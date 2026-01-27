Диетологи рассказали о 5 неожиданных преимуществах для здоровья от употребления фасоли

Блюдо из фасоли / © Credits

Реклама

Когда люди слышат слово «суперпрфуд», они часто думают о дорогих порошках или модных ягодах . Но один из самых мощных суперпродуктов, вероятно, уже есть в вашей кладовой, и его порция стоит всего копейки. Да, это обычная фасоль.

Почему фасоль настолько полезна, диетологи рассказали GoodHousekeeping .

Если вы не едите фасоль каждый день, вы теряете богатую питательными веществами, универсальную и откровенно вкусную пищу, которая может творить чудеса для вашего здоровья. Подкрепленные наукой о питании и экспертами-диетологами, вот пять убедительных причин сделать фасоль ежедневной привычкой.

Реклама

Фасоль — это богатый питательными веществами источник белка

Фасоль — это универсальный, доступный и доступный продукт, который обеспечивает так много питательных веществ, которые нам нужны каждый день. Эти питательные вещества включают железо, которое поддерживает транспортировку кислорода в крови; калий, который помогает регулировать кровяное давление; магний, который необходим для функции мышц и нервов; и фолат, который имеет решающее значение для роста клеток и формирования ДНК.

Фасоль также является бесценным источником белка. Учитывая новые диетические рекомендации, подчеркивающие большее потребление белка, фасоль может помочь людям удовлетворить свои потребности. Она содержит от 7 до 9 граммов на порцию (полстакана), в зависимости от сорта, что делает ее ценным вариантом для тех, кто ищет больше растительных белков. В отличие от некоторых животных белков, фасоль не содержит насыщенных жиров, поэтому она является полезным для сердца и богатым питательными веществами способом подпитки вашего организма.

Фасоль помогает вам достичь труднодостижимых целей в отношении клетчатки

Клетчатка необходима для здоровья пищеварения, баланса кишечного микробиома и поддержания чувства сытости после еды. Фасоль является одним из лучших природных источников клетчатки, что делает ее простым решением этого распространенного дефицита питательных веществ.

Всего полстакана фасоли обеспечивает 25% вашей ежедневной потребности в клетчатке. Эта небольшая порция может существенно помочь вам достичь рекомендованных 25-30 граммов ежедневной нормы клетчатки.

Реклама

Фасоль является удивительным источником антиоксидантов

Когда вы думаете об антиоксидантах, вы, вероятно, представляете себе яркие ягоды или листовую зелень, но фасоль также должна быть на вашем радаре. Фасоль является часто недооцененным источником антиоксидантов. Большинство фасоли содержат фенольные кислоты и флавоноиды, а некоторые, такие как красная и черная фасоль, содержат антоцианы.

Антоцианы — это пигменты, отвечающие за насыщенный красный, фиолетовый и синий оттенки, содержащиеся в таких продуктах, как ягоды, краснокочанная капуста и, да, некоторые виды фасоли. Эти соединения известны своими мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и уменьшить воспаление в организме. Исследования связывают антоцианы с различными преимуществами для здоровья, включая улучшение здоровья сердца, лучшую функцию мозга и даже снижение риска некоторых хронических заболеваний.

Фасоль чрезвычайно универсальна

Фасоль подходит для различных кухонь, хорошо хранится и помогает сделать блюда более сытными без особых усилий. Мягкий вкус делает ее чистым полотном для любой кухни, впитывая специи и приправы ваших любимых рецептов.

Фасоль поддерживает здоровье сердца

Когда дело доходит до здоровья сердца, фасоль заслуживает место за столом наряду с фруктами, овощами и оливковым маслом. Те, кто регулярно ест фасоль, как правило, имеют более низкий уровень сердечных заболеваний, вероятно, потому, что фасоль помогает улучшить уровень холестерина, кровяного давления, уровня сахара в крови и массы тела со временем. Эта защита, вероятно, происходит от смеси нерастворимой и вязкой растворимой клетчатки, растительного белка, калия, магния и богатых антиоксидантами соединений, а также потому, что фасоль часто может заменить продукты с высоким содержанием

Реклама

Еще один бонус

Фасоль невероятно удобна. Консервированная фасоль готова к использованию прямо из кладовой, тогда как сушеную фасоль можно готовить оптом и замораживать для будущих блюд. Она экономит время для тех, кто имеет плотный график, предлагая способ создавать сытные, ароматные блюда, и не тратить часы на кухне.

И не забывайте о ее способности увеличивать трапезу. Добавление фасоли в супы, запеканки или другие блюда не только повышает их сытность, но и делает их более экономически эффективным, что идеально подходит для кормления большого количества людей или подготовки блюда на неделю.

Как есть больше фасоли

Используйте эти простые, практические, советы, одобренные специалистами, по добавлению фасоли в ваш рацион.

Начните с малого: если вы новичок в фасоли, начните с ¼ — ½ стакана на прием пищи, чтобы ваш организм привык.

Реклама

Добавляйте в супы и рагу: добавьте банку фасоли к вашему любимому супу или чили для мгновенного усиления белка и клетчатки.

Добавляйте в соусы: пюрируйте нут для хумуса или белую фасоль для кремового соуса, богатого белком.

Добавляйте в салаты: добавьте черную фасоль, красную фасоль или нут в салаты для дополнительной текстуры и питательности.

Замените мясо: используйте фасоль как основу для тако, бургеров или соусов для пасты, чтобы создать растительные версии ваших любимых блюд.

Реклама

Попробуйте фасоль на завтрак: добавьте печеную фасоль к утренним яйцам или попробуйте пикантную миску с черной фасолью на завтрак.

Вызывает ли фасоль проблемы с пищеварением

Давайте поговорим о слоне в комнате: газы и вздутие живота. Да, фасоль имеет репутацию того, что вызывает дискомфорт в пищеварении, но этого часто можно избежать. Если вы не привыкли есть фасоль, полезно начать с меньших порций. Не рекомендуется есть несколько порций этой богатой клетчаткой пищи ежедневно, если ваш организм не привык к потреблению этого питательного вещества.

Еще одной распространенной проблемой являются лектины, природные белки в фасоли, которые могут препятствовать усвоению питательных веществ и вызывать проблемы с пищеварением. Но, эта проблема возникает только с сырой фасолью. Консервированная же фасоль уже полностью приготовлена.

Заключение

Фасоль доступна по цене, ее легко приготовить и она богата питательными веществами, которые поддерживают ваше здоровье множеством способов. От содействия здоровью сердца до помощи в достижении ваших целей по клетчатке, она является простым, но мощным дополнением к вашему ежедневному рациону. Стоит сделать фасоль регулярной частью вашего рациона; она является доказательством того, что хорошее питание не обязательно должно быть сложным.