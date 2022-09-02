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Дефицит йода может привести к раку: признаки, на которые следует обращать внимание

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Дефицит йода может привести к раку: признаки, на которые следует обращать внимание

Фото: Credits

По мнению экспертов, дефицит йода, от которого страдают миллиарды людей во всем мире, может привести к повышенному риску рака щитовидной железы.

Недостаток йода, который имеет решающее значение для синтеза гормонов щитовидной железы, при неадекватном лечении может привести к раку.

Как сообщает Еxpress.co.uk, примерно два миллиарда человек страдают от дефицита йода, из которых 50 миллионов имеют клинические проявления его недостатка.

Продукты, содержащие йод

Йод в наибольшем количестве содержится в таких продуктах: 

  • водоросли;
  • рыба;
  • йодированная соль;
  • молочные продукты;
  • яйца;
  • курица. 

Дефицит йода остается наиболее распространенной причиной гипотиреоза во всем мире, поскольку он имеет решающее значение для синтеза гормонов щитовидной железы.

Если потребление йода человеком падает ниже примерно 10-20 мкг/день, возникает гипотиреоз, состояние, которое часто сопровождается зобом. Зоб - припухлость на передней части шеи, вызванная увеличением щитовидной железы - обычно является самым ранним клиническим признаком дефицита йода.

Кроме зоба у взрослых легкий или умеренный дефицит йода может вызвать нарушение умственной функции и снижение производительности труда на фоне гипотиреоза.

Хронический дефицит йода может быть связан с повышенным риском развития фолликулярной формы рака щитовидной железы.

Хотя узелки, как правило, безвредны, некоторые из них имеют злокачественный потенциал и поэтому должны быть проверены врачом. 

Более того, когда зоб раковый, злокачественность редко проявляется, пока болезнь не достигает поздних стадий.

Кто может испытывать дефицит йода

© Credits
Фото: Credits

Врачи также выделяют группы, подверженные наибольшему риску дефицита йода:

  • люди, которые не используют йодированную соль;
  • беременные женщины;
  • веганы и люди, которые едят мало или совсем не едят молочные продукты;
  • люди, проживающие в регионах с бедными йодом почвами;
  • люди с пограничным состоянием йода, которые едят продукты, содержащие гойтрогены - вещества, которые блокируют поглощение йода щитовидной железой. 

Симптомы дефицита йода

Зоб часто является признаком дефицита йода, но некоторые другие предупреждающие признаки также могут указывать на это состояние.

Они могут включать:

  • увеличение веса, усталость и слабость;
  • истончение волос;
  • сухость кожи;
  • ощущение холода, большее, чем обычно;
  • замедленный сердечный ритм. 

Если врач подозревает, что эти симптомы сигнализируют о недостаточности йода, он может провести медицинский осмотр и анализ мочи или анализ крови. Когда диагноз поставлен, за ним часто следуют рекомендации по диете или добавкам, в зависимости от тяжести состояния.

Действия должны быть предприняты быстро, так как дефицит йода может оказаться проблематичным по разным причинам.
Дефицит йода оказывает множественное неблагоприятное воздействие на рост и развитие и является наиболее распространенной причиной предотвратимой умственной отсталости в мире.

Во время беременности и в раннем детстве дефицит йода может вызвать необратимые последствия.

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