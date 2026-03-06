Действительно ли 5 минут физических упражнений могут снизить кровяное давление

Женщина занимается фитнесом / © Credits

Даже небольшое увеличение ежедневной физической активности может помочь снизить кровяное давление.

Об исследованиях, которые это подтверждают, рассказывает НеаІtһІіnе.

В исследовании 2024 года были оценены данные 6 исследований, в которых приняли участие более 14 000 человек, примерно 24% из которых принимали лекарства от кровяного давления. Их трекеры фиксировали определенное двигательное поведение в течение 24-часовых периодов:

сон;

сидячее поведение;

стояние;

медленная ходьба, определяемая как каденс менее 100 шагов в минуту;

быстрая ходьба, определяемая как каденс 100 шагов или более в минуту;

комбинированные «физические» действия.

Исследователи обнаружили, что дополнительные 5 минут физических упражнений ежедневно снижают как систолическое, так и диастолическое кровяное давление.

Так действительно ли достаточно 5 минут физических упражнений

Согласно этому исследованию, 5 минут интенсивных физических упражнений может быть достаточно для снижения артериального давления, но только если вы добавляете эти 5 минут к обычному режиму физической активности. Исследователи также отмечают, что клинически значимое снижение артериального давления происходило после дополнительных 10 и 20 минут упражнений, поэтому чем больше, тем лучше.

Человек с высоким кровяным давлением, который начинает с отсутствия физической активности, низкого уровня активности или непоследовательного плана упражнений, может не увидеть значительного снижения артериального давления только от 5 минут упражнений в день.

Интенсивность упражнений также имеет значение — люди, участвовавшие в исследовании 2024 года, выполняли аэробные упражнения высшей интенсивности, такие как езда на велосипеде, бег и ходьба с наклоном. Упражнения низкой интенсивности вряд ли сильно повлияют на артериальное давление.

Виды активности, которые могут помочь снизить артериальное давление

Большинство экспертов рекомендуют аэробную физическую активность для контроля артериального давления. Аэробные упражнения также называются «кардио», что означает, что они заставляют ваше сердце работать интенсивнее.

Аэробные активности могут включать:

быструю ходьбу;

бег;

езду на велосипеде;

плавание;

пешие прогулки;

прыжки через скакалку.

Хотя регулярные кардиотренировки могут привести к значительному снижению артериального давления, они также могут быть полезными для включения других видов активности. Обзор и анализ исследований 2023 года показывает, что сочетание аэробных тренировок и тренировок с сопротивлением может помочь снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у людей с гипертонией.

Тренировки с сопротивлением, также известные как силовые тренировки, включают такие действия, как поднятие тяжестей, приседания и отжимания. Вы можете использовать вес своего тела или такие инструменты, как эспандеры и силовые тренажеры.

Рекомендации по физической активности

Большинство рекомендаций рекомендуют базовую ставку в 150 минут (2,5 часа) аэробной физической активности умеренной и высокой интенсивности еженедельно.

Для многих людей это может иметь вид 30 минут активности 5 дней в неделю. Если ваше артериальное давление все еще высокое, добавление еще 5 минут ежедневно может помочь.

Какой бы вид активности вы ни выбрали, старайтесь повысить частоту сердечных сокращений, чтобы получить максимальную пользу. А если вам нужна помощь в поиске режима физической активности, который вам подходит, подумайте о консультации со специалистом по физическим упражнениям, например, с личным тренером.

Если у вас гипертония, также может быть полезным поговорить с кардиологом, чтобы включить физическую активность в общий здоровый для сердца образ жизни.

Добавление 5 минут интенсивных упражнений к ежедневному режиму физической активности может помочь снизить кровяное давление. Люди с высоким кровяным давлением могут получить наибольшую пользу от постоянной физической активности, которая повышает частоту сердечных сокращений.

Если вы новичок в физических упражнениях, лучше всего начинать медленно и постепенно переходить к более частой и интенсивной физической активности. Если вам нужна помощь, поговорите с медицинским работником.