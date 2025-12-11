Диетологи рекомендуют: 5 причин начать добавлять в блюда семена чиа

Семена чиа / © Associated Press

Вы когда-нибудь задумывались, как семена чиа получили статус суперпродукта? Диетологи говорят, что это не просто ажиотаж — эти крошечные семена имеют огромную питательную ценность. А благодаря их мягкому вкусу вы можете добавлять их во все: от смузи до маффинов, не меняя вкуса.

В чем главные преимущества семян чиа, рассказывает GoodHousekeeping.

Они тихо повышают питательность почти чего-либо, являются отличным источником клетчатки, белка, омега-3, антиоксидантов и других питательных веществ, которые поддерживают общее состояние здоровья. Независимо от того, размешиваете ли вы их в мисках для завтрака или запекаете в закусках, семена чиа являются простым секретным оружием для лучшего пищеварения, укрепления костей и длительной энергии.

Питание семенами чиа

Лишь только посыпка обеспечивает серьезное повышение питательности. Две столовые ложки семян чиа содержат:

Калории: 138

Белки: 4,7 г

Жиры: 8,7 г

Углеводы: 11,9 г

Клетчатка: 9,8 г

Кальций: 179 мг

Магний: 95 мг

Марганец: 0,8 мг

Фосфор: 244 мг

Калий: 115 мг

Добавление семян чиа в ваш рацион может принести пользу вашему здоровью различными способами:

Поддержка вашего кишечника

Две столовые ложки чиа содержат около 10 граммов клетчатки, что составляет примерно треть вашей ежедневной потребности. Поскольку большинство из нас не получают достаточно клетчатки, семена чиа являются вкусным способом восполнить пробел. Клетчатка необходима для ощущения сытости и удовлетворения. Это также помогает поддерживать вашу пищеварительную систему счастливой и эффективной.

Исследования как на людях, так и на животных показывают, что семена чиа могут поддерживать здоровье кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки и влиянию переработанного белка.

Растительный белок

Наверное, вы уже слышали, насколько важен белок. Правильное функционирование каждой клетки и ткани вашего тела зависит от него. Семена чиа являются полноценным белком, а это означает, что они обеспечивают все незаменимые аминокислоты, необходимые вашему организму. Для тех, кто ищет растительные источники белка, семена чиа являются фантастической альтернативой сое, если у вас аллергия.

Кроме того, сочетание клетчатки и белка является выигрышем для стабильной энергии. Вместе они помогают замедлить скорость, с которой сахар попадает в кровь, что может поддерживать более стабильный уровень сахара в крови со временем и может снизить риск развития диабета 2 типа.

Защита от свободных радикалов

Семена чиа содержат много антиоксидантов, включая токоферолы, фитостеролы, каротиноиды и полифенольные соединения. Думайте об антиоксидантах как о защитной команде вашего организма, которая помогает защитить свободные радикалы, прежде чем они могут нанести вред вашим клеткам и увеличить риск рака и других заболеваний. Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом, который может способствовать старению и хроническим заболеваниям.

Полезные жиры для счастливого сердца

Семена чиа являются лучшим источником растительных омега-3, которые помогают поддерживать ваше сердце счастливым и триглицериды (тип жира в крови) под контролем. Его главная омега-3, альфа-линоленовая кислота (ALA), также связана с противовоспалительными преимуществами. Исследования показывают, что ALA может уменьшить риск сердечно-сосудистых событий со временем. Поскольку наш организм не может самостоятельно производить АЛК, семена чиа — отличный способ насытиться.

Питательные вещества для укрепления костей

Семена чиа содержат магний, фосфор, кальций и калий — минералы, которые вместе укрепляют кости и мышцы. Получение достаточного количества этих питательных веществ имеет решающее значение для построения и поддержания прочности костей со временем.

Как есть больше семян чиа

Благодаря своему тонкому вкусу семена чиа являются удивительно универсальными, и их легко добавлять в различные блюда. Просто имейте в виду, что семена чиа впитывают жидкость, что может повлиять на текстуру того, к чему вы их добавляете. Даже небольшое количество семян имеет большое значение, особенно из-за высокого содержания клетчатки, поэтому начинайте со столовой ложки, когда пробуете их в новых рецептах, и пейте много воды. Вот несколько простых способов добавлять семена чиа в пищу:

Овес на ночь: добавьте семена чиа в овес, чтобы еще больше увеличить количество клетчатки.

Смузи или йогурт: добавьте ложку в любимую смесь для дополнительного питания.

Тосты с авокадо: посыпьте сверху семенами чиа, чтобы получить сытный хруст, который дополняет кремовый авокадо.

Чиа-пудинг: взбейте семена чиа с молоком (молочным или растительным) и дайте ему загустеть до вкусного пудинга. Добавьте фруктовое пюре или ореховую пасту для питательной закуски или завтрака.

Хлебобулочные изделия: добавьте семена чиа в блины, кексы или хлеб — привередливые едоки в вашей жизни никогда об этом не узнают.

Протеиновые кусочки или батончики: добавьте семена чиа в следующую порцию домашних протеиновых кусочков или батончиков, чтобы получить легкий хруст и дополнительное количество питательных веществ.

Итог

Семена чиа мелкие, но мощные. Они содержат ряд питательных веществ, которые могут принести пользу вашему сердцу, костям, кишечнику и т.д. Более того, они действительно универсальны, и их можно смешивать в смузи, пудинг, выпечку и даже салаты. Просто не забудьте пить много воды с семенами чиа, чтобы помочь вашему пищеварительному тракту двигаться.