом вопросе.

Насколько важна гидратация по утрам

Организм человека содержит более 50% воды, и поддержание водного баланса важно для ключевых физиологических функций, таких как кровообращение, регуляция температуры и пищеварение. После нескольких часов без употребления жидкости во время сна, нормально просыпаться с легким чувством жажды.

Употребление воды после пробуждения помогает восстановить потерю жидкости в течение ночи и поддерживает нормальную физиологию, включая настроение и чувство усталости, когда присутствует легкое обезвоживание.

Типичная потеря воды во время сна может колебаться от 400 до 700 миллилитров (от 1,5 до 3 стаканов). Значительная часть этой потери жидкости происходит потому, что вода постоянно испаряется с вашей кожи — как во время бодрствования, так и во время сна. Хотя потребности различаются, обычно рекомендуют выпивать около 9 стаканов воды ежедневно для женщин и около 13 стаканов ежедневно для мужчин — и получать дополнительные 20% жидкости из пищи.

Одно небольшое исследование показывает, что выпивание примерно одного стакана воды после пробуждения может быть достаточным, чтобы утолить утреннюю жажду и начать восстанавливать гидратацию после ночного голодания, хотя два стакана могут быть еще более эффективными, особенно когда речь идет о поддержке настроения и памяти. Если начало дня с одного-двух стаканов воды поможет вам достичь ваших целей по гидратации, это, безусловно, хорошо.

Улучшит ли употребление воды перед кофе гидратацию и бдительность

Хотя некоторые люди обеспокоены тем, что кофеин в кофе имеет мочегонный эффект, оказывается, что этот эффект не так значителен, как вы думаете. Кофеин может несколько увеличить диурез, но у тех, кто регулярно пьет кофе, это не приводит к обезвоживанию, поскольку содержание жидкости в кофе компенсирует его легкий мочегонный эффект.

При чрезмерном употреблении кофе может привести к обезвоживанию, но для рядового потребителя кофе обезвоживание не должно вызывать беспокойства.

Эксперты соглашаются, что употребление воды утром — это здоровая привычка, которая может помочь вам восстановить водный баланс после долгого ночного сна. Однако нет веских доказательств того, что употребление воды за один-два часа до кофе обеспечивает какую-то уникальную физиологическую пользу, кроме самой гидратации.

Это касается и потенциальных преимуществ для психического здоровья, которые может обеспечить кофе. Кофе известен тем, что повышает бдительность, в значительной степени благодаря содержанию кофеина и других биоактивных соединений, которые могут влиять на настроение, концентрацию и умственную деятельность.

Состояние гидратации может влиять на настроение и когнитивные способности, когда человек имеет легкое обезвоживание, но нет доказательств того, что употребление воды перед кофе обеспечивает особые когнитивные преимущества по сравнению с употреблением такого же количества воды в другое время. Более того, кофеин быстро и надежно усваивается после перорального приема, и нет доказательств того, что предварительное употребление воды за несколько часов до употребления делает кофеин по своей сути сильнее.

А как насчет влияния кофеина на кортизол

Некоторые инфлюэнсеры утверждают, что употребление кофеинового кофе утром повышает уровень кортизола и нарушает ваш уровень энергии. Хотя это правда, что уровень кортизола естественным образом повышается в течение первых 30-45 минут после пробуждения, и что кофеин стимулирует выработку кортизола, ваш привычный утренний кофе вряд ли приведет к «перегрузке стресса» вашего организма или будет способствовать дальнейшему энергетическому краху, согласно недавнему обзору исследований. У людей, которые регулярно пьют кофе, организм адаптируется без признаков длительного вреда.

Однако люди, которые редко пьют кофеин, как правило, испытывают более сильную реакцию нервной системы и кортизола, чем те, кто постоянно пьет. Некоторые люди также естественно более чувствительны к кофеину или стрессу. Для них употребление кофе сразу после пробуждения может ощущаться более стимулирующим или дискомфортным.

Употребление кофе на 30-60 минут может уменьшить эти ощущения. Тем не менее нет доказательств того, что случайный утренний кофе вызывает длительное нарушение регуляции гормонов стресса. Также нет единого оптимального времени, которое бы подходило всем.

Если вы пьете воду утром, должна ли она быть теплой

Тенденция пить теплую воду за один-два часа до кофе является соблазнительной, но научных доказательств ее пользы недостаточно.

Для большинства людей температура воды существенно не меняет метаболизм, регуляцию гормонов, пищеварение или то, как организм воспринимает кофе клинически значимым образом. Хотя экспериментальные исследования показывают, что температура напитка может влиять на моторику и опорожнение желудка, эффекты являются скромными, кратковременными и не связаны с долгосрочными последствиями для пищеварения или метаболизма.

Стоит ли добавлять соль в утреннюю воду

Некоторые инфлюэнсеры также настаивают на том, что добавление щепотки соли к воде улучшит способность вашего организма к регидратации после пробуждения или компенсирует мочегонный эффект кофе. Да, соль содержит электролиты, которые могут помочь восстановить баланс жидкости после значительного обезвоживания. Например, спортсменам полезны электролиты, поскольку длительные или интенсивные физические нагрузки могут привести к чрезвычайным потерям жидкости (более 2% массы тела). Но незначительные потери жидкости, которые происходят в течение ночи, не требуют добавления электролитов в воду.

Заключение

Независимо от того, пьете ли вы воду до или после утреннего кофе, вы получите подобную пользу от гидратации. Как кофе, так и вода способствуют гидратации, поскольку кофе в основном состоит из воды, а кофеин, который он содержит, является лишь легким мочегонным средством. Кроме того, нет веских доказательств того, что теплая вода полезнее холодной, поскольку термогенный эффект воды достаточно минимален. Также нет необходимости добавлять соль в утреннюю воду. Наконец, употребление воды перед кофе не добавляет больше пользы для здоровья, чем употребление такого же количества воды позже.