Делайте это каждое утро: 7 причин добавлять в воду лимон

Добавить в свой рацион воду с лимоном совсем не сложно, но польза от этого для красоты здоровья будет очень ощутимая.

Для многих традиция начинать день со стакана воды с лимоном - это целый ритуал. Вы просыпаетесь, кладете на разделочную доску яркий сочный фрукт с приятным запахом, отрезаете от него дольку, кладете ее в стеклянный стакан, наливаете воду, не спеша пьете и думаете о дне, который вам предстоит.

Вода с лимоном дает вам не только сияющую кожу и дополнительную энергию, но и настраивает на позитивный лад, дает ощущение стабильности и чувство, что вы только что сделали что-то хорошее и полезное для своего тела и духа.

Несколько других преимуществ употребления воды с лимоном собрал для вас Womans World.

Эффективная гидратация

Правильная гидратация с помощью простой воды имеет важное значение для общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Но нашему организму требуется много воды в течение дня, и получение достаточного количества воды может оказаться сложной задачей, если вы не можете выпивать много воды без вкуса и запаха. Это ведет к обезвоживанию и может вызвать дискомфорт. Если ничего не предпринимать, то недостаточное потребление воды приведет к изменению настроения, перегреванию, трудностям с концентрацией внимания и многим другим негативным последствиям.

Лимонная вода помогает предотвратить обезвоживание с каждым глотком. Если вы не можете пить просто воду, добавьте в нее лимон, и она станет для вас гораздо более привлекательной, вы сможете выпивать больше воды и не навредите себе недостаточной гидратацией.

Повышение уровня витамина С

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Горячая вода с лимоном — отличный источник витамина С, который необходим для улучшения общего состояния здоровья и хорошего самочувствия:

витамин С помогает поддерживать сильную и здоровую иммунную систему, которая может защитить вас от простуды и вирусов;

поддерживает хрящи, кости и зубы;

помогает вашему телу формировать коллаген, обеспечивает безопасное заживление кожных ран и поглощает необходимые витамины и минералы, такие как железо.

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Всего половина лимона, растворенная в воде, может восполнить одну шестую рекомендуемой суточной дозы витамина С. Добавление свежего лимонного сока в холодную воду (или даже наполнение некоторых формочек для льда лимонной водой) — это несложная процедура, которая может иметь большое значение для вашего здоровья.

Снижение риска образования камней в почках

Камни в почках могут быть очень болезненными. На самом базовом уровне они представляют собой образования минералов и солей, которые развиваются в почках и влияют на систему мочевыводящих путей. Есть много причин образования камней в почках, включая лекарства и генетику, но обезвоживание играет большую роль в образовании камней в почках.

Для начала употребление большего количества воды в течение дня может помочь снизить риск обезвоживания и связанных с этим камней в почках, но лимонная вода делает для профилактики образования камней еще больше. Лимонная кислота в лимонной воде содержит цитрат, который помогает поддерживать здоровый уровень pH в моче. Конечно, лучшим источником медицинской консультации является визит к врачу, поэтому обязательно поговорите с ним, прежде чем пытаться лечить камни в почках лимонной водой.

Повышение потребление калия

Лимоны богаты калием, а лимонная вода поддерживает уровень калия в вашем организме. Регулирование и поддержание здорового уровня калия в организме важно по нескольким причинам. Калий способствует здоровью нескольких важных систем, включая ваше сердце и мышцы. Ранние признаки низкого уровня калия включают судороги и аномальное сердцебиение, и эти симптомы могут усилиться и стать более тревожными, если их не устранить.

Потеря веса

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Сама по себе лимонная вода не поможет вам похудеть. Тем не менее это здоровая замена сладким напиткам, которые часто способствуют ожирению. Заменив лимонной водой утренний сок или послеобеденный сладкий кофе, вы уменьшите потребление сахара и поможете своему телу в здоровой и устойчивой потере веса.

Улучшение качество кожи

Правильное увлажнение сохраняет кожу здоровой, регулируя уровень выработки кожного сала и выводя токсины из естественного микробиома вашей кожи. Кожное сало — это восковой секрет, вырабатываемый кожей, который помогает увлажнять и защищать поверхность кожи. Во время гормональных или экологических изменений ваша кожа может чрезмерно вырабатывать кожное сало, что способствует появлению жирной кожи и закупорке пор. Когда вы пьете достаточно воды, вы помогаете своему организму сбалансировать выработку кожного сала. Как упоминалось выше, лимонная вода также содержит витамин С, который помогает защитить организм от микробов и вирусов в том числе и на поверхности кожи. Он также поддерживает выработку коллагена и является антиоксидантом, поэтому может отражать свободные радикалы и помогает защитить поверхность кожи от появления морщин.

Повышает уровень энергии

Увлажнение помогает вам чувствовать себя более энергичным. Витамин С в лимонной воде продвигает гидратацию на один шаг вперед несколькими способами:

насыщает флавоноидами;

добавляет витаминов группы В, которые могут увеличить выработку энергии в организме;

помогает организму усваивать железо.

Кроме того, не следует забывать о позитивном психологическом эффекте воды с лимоном. Когда, чтобы позаботиться о себе, не нужно прилагать много усилий, стоит делать это регулярно.

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