Цвет имеет значение: как яркие овощи и фрукты влияют на наше здоровье

Лето — лучшее время года для увеличения количества овощей, фруктов и ягод в рационе.

Овощи, фрукты и ягоды радуют своим разнообразием. Это не только красиво, но и полезно для здоровья. Цвет многих овощей, фруктов и ягод обусловлен содержанием в них натуральных пигментов, многие из которых — бета-каротин, ликопин, зеаксантин, аллицин, антоцианы относятся к антиоксидантам (группы каротиноидов и флавоноидов).

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Известны их профилактические свойства, например, заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых онкологических заболеваний, катаракты. Они нужны для нормального роста и развития детей. Защищая наши клетки, эти вещества замедляют процессы старения организма, увеличивают продолжительность жизни и улучшают иммунитет.

Регулярное употребление разноцветных овощей, фруктов и ягод приносит много пользы:

фиолетовые или голубые (антоцианин) — снижают риск развития болезней сердца и рака желудка, нормализует кровяное давление и уровень холестерина;

красные (ликопин) — защищают сердце, снижают риск развития рака;

оранжевые или желтые (бета-каротин) — укрепляют иммунитет, улучшают здоровье глаз

белые или коричневые (аллицин) — улучшают память, снижают риск болезней сердца и сосудов, обладают антибактериальными свойствами;

зеленые (хлорофилл) — уменьшают риск онкологических заболеваний, активизируют клеточное дыхание.

Как увеличить количество овощей, фруктов и ягод в рационе

Шаг 1. Ешьте минимум 400 г овощей, 200 г фруктов и ягод ежедневно. Соотношение овощей и фруктов в рационе 2:1.

Шаг 2. Кладите овощи и зелень к каждому приему пищи. В виде десерта можно добавить ягоды или небольшой фрукт.

Ешьте как можно больше разноцветных различных овощей, фруктов и ягод. Они важная составляющая здорового питания. Следите, чтобы на вашей тарелке каждый день (даже зимой) появлялись цвета радуги, а половину объема составляли овощи и фрукты (конечно, с преобладанием овощей).

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