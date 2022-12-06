Что такое чекап организма и почему он может спасти вашу жизнь

"Меня ничего не беспокоит, поэтому в клинику не пойду!" – так в Украине, да и не только, говорят немало людей. Результат – ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают о страшном диагнозе – онкология.

Только плановое обследование и диагностика помогут выявить заболевание и спасти жизнь, а также уберечь от развития сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета.

Что такое check-up всего организма и почему важно проходить ежегодно обследование, рассказал аnti-age терапевт, врач-кардиолог Grace Clinic Любомир Дронюк.

Что такое медицинский чекап

Разберемся в понятиях: в переводе с английского check-up – "проверка". Медицинский чекап – это комплексное обследование всего организма, благодаря которому вы узнаете состояние своего здоровья всего за несколько часов. Он практически занимает 3-4 часа. Через 2-3 дня будут готовы все анализы, пациент приходит на повторную консультацию, на которой терапевт дает соответствующие рекомендации по коррекции: при необходимости фармацевтическими или фитопрепаратами, а для коррекции дефицитов – витаминными комплексами (в том числе и витамином Д3).

Чекапы бывают как общие, так и узконаправленные, углубленные, например, если у вас есть жалобы на работу конкретных органов или у вашей семьи есть случаи болезней сердца, диабета, онкологии и т.д.

Почему нужно проходить чекап

То, что вы хорошо себя чувствуете, не означает, что вы полностью здоровы: многие опасные и не очень заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Выявить их можно только при комплексном обследовании организма, поэтому не упускайте шанс выявить проблему на начальной стадии. Так вы пройдете лечение с минимальными усилиями и издержками.

Если у вас есть необоснованные или неопределенные симптомы, например, постоянная усталость, головокружение, частые головные боли или ОРВИ, проблемы со сном и т. д. вы можете думать "это пройдет", но представьте себе на минуту, что будет, если не пройдет? Поэтому узнайте причину и решите проблему, пока не станет хуже. После прохождения чека, вы получите рекомендации врача, как укрепить здоровье и улучшить самочувствие. Если же полное обследование выявит какое-либо нарушение, вы сможете своевременно пролечить его, избежав более серьезных проблем в будущем.

Если у вас есть случаи наследственных и хронических заболеваний, например, если у вашей матери или отца был рак толстого кишечника, то вам следует проходить колоноскопию за 10 лет до того возраста, в котором у них обнаружили онкологию. При первой консультации с врачом обсуждается вероятность генетических факторов риска. По результатам такой беседы определяется, на какую диагностику следует делать упор.

Также следует понимать разницу между нормой и оптимальным отклонением определенных показателей при сдаче анализов. Например, витамин Д3 имеет нижнюю границу нормы – 30, если у пациента будет показатель – 31, врач может сказать, что эта норма и отклонений нет. А вот показатель менее 30 – это уже риск заболевания. Поэтому я в своей работе стараюсь достичь показателей именно в оптимальных пределах.

Что дает чекап

Главное преимущество чекап-обследования – это ранняя, своевременная диагностика многих опасных и даже смертельных заболеваний. В качестве примера можно привести рак молочной железы, который во время своевременной диагностики почти в 100% случаев излечим, а ранняя диагностика диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы могут спасти вам жизнь. Второе важное преимущество – это удобство. Все анализы, исследования и консультации будут проведены специалистами одной клиники с максимальным комфортом и в сжатые сроки.

Рекомендуемая частота прохождения чека организма зависит от возраста, пола, образа жизни, перенесенных патологий, наследственной предрасположенности к опасным для жизни заболеваниям человека.

Anti-age терапевт, врач-кардиолог клиники пластической хирургии Grace Clinic Любомир Дронюк

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