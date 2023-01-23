Диагностика перед зеркалом: о каких проблемах со здоровьем расскажет состояние вашего языка

Язык отвечает за многие вещи: помогает вам говорить, жевать и пробовать ваши любимые лакомства. Но знаете ли вы, что внешний вид вашего языка может рассказать о некоторых проблемах со здоровьем.

Поверхность вашего языка может помочь вам научиться вести более здоровый образ жизни, считают в Womans world.

Внимательно рассматривая свой язык в зеркале, вы сможете определить, какие проблемы со здоровьем у вас есть и на что стоит обратить внимание.

Если ваш язык гладкий

Здоровый язык имеет цвет от светлого до темно-розового и имеет крошечные бугорки - вкусовые рецепторы. Если кожа выглядит гладкой, без мелких бугорков (состояние, называемое атрофическим глосситом), возможно, у вас дефицит железа. Это питательное вещество жизненно важно для создания гемоглобина, помогающего сердцу и переносящего кислород к тканям. Употребление богатых железом продуктов, таких как шпинат, может повысить уровень железа. Но не переусердствуйте: после менопаузы потребность в железе снижается, поэтому перед коррекцией диеты проконсультируйтесь с врачом.

Если ваш язык потрескался или в бороздках

Потрескавшийся язык с бороздками может указывать на то, что ваш организм не получает достаточного количества витаминов группы В, необходимых для восстановления тканей, что увеличивает риск когнитивных проблем, таких как спутанность сознания и потеря памяти. И с возрастом у вас повышается вероятность дефицита определенных компонентов витамина В. Чтобы укрепить свои запасы, спросите своего врача, следует ли вам ежедневно принимать комплекс витамина B-50.

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Если на вашем языке белые пятна

Те же бактерии, которые живут в кишечнике, населяют и язык. А белый налет - также известный как молочница - является потенциальным признаком чрезмерного роста распространенных видов дрожжей Candida albicans. Чрезмерный рост Candida связан со всем: от увеличения веса до депрессии, синусовых и вагинальных инфекций. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, подходит ли вам ежедневный прием пробиотических добавок, которые стимулируют рост хороших бактерий для предотвращения роста плохих.

Если на вашем языке есть красные пятна

Если ваш язык покрыт красными пятнами, похожими на карту, это может быть "географический язык". Состояние может указывать на то, что вам не хватает повышающего иммунитет цинка, который помогает тканям защищаться от простуды и вирусов. Клинические испытания показали, что цинк может помочь в лечении "географического языка". Если это состояние беспокоит вас, проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, подходит ли вам добавка цинка.

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