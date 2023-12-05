Диетологи назвали 7 продуктов, в которых витамина С больше, чем в апельсинах

Обычно считается, что апельсины являются одним из продуктов с высоким содержанием витамина С, но диетологи отмечают, что существует гораздо больше продуктов, которые содержат такое же его количество, если не больше.

Когда вы ищете продукты с высоким содержанием витамина С, первое, о чем вы думаете, - это цитрусовые, но на самом деле продуктов гораздо больше. И некоторые из них содержат не меньшее количество этого жизненно важного витамина. О том, какие продукты содержат большое количество витамина С, рассказывает Woman&Home.

Сезон простуды и гриппа требует от нас увеличения потребления витамина С, поскольку это вещество помогает поддерживать правильную работу нашей иммунной системы. В среднем апельсине содержится около 82 мг витамина С, но другие продукты (в основном фрукты и овощи) содержат столько же или даже больше. Добавление в рацион большего количества этих продуктов с высоким содержанием витамина С — отличный способ повысить его уровень, поскольку их легко найти, они доступны по цене и, как правило, являются вкусными основными продуктами многих блюд.

Как объясняет диетолог Ксукса Милроуз, наш организм не может хранить достаточное количество витамина в течение длительного времени, поэтому нам необходимо убедиться, что мы получаем постоянную ежедневную дозу этого вещества с пищей. Вот каким продуктам следует отдавать предпочтение.

Брокколи

Брокколи / Фото: Credits

Брокколи — отличный способ включить в свой рацион витамин С, она содержит его в количестве около 90 мг на 100 г, что на 10 мг больше, чем в среднем апельсине. Доктор Адам Сайеди рекомендует готовить овощи на пару в микроволновой печи, поскольку это обеспечивает самую высокую концентрацию витамина С.

Если вы хотите еще больше повысить эффективность брокколи, доктор Сайеди объясняет, что добавление экстракта семян горчицы к овощам увеличит усвоение сульфорафана, противовоспалительного соединения, содержащегося в брокколи. Итак, еще одним большим преимуществом этого овоща является то, что он также является одним из продуктов с высоким содержанием клетчатки, который также снижает стресс.

Болгарский перец

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Еще один суперполезный овощ – болгарский перец, который содержат огромное количество витамина С. Наибольшим источником является желтый перец (183 мг на 100 г в вареном виде), за ним следует красный (171 мг на 100 г), а затем - зеленый (74 мг на 100 г).

Жёлтый перец среднего размера содержит более 180 мг витамина С, что в четыре раза превышает рекомендуемую суточную дозу, объясняет доктор Сайеди. Но нет необходимости беспокоиться о том, что в нашем организме слишком много витамина С, добавляет он, поскольку наш организм естественным образом выводит излишки, когда мы идем в туалет.

Капуста кейл

Капуста кейл / Фото: Credits

Независимо от того, являетесь ли вы фанатом капусты или нет, нельзя отрицать многочисленные преимущества, которые эта листовая зелень дает нам: 93 мг витамина С на 100 г. Это на 13 мг больше, чем в стандартном апельсине, что делает ее одним из лучших продуктов с высоким содержанием витамина С.

По той же причине она также отлично подходит для ухода за здоровьем кишечника зимой, а поскольку капуста богата жизненно важным витамином К, она также может помочь улучшить здоровье костей.

Клубника

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В клубнике есть что любить — она не только один из лучших суперпродуктов для похудения, но и отличный источник витамина С, стандартная порция содержит 98 мг витамина С на стакан ягод.

Клубника богата витамином С, а также клетчаткой и антиоксидантами. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, тем самым защищая клетки от окислительного стресса и повреждений, объясняет диетолог и тренер по здоровью Лара Бакл.

Еще одно преимущество клубники заключается в том, что она является естественным афродизиаком, а значит, отличной пищей для повышения вашего либидо.

Цветная капуста

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Как и брокколи, цветная капуста обязательно должна быть в рационе, если вы хотите защитить свой иммунитет, насытив организм достаточным количеством витамина С. В 265 г цветной капусты, что соответствует весу одного небольшого кочана, содержится почти 128 мг витамина С.

Также не имеет значения, как вы готовите цветную капусту. Независимо от того, жарите ли вы ее, готовите на пару, разминаете ли в пюре - вы сможете насладиться всеми преимуществами этого богатого питательными веществами и универсального овоща.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста / Фото: Credits

В брюссельской капусте больше витамина С, чем в апельсинах — 85 мг на 100 г. Учитывая, что такая небольшая порция содержит большое количество витамина С, эта капуста, безусловно, является суперпродуктом, когда речь идет о защите нашего здоровья зимой и помощи нам в получении большего количества клетчатки в нашем рационе.

Более того, эти маленькие зеленые овощи не только являются одним из продуктов с высоким содержанием витамина С, но и полны антиоксидантов. Ростки содержат холин, который, по словам доктора Сайеди, необходим для нашей памяти, настроения и контроля мышц. По словам доктора, пищевое вещество холин также помогает защитить наш мозг от болезни Альцгеймера, снижая уровень гомоцистеина, нейротоксина, вызывающего деменцию.

Киви

Киви / Фото: Credits

Этот волокнистый зеленый фрукт, содержащий 92,7 мг витамина С на 100 г, является еще одной отличной альтернативой апельсинам для повышения уровня витамина С. Хотя, возможно, это не так уж удивительно, как и апельсины, киви — это цитрусовый фрукт.

Однако он полезен не только этим, поскольку имеет противовоспалительные свойства, которые, согласно исследованию, могут помочь предотвратить серьезные заболевания, такие как рак и диабет.

Однако будьте осторожны: киви в виде сока может стать одним из продуктов, вызывающих вздутие живота, поскольку высокий уровень сахара и кислотность сочетаются с низким содержанием клетчатки, что затрудняет его переваривание.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения, менять систему питания или принимать витамины и добавки.

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