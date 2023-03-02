Диета для мужской фертильности: топ-5 главных рекомендаций

Бесплодие у мужчин становится все более распространенной проблемой. Во многом это связано с образом жизни, стрессами, трудностями с поддержанием здорового веса и неправильным питанием. При этом благодаря правильно подобранным продуктам питания возможно улучшить качество спермы и поддерживать нормальный уровень тестостерона.

Рацион, повышающий фертильность, должен содержать питательные вещества, участвующие в процессе сперматогенеза и поддерживающие работу эндокринной системы.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, как изменить пищевые привычки и каким продуктам особенно следует уделить внимание мужчине, желающему как можно скорее стать отцом.

Как образ жизни влияет на фертильность мужчины

Проблемы с фертильностью у мужчин становятся все более распространенной проблемой. Во многом это связано с современным образом жизни — хронические стрессы, недостаточность сна, неправильное питание, употребление различных стимуляторов, загрязнение окружающей среды.

Почему возникает мужское бесплодие

В основном это связано с нарушением сперматогенеза, что, в свою очередь, может стать причиной развития олигоспермии — когда сперма содержит низкую концентрацию сперматозоидов. К тому же недостаток в организме таких витаминов, как В, Е, А, отрицательно влияет на скорость сперматогенеза.

Чтобы улучшить качество спермы, нужно сосредоточиться на здоровой диете, богатой свежими овощами и фруктами, полезными жирами, витаминами, а также микроэлементами. Научные исследования показывают, что чем больше индекс веса движется в сторону избыточного, тем больше проблем с фертильностью у мужчин. В свою же очередь, здоровая диета и адекватное питание позволяют удерживать вес в нормальном состоянии. Более того, соблюдение здорового режима питания положительно связано с концентрацией и подвижностью сперматозоидов.

Как повысить мужскую фертильность с помощью диеты

Рацион, повышающий фертильность, должен содержать питательные вещества, участвующие в процессе сперматогенеза и поддерживающие работу эндокринной системы. Антиоксиданты особенно положительно влияют на репродуктивную способность мужчин:

витамин А. Необходим для нормального сперматогенеза. Поэтому в рацион следует включить рыбу, яйца, шпинат, морковь;

витамин Е. Помогает регулировать свободные радикалы при мужской репродукции, содержится в растительных маслах, фундуке, семечках подсолнуха, авокадо, миндале;

витамин С. Улучшает качество спермы, содержится в таких овощах и фруктах, как петрушка, красный перец, брюссельская капуста, шиповник, клубника, киви, малина, апельсины.

Помимо прочего, важно соблюдать диету, богатую жирными кислотами омега-3, они защищают от окислительного стресса и регулируют работу эндокринной системы.

Топ-5 рекомендаций для повышения фертильности

Итак, на что следует обратить внимание при желании повысить мужскую фертильность, какие полезные витамины и микроэлементы в этом помогут? Топ-5 рекомендаций:

Витамин D. Его уровень в сыворотке крови влияет на качество спермы (подвижность, структуру сперматозоидов) и на концентрацию тестостерона, который является основным мужским гормоном и от него зависит процесс сперматогенеза. Содержится витамин D в жирных сортах рыбы, яичном желтке и молочных продуктах. Цинк. Также отвечает за качество спермы и предотвращает проблемы с простатой. Источником цинка являются устрицы, красное мясо, бобы, миндаль, цельные злаки. Селен. Участвует в выработке тестостерона, помогает улучшить качество эякулята. Природными источниками селена являются орехи (особенно бразильские орехи), рыба (тунец, лосось), птица, бананы, грибы и яйца. Перед включением в рацион продуктов, богатых селеном, следует проверить его концентрацию в крови. Такая необходимость связана с тем, что избыток селена может привести к выпадению волос, диареи и нарушению со стороны работы печени. Коэнзим Q10. Исследования с участием бесплодных мужчин показали, что добавление коэнзима Q10 через 6 месяцев улучшало фертильность, а именно, подвижность сперматозоидов. Коэнзим Q10 естественным образом содержится в таких продуктах питания, как устрицы, рыба, шпинат, брокколи, льняное масло. Ликопин. Это вещество, отвечающее за красный цвет помидоров, а также других овощей, является мощным антиоксидантом, поэтому считается, что он препятствует окислительному повреждению сперматозоидов. Ликопин содержится в помидорах, красном винограде, малине, свекле.

Основой диеты для фертильности является отказ от продуктов, способствующих поддержанию хронического воспаления: чипсы, фастфуд, магазинные сладости, алкоголь.

Обратите внимание! Здоровый рацион питания – только часть комплексного воздействия на улучшение фертильности. К сожалению, нельзя утверждать, что, изменив пищевые привычки, можно улучшить качество или количество спермы. В ряде случаев нарушение сперматогенеза — всего лишь симптом заболевания, как связанного с мочеполовой системой, так и не связанного. Нужно понимать, что нарушение фертильности требует качественной диагностики и нередко прохождения медикаментозного лечения.

Читайте также: