Действительно ли жевательная резинка защищает от кариеса и когда ее использовать

Действительно ли жевательная резинка защищает от кариеса / © Credits

Почему образуется кариес, какую жевательную резинку жевать, как долго и когда, если вы действительно хотите позаботиться о здоровье зубов, стоматолог-терапевт Маркова Диана Владиславовна.

В ротовой полости постоянно присутствуют бактерии, в частности Streptococcus mutans — главные возбудители кариеса. Они расщепляют сахара из пищи, образуя преимущественно молочную кислоту, которая снижает уровень pH. Когда кислотность падает ниже 5,5 pH, из кристаллов эмали выводится кальций и фосфор. Этот процесс называется деминерализацией.

Любая жвачка стимулирует выработку слюны, что полезно. Слюна смывает остатки пищи, нейтрализует кислоту, производимую бактериями, и возвращает кислотно-щелочной баланс в норму. Реминерализует эмаль, встраивая утраченные минералы в эмаль, так как содержит в своем составе кальций и фосфаты. Сдерживает рост Streptococcus mutans благодаря защитным ферментам и белкам.

С другой стороны имеет значение, какую резинку вы жуете. Например, сладкую, тогда сахар из нее становится питательным для бактерий. Он запускает тот же процесс, что и сахар из пирожного или шоколадки. Сахар моментально растворяется в слюне, затекая уже в жидком состоянии в труднодоступные места. Бактерии получают «топливо» и сразу производят молочную кислоту. 3-5 минут, пока жвачка сладкая, достаточно, чтобы запустить процесс деминерализации.

Зато жевательные резинки с ксилитом действительно защищают зубы. Ксилит — натуральный заменитель сахара, который обычно получают из березовой древесины или кукурузных початков. Streptococcus mutans не могут его «переварить» для получения энергии и размножения, как глюкозу или фруктозу, хотя и пытаются. Это завершается тем, что в конце концов они погибают.

Также ксилит мешает бактериям прикрепиться к поверхности зубов. Накапливаясь, бактериальный налет выполняет роль губки для новых бактерий, а со временем трансформируется в зубной камень. Последний становится причиной воспаления десен (гингивит) и разрушения тканей, удерживающих зуб в фиксированном положении (пародонтит).

Полезнее всего жевать жвачку без сахара сразу после еды, поскольку бактерии активно вырабатывают молочную кислоту и кислотность во рту самая высокая. 10-15 минут активного жевания вполне хватит, чтобы усилить выработку слюны, освежить дыхание и не перегрузить височно-нижнечелюстной сустав.

Если причиной неприятного запаха является глубокий кариес или зубной камень, эффект свежего дыхания будет кратковременным. Почему?

Глубокий кариес — это полость, заполненная частично разрушенным дентином и остатками пищи, которые разлагаются. В замкнутом пространстве внутри зуба бактерии постоянно выделяют соединения серы, имеющие резкий, насыщенный запах гниения (путрефакция).

Зубной камень имеет пористую структуру, где «заседают» анаэробные бактерии, которые размножаются даже при отсутствии пищи и выделяют газы. Неприятный запах является результатом расщепления клеток крови в деснах и частиц эпителия.

Жевательная резинка без сахара действительно уменьшает риск кариеса, но полностью от него не защищает. Даже если по несколько раз в день жевать ту, что содержит в составе ксилит, зубы нужно чистить утром и вечером, пользоваться межзубными ершиками, раз в полгода обязательно делать профессиональную гигиену. Пища застревает в зубных промежутках, бактериальный налет накапливается и уплотняется на поверхности зубов, образуя среду, где бактерии активно размножаются и вырабатывают кислоты. Именно налет, который ни одна жвачка не способна счистить, становится «стартовой» причиной богатого кариеса.

Диана Маркова

