Диета MIND для защиты мозга: исследователи проверили ее влияние на риск развития деменции

Пирог со шпинатом / © Credits

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Диета MIND была разработана для замедления когнитивного спада. Но действительно ли она эффективна, ведь новые исследования диеты MIND дают интересные результаты.

Вот что Woman’s World рассказывает о последних научных данных о защите мозга, риске деменции и о том, как питаться для поддержания здоровья ума.

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Что такое диета MIND и как она влияет на здоровье мозга

Диета MIND сочетает в себе элементы средиземноморской диеты и диеты DASH (диетические подходы к профилактике гипертонии) в схему питания, направленную на защиту стареющего мозга. Она делает акцент на зерновых, листовой зелени и ягодах, ограничивая при этом такие продукты, как хлебобулочные изделия и красное мясо, которые связаны с преждевременным старением.

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План разработан для уменьшения воспаления мозга, улучшения кровообращения, снижения уровня вредных белков и обеспечения стабильного поступления питательных веществ в мозг. Основная цель диеты MIND — предотвратить когнитивный спад. Продукты, входящие в план, содержат клетчатку, витамин Е и фолат, а также омега-3 жирные кислоты, каротиноиды и флавоноиды, которые поддерживают общую функцию мозга.

Какие продукты входят в список продуктов для диеты MIND

Американское общество по борьбе с деменцией выделяет семь групп продуктов, полезных для мозга, лежащих в основе диеты MIND. Листовая зелень, такая как шпинат, капуста кале и салат, связана с замедлением ухудшения памяти. Ягоды, такие как черника и клубника, богаты антиоксидантами. Орехи, включая грецкие орехи, миндаль и кешью, являются источниками полезных жиров. Также рекомендуются цельные зерна, такие как овсянка, коричневый рис и цельнозерновой хлеб. Жирная рыба, такая как лосось, форель и сардины, полезна благодаря омега-3. Оливковое масло помогает уменьшить воспаление мозга. Фасоль обеспечивает белок и стабильное поступление клетчатки.

Диета MIND будет наиболее привлекательной для тех, кто хочет уделить особое внимание здоровью мозга с возрастом. Если у вас есть семейная история болезни Альцгеймера или деменции, эта диета может оказаться особенно привлекательной.

Действительно ли диета MIND предотвращает болезнь Альцгеймера и деменцию?

Доказательства неоднозначны. Обсервационные исследования показывают тесную связь между диетой MIND и более медленным снижением когнитивных функций, однако крупное рандомизированное исследование выявило лишь незначительное улучшение по сравнению с контрольной диетой.

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Исследование, в ходе которого в течение почти пяти лет наблюдали за 960 пожилыми людьми, показало, что у тех, кто наиболее тщательно соблюдал диету MIND, ухудшение памяти и мыслительных способностей происходило медленнее, что примерно эквивалентно 7,5 годам когнитивного старения. Исследования показывают, что люди, тщательно соблюдающие диету MIND, значительно снижают риск развития болезни Альцгеймера на 53%. А люди, умеренно соблюдающие диету MIND, снижают этот риск на 35%.

Исследование, проведённое среди женщин с ожирением, показало улучшение рабочей памяти, вербального распознавания и внимания при диете MIND по сравнению со стандартной контрольной диетой. Однако крупное исследование, в котором 604 пожилых человека с семейным анамнезом деменции были случайным образом распределены на группы, придерживавшиеся диеты MIND или контрольной диеты с мягким ограничением калорий в течение трех лет, выявило когнитивные улучшения в обеих группах, но не обнаружило статистически значимой разницы между ними.

Почему крупнейшее исследование диеты MIND показало лишь незначительные улучшения

По словам исследователей, проводивших испытания, снижение веса и поддержка диетолога в обеих группах, вероятно, сократили разрыв.

Они отметили улучшение когнитивных функций в обеих группах, однако в группе, применявшей диету MIND, улучшение когнитивных функций было несколько более выраженным, хотя и не существенно. Обе группы похудели примерно на 5 килограммов за три года, что свидетельствует о том, что именно потеря веса могла способствовать улучшению когнитивных функций в этом исследовании.

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Дженнифер Вентрелл, доцент кафедр профилактической медицины и клинического питания, а также ведущий диетолог в рамках исследования, отметила, что обе группы прошли углубленный коучинг под руководством дипломированных диетологов. Хорошая новость заключается в том, что это помогло всем участникам улучшить средний показатель, но, к сожалению, не позволило выявить существенные различия между двумя группами за этот относительно короткий промежуток времени. Средняя потеря веса достигла примерно 5,5% от исходной массы тела, превысив цель исследования на 3%.

Не слишком ли поздно начинать придерживаться диеты MIND в 60+ или 70+ лет?

Нет. Исследование 2025 года, проведённое в Онкологическом центре Гавайского университета, показало, что более строгое соблюдение диеты MIND в любом возрасте связано со снижением риска деменции, в частности среди людей, которые начали её соблюдать в более позднем возрасте.

Исследование показало, что диета MIND имеет более сильную и последовательную связь со снижением риска деменции, чем другие здоровые диеты, причем эта закономерность наблюдается в пяти расовых группах. Люди, которые улучшили свою приверженность диете MIND в течение 10 лет, включая тех, кто изначально не придерживался диеты строго, имели на 25% более низкий риск деменции по сравнению с теми, чья приверженность снижалась.

Результаты исследования подтверждают, что здоровые пищевые привычки в среднем и пожилом возрасте, а также их улучшение с течением времени могут предотвратить болезнь Альцгеймера и связанную с ней деменцию. Сделанный вывод обнадеживает — никогда не поздно внести изменения.

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