Диабетическая ретинопатия: офтальмолог рассказал, как сахарный диабет влияет на зрение

По статистике, примерно у 30-40% людей, имеющих сахарный диабет, развивается диабетическая ретинопатия. У пациентов, болеющих диабетом 1 типа более 20 лет, вероятность развития диабетической ретинопатии составляет 80-90%.

Почему диабет провоцирует возникновение диабетической ретинопатии, как распознать заболевание и к каким осложнениям оно может привести, если его не лечить, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Влияние диабета на развитие диабетической ретинопатии

Диабетическая ретинопатия – серьезное офтальмологическое осложнение, возникающее на фоне сахарного диабета.

Почему это происходит?

При повышенном уровне глюкозы стенки сосудов, питающих сетчатку, утончаются, выпячиваются и ослабевают. Из-за этого они неспособны выдерживать кровяное давление и часто лопают. Плазма или кровь из них вытекает в окружающие ткани сетчатки, приводя к отеку (в том числе макулярный отек) и ухудшению зрения.

Также поврежденные сосуды могут закупориваться, нарушая кровоснабжение отдельных участков сетчатки. Сетчатка не получает достаточно кислорода, который ей нужен, и посылает организму сигнал: "Создай для меня новые сосуды". Однако эти новообразованные, аномальные сосуды неправильно сформированы и хрупки, поэтому легко разрываются — кровь вытекает в сетчатку и стеклянное тело. Впоследствии на месте разрыва образуется рубец, который может деформировать сетчатку и вызвать ее отслойку.

В результате всех этих изменений сетчатка постепенно теряет способность воспринимать световые лучи и передавать зрительные сигналы в мозг, а формируется изображение именно в мозге.

Без своевременного и правильного лечения диабетическая ретинопатия приводит к слепоте.

Симптомы диабетической ретинопатии

Развивается диабетическая ретинопатия постепенно. На ранних стадиях изменения в зрительной системе незначительны, малозаметны и эпизодически. Но я советую обязательно обратиться к офтальмологу, если:

утром зрение размытое и нечеткое (словно вы созерцаете мир через запотевшие очки), а вечером улучшается, возвращается к норме;

видение затуманивается после физической работы или занятий спортом;

центральная часть изображений или текста размыта – контуры и линии волнистые, буквы деформированы;

перед глазами возникают молнии, световые вспышки, мерцающие "мушки", темные пятна;

вам трудно распознавать лица людей и мелкие детали, например мелкий шрифт;

цвета утратили яркость, стали тусклыми, несколько приглушенными;

ухудшилось ночное зрение;

На поздних стадиях диабетической ретинопатии в поле зрения появляются "слепые" зоны, другими словами часть текста либо изображения выпадают.

Лечение диабетической ретинопатии

Лечение диабетической ретинопатии зависит от стадии болезни, имеющихся осложнений, индивидуальных особенностей пациента. Но в целом важно контролировать и стабилизировать уровень сахара, холестерина и артериальное давление, которые влияют на прочность сосудов сетчатки.

Чрезмерный уровень глюкозы повреждает внутренние стенки сосудов, из-за чего они утончаются и становятся ломкими. Высокий уровень холестерина способствует развитию атеросклероза – образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов. Это сужает сосуды и усугубляет кровоснабжение. Повышенное артериального давления (гипертония) усиливает давление на стенки сосудов, что может привести к их разрыву. Также гипертония, как и атеросклероз, нарушает кровообращение в сетчатке, что стимулирует образование новых аномальных сосудов, которые лопают и вызывают кровоизлияние.

Для лечения диабетической ретинопатии в офтальмологии применяют лазерную фотокоагуляцию, витректомию, внутриглазные инъекции в стеклянное тело (анти-VEGF терапия) и другие хирургические методы.

Если у вас диагностирована диабетическая ретинопатия, очень важно регулярно обследовать глаза, следить за питанием, быть физически активными и поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы. Это позволит избежать осложнений в будущем – развития глаукомы или слепоты.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

Читайте также: