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- Здоровый образ жизни
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Детокс печени: что поможет организму лучше работать
После праздников, отпуска или периода переедания многие начинают искать способы «очистить организм». Детокс-смузи, специальные чаи и экспресс-программы обещают быстрое восстановление. Но действительно ли печень нуждается в очищении, давайте разберемся.
Слово «детокс» уже давно стало частью культуры здорового образа жизни. Его можно встретить на упаковках соков, в названиях диет и даже косметических средств. Однако издание Tua Saúde сообщило, что человеческий организм обладает собственной системой очищения, которая работает круглосуточно.
Печень играет в этом процессе одну из главных ролей. Она участвует в нейтрализации и выведении продуктов обмена веществ, перерабатывает питательные вещества и поддерживает сотни жизненно важных процессов. Именно поэтому лучший способ помочь организму — не искать радикальных методов очищения, а создать условия для его нормальной работы.
Продукты, способствующие здоровью печени
Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, источники белка и полезных жиров. Среди рекомендуемых продуктов:
брокколи, цветная и брюссельская капуста
шпинат и другая листовая зелень
морковь, свекла, сладкий перец
бобовые — фасоль, чечевица, нут
ягоды и сезонные фрукты
орехи и семена
авокадо
оливковое масло первого отжима
Особое внимание следует уделить достаточному количеству белка. Он необходим для нормального обмена веществ и поддержания многих функций организма. Хорошими источниками белка являются яйца, рыба, птица, тофу и бобовые.
Имбирь, прополис и зеленый чай — популярные суперфуды
Некоторые продукты содержат антиоксиданты и биологически активные вещества, которые могут способствовать поддержанию общего состояния организма. Например:
имбирь содержит природные антиоксиданты
зеленый чай богат катехинами
прополис содержит флавоноиды
артишок и мята традиционно используются для поддержания пищеварения
Впрочем, важно понимать, что ни один из этих продуктов сам по себе не способен «очистить» печень. Их следует рассматривать как часть сбалансированного рациона, а не как лечебное средство.
Вода
Несмотря на популярность детокс-напитков, одним из важнейших факторов остается обычная вода. Достаточное увлажнение поддерживает работу всех систем организма, участвует в процессах обмена веществ и помогает поддерживать нормальное самочувствие. Потребность в воде зависит от веса, физической активности, климата и индивидуальных особенностей человека.
Активность
У физической активности гораздо больше научных доказательств эффективности, чем у любых модных очищающих программ.
Регулярные прогулки, плавание, бег, езда на велосипеде или силовые тренировки помогают поддерживать здоровый вес, улучшают обмен веществ и благотворно влияют на состояние печени.
Рекомендуется сочетать кардиотренировки с силовыми упражнениями в течение недели.
Сон
Еще один фактор, который часто остается без внимания, — это качественный сон. Именно во время ночного отдыха организм восстанавливает множество процессов, связанных с гормональным балансом, иммунной системой и метаболизмом. Большинству взрослых требуется от 7 до 9 часов сна в сутки.
Чего следует избегать
Если говорить о здоровье печени, гораздо важнее не то, что следует добавить в рацион, а то, что стоит ограничить. В списке продуктов и привычек, которые могут негативно влиять на организм, есть:
чрезмерное употребление алкоголя
ультраобработанные продукты
избыток добавленного сахара
регулярное употребление большого количества жареной пищи
курение
самолечение и бесконтрольное употребление лекарств
Несмотря на популярность детокс-программ, наука пока не подтверждает необходимость специальной «очистки печени». Зато эффективными остаются привычные вещи: сбалансированное питание, достаточное количество воды, регулярная физическая активность, полноценный сон и умеренность во всем.