Детокс печени: что поможет организму лучше работать

Детокс печени / © Credits

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Слово «детокс» уже давно стало частью культуры здорового образа жизни. Его можно встретить на упаковках соков, в названиях диет и даже косметических средств. Однако издание Tua Saúde сообщило, что человеческий организм обладает собственной системой очищения, которая работает круглосуточно.

Печень играет в этом процессе одну из главных ролей. Она участвует в нейтрализации и выведении продуктов обмена веществ, перерабатывает питательные вещества и поддерживает сотни жизненно важных процессов. Именно поэтому лучший способ помочь организму — не искать радикальных методов очищения, а создать условия для его нормальной работы.

Продукты, способствующие здоровью печени

Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, источники белка и полезных жиров. Среди рекомендуемых продуктов:

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брокколи, цветная и брюссельская капуста

шпинат и другая листовая зелень

морковь, свекла, сладкий перец

бобовые — фасоль, чечевица, нут

ягоды и сезонные фрукты

орехи и семена

авокадо

оливковое масло первого отжима

Особое внимание следует уделить достаточному количеству белка. Он необходим для нормального обмена веществ и поддержания многих функций организма. Хорошими источниками белка являются яйца, рыба, птица, тофу и бобовые.

Имбирь, прополис и зеленый чай — популярные суперфуды

Некоторые продукты содержат антиоксиданты и биологически активные вещества, которые могут способствовать поддержанию общего состояния организма. Например:

имбирь содержит природные антиоксиданты

зеленый чай богат катехинами

прополис содержит флавоноиды

артишок и мята традиционно используются для поддержания пищеварения

Впрочем, важно понимать, что ни один из этих продуктов сам по себе не способен «очистить» печень. Их следует рассматривать как часть сбалансированного рациона, а не как лечебное средство.

Вода

Несмотря на популярность детокс-напитков, одним из важнейших факторов остается обычная вода. Достаточное увлажнение поддерживает работу всех систем организма, участвует в процессах обмена веществ и помогает поддерживать нормальное самочувствие. Потребность в воде зависит от веса, физической активности, климата и индивидуальных особенностей человека.

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Активность

У физической активности гораздо больше научных доказательств эффективности, чем у любых модных очищающих программ.

Регулярные прогулки, плавание, бег, езда на велосипеде или силовые тренировки помогают поддерживать здоровый вес, улучшают обмен веществ и благотворно влияют на состояние печени.

Рекомендуется сочетать кардиотренировки с силовыми упражнениями в течение недели.

Сон

Еще один фактор, который часто остается без внимания, — это качественный сон. Именно во время ночного отдыха организм восстанавливает множество процессов, связанных с гормональным балансом, иммунной системой и метаболизмом. Большинству взрослых требуется от 7 до 9 часов сна в сутки.

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Чего следует избегать

Если говорить о здоровье печени, гораздо важнее не то, что следует добавить в рацион, а то, что стоит ограничить. В списке продуктов и привычек, которые могут негативно влиять на организм, есть:

чрезмерное употребление алкоголя

ультраобработанные продукты

избыток добавленного сахара

регулярное употребление большого количества жареной пищи

курение

самолечение и бесконтрольное употребление лекарств

Несмотря на популярность детокс-программ, наука пока не подтверждает необходимость специальной «очистки печени». Зато эффективными остаются привычные вещи: сбалансированное питание, достаточное количество воды, регулярная физическая активность, полноценный сон и умеренность во всем.

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