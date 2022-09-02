Дефицит йода может привести к раку: признаки, на которые следует обращать внимание

По мнению экспертов, дефицит йода, от которого страдают миллиарды людей во всем мире, может привести к повышенному риску рака щитовидной железы.
Недостаток йода, который имеет решающее значение для синтеза гормонов щитовидной железы, при неадекватном лечении может привести к раку.
Как сообщает Еxpress.co.uk, примерно два миллиарда человек страдают от дефицита йода, из которых 50 миллионов имеют клинические проявления его недостатка.
Продукты, содержащие йод
Йод в наибольшем количестве содержится в таких продуктах:
- водоросли;
- рыба;
- йодированная соль;
- молочные продукты;
- яйца;
- курица.
Дефицит йода остается наиболее распространенной причиной гипотиреоза во всем мире, поскольку он имеет решающее значение для синтеза гормонов щитовидной железы.
Если потребление йода человеком падает ниже примерно 10-20 мкг/день, возникает гипотиреоз, состояние, которое часто сопровождается зобом. Зоб - припухлость на передней части шеи, вызванная увеличением щитовидной железы - обычно является самым ранним клиническим признаком дефицита йода.
Кроме зоба у взрослых легкий или умеренный дефицит йода может вызвать нарушение умственной функции и снижение производительности труда на фоне гипотиреоза.
Хронический дефицит йода может быть связан с повышенным риском развития фолликулярной формы рака щитовидной железы.
Хотя узелки, как правило, безвредны, некоторые из них имеют злокачественный потенциал и поэтому должны быть проверены врачом.
Более того, когда зоб раковый, злокачественность редко проявляется, пока болезнь не достигает поздних стадий.
Кто может испытывать дефицит йода
Врачи также выделяют группы, подверженные наибольшему риску дефицита йода:
- люди, которые не используют йодированную соль;
- беременные женщины;
- веганы и люди, которые едят мало или совсем не едят молочные продукты;
- люди, проживающие в регионах с бедными йодом почвами;
- люди с пограничным состоянием йода, которые едят продукты, содержащие гойтрогены - вещества, которые блокируют поглощение йода щитовидной железой.
Симптомы дефицита йода
Зоб часто является признаком дефицита йода, но некоторые другие предупреждающие признаки также могут указывать на это состояние.
Они могут включать:
- увеличение веса, усталость и слабость;
- истончение волос;
- сухость кожи;
- ощущение холода, большее, чем обычно;
- замедленный сердечный ритм.
Если врач подозревает, что эти симптомы сигнализируют о недостаточности йода, он может провести медицинский осмотр и анализ мочи или анализ крови. Когда диагноз поставлен, за ним часто следуют рекомендации по диете или добавкам, в зависимости от тяжести состояния.
Действия должны быть предприняты быстро, так как дефицит йода может оказаться проблематичным по разным причинам.
Дефицит йода оказывает множественное неблагоприятное воздействие на рост и развитие и является наиболее распространенной причиной предотвратимой умственной отсталости в мире.
Во время беременности и в раннем детстве дефицит йода может вызвать необратимые последствия.
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