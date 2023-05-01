Диагноз "катаракта": врач-офтальмолог рассказал, как лечиться и чего ни в коем случае не делать

Катаракта занимает первое место по распространенности среди глазных болезней в Украине. И есть главная причина потери зрения в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году около 40 млн человек могут потерять зрение в результате катаракты.

Когда человек узнает, что у него катаракта, то интуитивно начинает паниковать. Ей кажется, что операция может усугубить ситуацию, что существуют эффективные альтернативные методы лечения. Но на самом деле операция по удалению катаракты – не такая страшная процедура, как вам может показаться.

Что делать, если у вас обнаружили катаракту и что делать не стоит, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Представьте ситуацию: вы заметили, что стали хуже видеть, пришли на консультацию к офтальмологу и во время осмотра узнали, что у вас катаракта. Конечно, это не то, на что вы рассчитывали. Поэтому мгновенно чувствуете растущую панику, тревожность и растерянность: что делать? В первую очередь сделайте глубокий вдох и выдох, успокойтесь. Катаракта означает, что ваш природный хрусталик, преломляющий лучи солнца, фокусируя их на сетчатке, помутнел и его нужно заменить искусственным, чтобы вернуть утраченное зрение. Операция по его замене длится от 2 до 15 минут. Продолжительность операции зависит от степени помутнения хрусталика.

Если у вас начальная стадия катаракты, лечение может начаться с применения глазных капель, которые приостановят процесс помутнения. Они улучшают обменные процессы в хрусталике и тканях глаза, нормализуют водно-солевой баланс, угнетают работу свободных радикалов.

Итак, первый и самый главный шаг во время лечения катаракты – найти своего врача, с которым у вас сформируются доверительные отношения. Что это значит? Вы не будете сомневаться в его компетентности и надежности. То есть если он аргументированно объяснит вам, почему медикаментозное лечение (капли) будет неэффективным и предложит сделать операцию, вы не будете закапывать глаза соком чистотела, отваром календулы, медово-яблочным настоем и т.д. Во-первых, народная медицина не имеет доказательной базы. Во-вторых, народные целители советуют использовать "лечебные" настои минимум несколько месяцев, чтобы увидеть эффект. Но так как все народные методы лечения не имеют доказательной базы, эффективность гарантировать не могут. По своему опыту скажу, что это не работает. Человек просто теряет драгоценное время и в процессе экспериментов болезнь прогрессирует. К примеру, в случае зрелой катаракты, когда хирургическое вмешательство нельзя откладывать ни на день, человек может получить перезрелую катаракту и ослепнуть. Полностью утраченное зрение восстановить невозможно.

Всего существует четыре стадии развития катаракты:

1. начальная – зрение достаточно острое, но контуры предметов расплываются, изображения едва ощутимо теряют контрастность. Иногда какие-либо симптомы отсутствуют;

2. незрелая катаракта – снижается острота зрения и контрастность изображений, появляются блики, кратковременный эффект тумана или впоследствии исчезающего стекла, не ухудшается сумеречное зрение. Изменения не критичны, но ощутимы;

3. зрелая катаракта – человек не может различать предметы и объекты, видит окружающие предметы и объекты в виде неярких пятен. На этой стадии хрусталик увеличивается в размере, нарушая анатомическое строение глаза. Поэтому повышается внутриглазное давление и ухудшается отток внутриглазной жидкости, что способствует развитию глаукомы;

4. перезрелая катаракта – последняя стадия болезни, когда волокна хрусталика распадаются, корковый слой хрусталика разжижается и человек необратимо слепнет.

Раньше считалось, что оперировать катаракту нужно на зрелой стадии, то есть на третьей. Но на самом деле потребности в этом нет. Сменять природный хрусталик на искусственный можно уже на первой, начальной стадии развития.

Следовательно, второй шаг после диагностирования катаракты – выбрать день операции, не передумать в день операции и соблюдать послеоперационные рекомендации офтальмолога.

Третье общее правило для всех – ежегодно и в случае малейших временных изменений зрения обращайтесь к врачу. Ибо чем скорее вы начнете лечение, тем выше шансы сохранить зрение и высокое качество жизни. А также не забывайте пользоваться солнцезащитными очками с высокой степенью защиты от ультрафиолета – 400 нм. Сбалансированно питаться и следить за работой эндокринной системы, поскольку развитие катаракты провоцирует сахарный диабет.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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