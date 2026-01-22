Диетолог рассказал, что происходит с организмом, когда вы пьете кефир ежедневно

Кефир / © Credits

Вода всегда будет основой режима гидратации, но кефир может стать неожиданным и важным дополнением к ежедневному рациону.

Стефани Сассос, диетолог, рассказала GoodHousekeeping, что впервые попробовала кефир много лет назад, после того как узнала о преимуществах кефира для здоровья и его универсальности. Сегодня кефир является ежедневной частью распорядка дня Стефани, и вся ее семья также пьет его. Он заслужил постоянное место в холодильнике и в списке покупок.

Ниже приведены все подробности о том, что делает кефир таким замечательным, а также советы, как наслаждаться им, даже если вы не уверены в его характерном кислом вкусе.

Что такое кефир

Представьте себе кефир как разновидность питьевого йогурта. Этот ферментированный напиток изготавливается путем сочетания молока с дрожжами и кефирными зернами, которые не являются настоящими зернами, как рис или пшеница, а скорее живыми колониями бактерий. Эти «зерна» ферментируют молоко, превращая его в терпкий, слегка газированный, натурально безглютеновый напиток.

Кефир можно изготавливать из различных видов молока, включая коровье, козье и овечье, а также даже просто из воды в случае водяного кефира. Самая чистая форма — это обычный и несладкий кефир, хотя многие бренды сейчас предлагают ароматизированные и подслащенные варианты, которые помогают сбалансировать его характерный кислый вкус. Хотя кефир можно приготовить дома, правильное брожение и соблюдение безопасного и гигиенического процесса требуют времени и осторожности, поэтому большинство из ценителей придерживаюсь магазинных версий.

Информация о пищевой ценности кефира

Размер порции: 1 стакан обычного кефира с низким содержанием жира (240 мл)

110 калорий

2 г общего жира

10 мг холестерина

125 мг натрия

9 г общих углеводов

0 г клетчатки

9 г общего сахара

0 г добавленного сахара

10 г белка

3,8 мкг витамина D (20% от суточной нормы)

390 мг кальция (30% от суточной нормы)

380 мг калия (8% от суточной нормы)

Польза кефира для здоровья

Кефир часто называют «шампанским молочных продуктов». Активные пробиотики отвечают за характерное шипение кефира, а молочная кислота, образующаяся во время брожения, способствует его пикантному, характерному вкусу.

Помимо содержания пробиотиков, кефир является настоящим источником питательных веществ. Он естественно богат кальцием и белком, а также несколькими необходимыми витаминами и минералами, включая витамин А, витамин В12, калий и селен. Некоторые из самых перспективных преимуществ кефира для здоровья включают следующее:

Поддерживает здоровье кишечника

Укрепляет иммунитет

Способствует здоровью костей

Может улучшить настроение

Поддерживает контроль уровня сахара в крови

Если сравнивать кефир с пробиотическими добавками, цельные продукты всегда стоят на первом месте. Одно из преимуществ заключается в том, что молочные продукты буферизируют пробиотики от желудочной кислоты, позволяя им пройти через пищеварительный тракт и начать работу. Кроме того, потребление пробиотиков в форме цельных продуктов, таких как кефир или йогурт, обеспечивает более широкий питательный пакет, обеспечивая необходимые витамины и минералы вместе с полезными бактериями.

Сколько кефира следует пить

Рекомендуется употреблять от одной до двух порций кефира по одному стакану ежедневно для максимального пробиотического здоровья. Имейте в виду, что одна порция кефира считается одной порцией молочных продуктов.

Обычный кефир всегда лучший вариант, но если вы предпочитаете ароматизированную разновидность, ищите те, что содержат минимальное добавление сахара (в идеале 8 граммов или меньше на 1 стакан).

Вам также следует выбрать кефир с пометкой «живые и активные культуры», который содержит несколько пробиотических штаммов для большего количества колониеобразующих единиц.

Недостатки кефира

Этот богатый питательными веществами пробиотический продукт имеет мало недостатков, даже дети и беременные или кормящие женщины могут им наслаждаться. Но людям с ослабленной иммунной системой следует проконсультироваться с врачом перед употреблением кефира, поскольку он содержит живые и активные культуры. Кроме того, людям с аллергией на молочные продукты и тем, кто придерживается диеты с низким содержанием гистамина, следует избегать кефира.

Как добавить кефир к своему рациону

Обычно кефир пьют просто так, но если вы ищете креативные способы насладиться им, вот несколько идей:

Смузи: Замените йогурт или молоко кефиром в любом смузи. Он добавляет кремовости, белка и хорошо сочетается с ягодами, бананами или манго.

Протеиновые коктейли: Смешайте кефир с протеиновым порошком, чтобы получить более густой и кремовый напиток после тренировки с полезными для кишечника свойствами.

Овсянка на ночь: Замените молоко на кефир в вашем любимом рецепте овсянки на ночь, чтобы получить еще более кремовый и пикантный завтрак. Это также подходит для рецептов пудинга с чиа.

Кефирные миски: Выложите кефир слоями с гранолой, свежими фруктами, измельченный кокос, орехи, семена и капля меда для питательной закуски. Для дополнительной кремовости попробуйте жирный кефир или смешайте его с сыром и замороженным бананом для основы смузи-боула.

Заправки для салатов: Используйте кефир как основу для кремовых домашних заправок. Поскольку он более жидкий, чем йогурт, вам может понадобиться соответственно скорректировать количество уксуса или лимонного сока.

Маринады: Пикантный вкус кефира, молочная кислота и пробиотики помогают размягчить белки, добавляя свежего вкуса, как в этом рецепте кефирного маринада.

Выпечка: Замените молоко кефиром в блинах, быстром хлебе или кексах для более пышных результатов. Просто имейте в виду, что хотя он все еще добавит дозу белка и полезных витаминов, выпечка или приготовление кефира уничтожит большинство живых пробиотиков.

Замороженные десерты: Добавьте своим десертам пробиотиков с помощью вашего любимого вкуса кефира. Он служит отличной основой для фруктового мороженого, пудингов и тому подобное.

Какой кефир купить

По возможности выбирайте обычный кефир, поскольку ароматизированные разновидности часто содержат добавленный сахар. Если вы предпочитаете ароматизированные варианты, обратите внимание на те, что используют настоящие целые фрукты для вкуса, и стремятся сохранить содержание добавленного сахара на стакан менее 8 граммов (эквивалент двух чайных ложек).

Проверьте, указаны ли на этикетке живые и активные культуры. Для молочного кефира вы обычно увидите варианты с низким содержанием жира и с высоким содержанием жира. Кефир из цельного молока лучше всего подходит для рецептов, где важна густота, например, для сливочных заправок, тогда как кефир с низким содержанием жира легко смешивается со смузи.

Итог

Кефир — это простое и питательное дополнение к рациону, которого я придерживаюсь годами. Его не только легко получить, но и он насыщен полезными питательными веществами, такими как кальций, белок и витамины группы В, все в одном стакане. Независимо от того, пьете ли вы его чистым или превращаете во вкусный смузи, существует много способов насладиться этим пикантным и сливочным напитком. Ежедневное употребление кефира — это простая привычка, которая помогает мне чувствовать себя лучше, и этого достаточно, чтобы оставить его в своем распорядке дня.