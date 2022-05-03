Чувство голода и его причины

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему чувство голода – это абсолютно нормально.
Чувство голода – это сигнал нашего организма о том, что закончились питательные вещества. То есть, прошло время после приема пищи, и мы должны наш организм покормить.
Допускать сильного голода (такого, чтобы уж что-нибудь, но только бы поесть) нельзя. Мы должны научиться чувствовать свой организм и понимать, когда поесть.
Какие же бывают причины голода:
- первая причина – психологическая. Это когда вы "заедаете" пустоту, которую чувствуете внутри себя," заедаете стресс. Вы связываете свое эмоциональное состояние с едой. Или пытаетесь через еду получать единственное возможное удовольствие в жизни. Если вы не можете самостоятельно решить вопрос "заедания" психологических проблем, обратятся к специалисту – к психологу
- вторая причина – это хронические заболевания. Очень многие заболевания (особенно пищеварительной системы) могут давать так называемое "подсосное" ощущение в области желудка в промежутке часа-полтора после приема пищи. Какие это могут быть болезни? Гастриты (и с пониженной кислотностью, и с повышенной), хронический холецистит, панкреатит, заболевания щитовидной железы. Если в случае этих заболеваний не соблюдать условия качества пищи или режима питания, то может возникать чувство голода.
- Третья причина – это нарушение режима питания. Режим питания это когда вы едите практически в одно и то же время в течение дня, и делаете это всю жизнь. Если вы не успели своевременно полноценно поесть, организм будет подавать вам сигналы ощущением голода.
Поэтому первое, что вы должны сделать в случае ощущения повышенного голода – это организовать свой режим питания. Поэтому если у вас сейчас есть возможность нормально питаться – питайтесь. Это залог здоровья. Украине нужна здоровая нация!
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