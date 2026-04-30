Что такое здоровая улыбка и почему ослепительная белизна не является ее признаком

Что действительно влияет на цвет зубов и почему белоснежная улыбка — не ключевой признак здоровья, объяснила стоматолог-терапевт стоматологической клиники FrankoLab Соломия Тарасовна Данищук.

Для стоматолога здоровый зуб — это тот, который плотно прилегает к десне, нет микротрещин, сколов, скрытых кариозных полостей, кариеса. Он прочно зафиксирован в лунке, промежуток между десной и зубом не превышает 3 мм. Щели между соседними зубами не слишком большие и не слишком малые. На зубе отсутствуют налет и зубной камень, постепенно разрушающие костную ткань. Десна, которой зуб окружен, розовая, упругая, не кровоточит.

Насыщенность цвета вашей улыбки определяет дентин — внутренняя, плотная ткань зуба с выраженным пигментом: от светло-желтого до коричневого или сероватого. Эмаль полупрозрачная, имеет только молочно-белый или слегка голубоватый тон, служащий оптическим фильтром.

Свет проходит сквозь эмаль, отражается от дентина, возвращается обратно и мы видим цвет зуба, точнее — пигментированный оттенок дентина с легким фильтром. Эмаль рассеивает свет и приглушает желтизну.

У большинства людей зубы имеют красновато-коричневый оттенок (группа А по шкале Вита).

С возрастом эмаль стирается, потому что в течение жизни мы много жуем, чистим ее утром и вечером. В то же время внутри зуба формируется вторичный дентин, что является нормальным процессом. Он плотнее и темнее чем в юношеском возрасте. Поэтому визуально зубы становятся темнее, потому что эмаль не только «гасит» желтизну, но и влияет на яркость улыбки.

Если генетически дентин имеет более темный цвет, например, темно-желтый или сероватый, родные зубы никогда не приобретут ослепительную «рекламную» белизну. Достичь этого можно только через установку виниров.

Зубы могут быть белоснежными, но излишне удлиненными из-за рецессии десен. Рецессия — это состояние, при котором десна опускаются, обнажая корни и шейки зубов, что приводит к пришеечному кариесу. Там эмаль самая тонкая и наиболее уязвимая.

Другая распространенная проблема — кровоточивость десен. Она почти всегда обусловлена гингивитом, то есть воспалением. Гингивит возникает из-за накопления бактериального налета, который постепенно затвердевает и превращается в зубной камень.

Когда десна начинают кровоточить, люди предполагают, что слишком интенсивно чистят зубы или связывают это со сменой зубной щетки. Поэтому нажимают на эмаль мягче, не так как обычно, чтобы не травмировать ткани, кровоточивость которых взамен связана с бактериями. При этом зубы остаются белоснежными, а улыбка красивой.

Микротрещины в свою очередь не только становятся «воротами» для бактерий из пищи, которые проникают вглубь и запускают кариес, но и ослабляют зуб. Когда вы жуете твердый шоколад, орехи, сухарики, он получает неравномерную нагрузку. Иногда микротрещины становятся причиной сколов, а иногда — ломки зуба под корень, что требует более сложного лечения. В таком случае его уже нельзя просто запломбировать, как небольшой скол зуба, а приходится восстанавливать под коронку или удалять.

Отбеливание зубов — распространенная процедура, которую выполняют стоматологи, но она не заменяет ежегодную гигиеническую чистку, лечение кариеса или гингивита, исправление прикуса. Неправильный прикус вызывает преждевременное стирание эмали, бруксизм, накопление зубного налета на определенных участках зубного ряда, сильные головные боли. Поэтому заботьтесь не только о красоте, но и о здоровье своих зубов!

Соломия Данищук

