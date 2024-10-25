Деменция: лайфхаки, которые могут снизить риск возникновения заболевания

Стоит немного изменить свой привычный образ жизни и вы сможете уберечь себя от такого тяжелого и страшного заболевания как деменция.

В своей статье DailyMail рассказали читателям о таком заболевании как деменция и поделились информацией о простых привычках здорового образа жизни, которые могут предупредить и снизить риск появления этой болезни.

Деменция – это общий термин, охватывающий несколько прогрессирующих неврологических расстройств, влияющих на память, мышление и поведение. Деменция – состояние, при котором нарушается функция мозга, лишающая больных воспоминаний. Существует много типов деменции, наиболее распространенной из которых является болезнь Альцгеймера. Некоторые люди могут страдать от комбинации нескольких типов деменций одновременно. Независимо от того, какой тип диагностирован, каждый человек будет ощущать деменцию по-своему.

Болезнь Альцгеймера – самый распространенный тип деменции, поражающий от 50% до 75% тех, у кого диагностировано заболевание. С возрастом человека растёт и риск развития деменции.

На сегодняшний день не существует лекарства против деменции, но существуют препараты, которые могут замедлить развитие болезни и чем раньше ее заметят, тем эффективнее может быть лечение. К сожалению, с каждым годом больных деменцией становится все больше и считается, что это обусловлено сочетанием старения населения, ростом осведомленности о симптоматике, ведь все больше людей желают сделать специальные тесты проверки, а также увеличением распространенности факторов риска, которые могут привести к деменции.

К факторам риска можно отнести: употребление алкоголя и курения, качество сна, социальное общение и хобби, малоподвижный образ жизни, ожирение и диабет второго типа.

Следовательно, считается, что лишь несколько изменений в образе жизни могут значительно снизить риск развития заболевания:

Активность более десяти минут "почти каждый день" или "3-4 дня в неделю";

Здоровое и сбалансированное питание;

Бросить курить. Чем раньше, тем лучше;

Употребление алкоголя максимум пару раз в месяц;

Минимум три раза в неделю социальные встречи, а именно общение с друзьями, родственниками или соседями;

Каждый день читать книги или газеты, ежедневно пользоваться Интернетом или играть в карты по крайней мере дважды в неделю;

Соблюдение режима сна, минимум семь часов в сутки;

Ученые надеются, что благодаря повышению осведомленности о изменяющихся с возрастом факторах риска люди смогут принять меры, чтобы уменьшить свои шансы на заболевание. Ведь большое количество людей в мире живет с этим заболеванием, но не получает никакой поддержки или даже не знает, что у них деменция. Эта болезнь — один из величайших убийц в мире, от которого умирает каждый десятый человек.

Недавно мы также писали "Что такое Альцгеймер и куда исчезает наша память"

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