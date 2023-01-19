Что такое синдром "сухого глаза" и как его предупредить: полезные советы для здоровья зимой

Слезотечение, зуд, жжение, затуманивание зрения – эти дискомфортные симптомы могут возникать из-за чрезмерно сухого воздуха в жилом помещении и автомобиле. И они не только снижают качество зрения, но и качество жизни и работоспособности.

Наши глаза защищены веками и ресницами, постоянно увлажняются, поэтому холода не боятся. Но резкие температурные перепады, ветер, сухой воздух в помещениях и автомобилях ухудшают их работу. Как именно, почему и что с этим делать, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Сухой воздух и синдром "сухого глаза"

Наружная оболочка глазного яблока, или роговица, покрыта тонкой слезной пленкой, питающей глубокие структуры глаза кислородом и полезными веществами. Она защищает роговицу от пересыхания, раздражения, микротравм, пыли, воздействия аллергенов, чужеродных тел, патогенных микроорганизмов. Через нее происходит вывод углекислого газа и продуктов обмена веществ. Для нормального функционирования слезной пленки слизистая глаза должна быть достаточно увлажненной.

Зимой, когда воздух в жилых домах, рабочих помещениях и автомобилях сухой, слезная пленка быстро улетучивается, преждевременно разрывается и не успевает своевременно обновляться. Это способствует возникновению синдрома "сухого глаза".

Признаками синдрома "сухого глаза" являются:

чрезмерное слезотечение;

покраснение глазных яблок;

жжение;

зуд;

затуманивание зрения;

ощущение постороннего тела в глазу;

светобоязнь.

В то же время ухудшается четкость зрения, снижается концентрация внимания и работоспособность.

Как профилактировать синдром "сухого глаза" зимой?

1. Моргайте: минута регулярного моргания обновляет примерно четверть слезной пленки.

При работе за компьютером или другими гаджетами мы почти не моргаем. Поэтому слезная пленка не успевает обновляться.

Возьмите себе за правило: 30-40 минут работаете – 10-15 минут отдыхаете. Моргаете (железы век выделяют жировой компонент, защищающий слезную пленку от повреждения и испарения), выполняете йогу для глаз, лежите с закрытыми глазами в состоянии покоя.

2. Используйте увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

В норме влажность воздуха в жилом или офисном помещении должна быть не ниже 40%. А температура воздуха – не выше 24 градусов.

3. Проветривайте авто каждые 1,5-2 часа.

Зимой мы включаем в автомобиле обогрев салона, а чтобы согреться как можно скорее – быстрый режим. Резкий поток теплого, но сухого воздуха ускоряет разрыв слезной пленки. Кроме того, за рулем мы реже моргаем, потому что сосредотачиваемся на вождении. Следовательно, глаза пересыхают и болят. Чтобы этого избежать, используйте слабый режим обогрева салона. Каждые 1,5-2 часа проветривайте машину. Пока машина проветривается, вы отдыхаете, двигаетесь, моргаете, пьете кофе или чай.

4. Применяйте увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой или липидами в составе.

Они помогут поддерживать достаточный уровень увлажнения глаз в течение рабочего дня. Увлажняющие капли рекомендуется использовать людям, которые много времени проводят за компьютером и не всегда могут сделать перерыв для отдыха: программистам, копирайтерам, писателям и т.д.

5. Ежегодно и в случае необходимости посещайте офтальмолога.

Зуд и покраснение глаз, являющиеся симптомами синдрома "сухого глаза", могут сигнализировать также и о возникновении аллергии или развитии инфекции. Слезотечение – признак повышения чувствительности роговицы, нарушение проходимости носослезного канала, аллергии. Врач-офтальмолог назначает нужные капли исключительно на основе результатов осмотра. Поэтому они безопасны для здоровья и дают ожидаемый результат, в отличие от назначенных самостоятельно.

Еще несколько полезных советов для здоровья глаз

Носите зимой солнцезащитные очки

Сильный порывистый ветер пересушивает слезную пленку, способствуя ее повреждению. Иногда он может травмировать роговицу, поскольку переносит микрочастицы уличной грязи. К примеру, кристаллики камней и песок.

В солнечную погоду очки защищают глаза от ультрафиолетовых лучей. Зимой УФ-лучи отражаются от снега и стеклянных поверхностей и при длительном воздействии могут повлечь ожог роговицы.

Не трите глаза грязными руками

В течение дня руки контактируют с телефоном, ключами от квартиры, наличными, дверными ручками. На всех этих предметах есть микроорганизмы, временно заселяющие наши руки. И живут там, пока мы их не смоем проточной водой с мылом. Во время трения глаз грязными руками мы можем занести в них эти микробы и вызвать развитие конъюнктивита или ячменя.

Также активное трение глаз, которое является привычкой, вредит роговице – она утончается. Зуд может быть обусловлен синдромом "сухого глаза", аллергией, перенапряжением мускулов глаз, некорректно подобранными контактными линзами. Если он вам надоедает, обратитесь за помощью к врачу-офтальмологу, чтобы решить проблему.

Следите за уровнем потребляемой жидкости

Выпивайте не менее двух литров воды в день и обязательно ежедневно употребляйте продукты с большим содержанием витамина А (морковь, бобовые, сладкий перец, шпинат).

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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