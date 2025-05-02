Действительно ли "уколы красоты" могут привести к слепоте: объясняет офтальмолог

Инъекции красоты / © Credits

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Почему инъекционные препараты (ботулотоксины, гиалуроновая кислота, филлеры, биоревитализаторы и т.п.) попадают не туда, куда должны, и почему могут привести к необратимой потере зрения, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Одной из самых опасных зон для инъекции является межбровье. Почему?

Во-первых, буквально под кожей здесь залегают две крошечные, но очень важные артерии — надбровная и надглазничная. Они напрямую связаны с глазной артерией, питающей структуры глаза, включая сетчатку и зрительный нерв.

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Во-вторых, между кожей и мышцами почти нет амортизирующей ткани жировой и соединительной, как в щеках или подбородке.

Одно неосторожное введение — и препарат попадает не в ткань, как должен, а в кровеносный сосуд или мышечный слой, где сосудов еще больше. Шприцем специалист создает избыточное давление, в результате чего вещество движется не по нормальному току крови, а обратно (ретроградно) в сторону больших сосудов, таких как глазная артерия. Питание сетчатки и зрительного нерва мгновенно нарушается, приводя к:

некрозу тканей лба;

образованию трофических язв или рубцов;

необратимой слепоте (не всегда).

Также препарат может двигаться в сторону носовой дорсальной артерии или надглазничной. Глазная артерия — самый популярный «маршрут», поскольку она имеет многочисленные ветви, кровоснабжающие глазницу, то есть орбиту глаза, верхние и нижние веки, кожу лба, носа, щек.

Нарушиться зрение может и после введения жидкости в носогубную морщинку. Это происходит, если специалист повреждает угловую артерию или вводит вещество в просвет сосуда. Угловая артерия, которая проходит рядом с носом и внутренним уголком глаза, соединена с дорсальной носовой, а та в свою очередь — с глазной. Глазная артерия питает сетчатку, зрительный нерв, мышцы глаза, сосуды орбиты. Если препарат закупоривает, перекрывая кровоток, клетки сетчатки могут погибнуть за 90 минут.

Неправильное введение инъекционных препаратов не всегда приводит к слепоте, поскольку многое зависит от объема вводимого препарата и анатомических особенностей пациента. У некоторых людей сосуды расположены иначе, сообщения между ними меньше или имеют меньшую пропускную способность, глазная артерия имеет резервное питание.

Но полагаться на везение нельзя, потому что желание избавиться от морщин может завершиться нарушением зрения или слепотой. Поэтому специалист, выполняющий инъекцию, должен хорошо знать анатомию мышц лица и иметь медицинское образование.

В большинстве случаев осложнения возникают сразу — полная или частичная потеря зрения, затуманенное зрение, сильная боль в глазу или вокруг него, отек век, побеление или посинение кожи. Но иногда симптомы возникают постепенно — через несколько часов после процедуры или в течение дня. Игнорировать их нельзя, потому что даже незначительное ухудшение видения не является нормой и может привести к потере зрения, если вовремя не обратиться к врачу.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!