Для тех, кто хочет долго жить: врачи назвали 5 простых ежедневных привычек, которые замедляют старение

Долголетие - это не просто добавление свечей к именинному торту, а наличие энергии, жизненной силы и радости, чтобы отпраздновать каждый из дней рождения.

Наука доказывает, что простые, выполнимые привычки могут помочь вам чувствовать себя моложе, сильнее и энергичнее в любом возрасте.

Woman`sWorld поговорили с экспертами о простых изменениях, которые вы можете сделать сегодня для здорового старения и жизни, полной возможностей.

Завтракайте пораньше

Мы понимаем — иногда, когда вы просыпаетесь, последнее, что вы хотите сделать, — это начать свой день с еды. Но новое исследование показывает, что это может быть именно то, что вам нужно для вашего здоровья. Те, кто ест раньше, имеют лучшую выживаемость. Поздний завтрак связан не только с более низкой выживаемостью, но и с ухудшением здоровья, таким как тревога, депрессия, усталость и проблемы со здоровьем полости рта.

Дженнифер Браун, доктор медицинских наук, сертифицированный врач семейной медицины и медицины ожирения, объясняет, почему ранний завтрак связан с более долгой продолжительностью жизни.

Ранний завтрак помогает нам поддерживать нормальный циркадный ритм, что важно для нашего здоровья, говорит Браун. У нас повышенный уровень метаболизма и лучшая чувствительность к инсулину рано утром, поэтому ранний прием пищи помогает нам эффективнее метаболизировать пищу с меньшими скачками уровня глюкозы.

Лучшее время для завтрака — в течение часа после пробуждения или до 8 утра, а последний прием пищи за день должен быть потреблен до 18:00 для оптимального здоровья, говорит доктор Браун.

Ешьте больше острой пищи

Если вы любите немного острой пищи, вам повезло! Исследования показывают, что острая пища не просто вкусная — она на самом деле может помочь вам стареть медленнее.

В исследовании обнаружили, что те, кто ел острую пищу 3-5 дней в неделю, старели медленнее, чем те, кто не ест острой пищи. В среднем их общий биологический возраст был примерно на 0,7 года моложе, а их метаболический возраст — примерно на 0,8 года моложе.

Вам может быть интересно, что такое биологический и метаболический возраст и как они сравниваются с вашим хронологическим возрастом, когда речь идет о здоровье. Кавин Мистри, доктор медицинских наук, академик-нейрорадиолог, объясняет это.

Хронологический возраст — это число в вашем паспорте, говорит доктор Мистри. Биологический возраст — это то, сколько лет на самом деле функционируют ваши клетки и системы. Он отражает метилирование ДНК, уровень воспаления, длину теломер и здоровье органов.

Ваш метаболический возраст находится в вашем биологическом возрасте.

Метаболический возраст — это определенный срез биологического возраста, добавляет доктор Мистри. Он измеряет, насколько хорошо работает ваш метаболизм по сравнению с вашими сверстниками. Медленный метаболизм с высокой инсулинорезистентностью делает вас «старше» ваших лет. Гибкий, эффективный метаболизм делает вас моложе. Как биологический, так и метаболический возраст являются лучшими предикторами риска заболеваний и смертности, чем хронологический возраст.

Итак, какая связь между острой пищей и замедлением процесса внутреннего старения? Считается, что капсаицин, основное соединение в перце чили, уменьшает общее воспаление и повреждение клеток, одновременно улучшая метаболизм, говорит доктор Браун. Эти факторы помогают замедлить старение.

Доктор Браун имеет рекомендации по безопасному включению острой пищи в ваш рацион.

Он советует начинать с более мягких специй и постепенно увеличивать остроту, если вы можете ее перенести, говорит доктор Браун. Если острота специй слишком высока, сочетание их с молочными продуктами или крахмалистыми продуктами может уменьшить жжение. Я также рекомендую избегать очень острой пищи натощак.

Поддерживайте отношения

Долголетие — это не одинокий вид спорта, говорит доктор Мистри. Крепкие социальные связи снижают смертность больше, чем бросание курить. Присоединяйтесь к группам, лелейте дружеские отношения и инвестируйте в семейные связи. Сообщество регулирует стресс, придает цель и буквально продлевает жизнь.

Отдавайте приоритет физической активности

Активный образ жизни снижает риск падений, способствует самостоятельной жизни и уменьшает риск многих проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания и инсульт, говорит доктор Браун.

Что касается физической активности, доктор Мистри специально рекомендует силовые тренировки. После 50 лет потеря мышц ускоряется, говорит доктор Мистри. Силовые тренировки стимулируют выработку мышечного белка. Сильные мышцы — это как страховка долголетия. Они помогают вам оставаться мобильными, сжигают глюкозу и снижают риск хрупкости.

Начните свой день с солнечного света

Выходите на улицу утром, говорит доктор Мистри. Просыпайтесь и двигайтесь вместе с солнцем. Это закрепляет ваш циркадный ритм, улучшает качество сна и оптимизирует такие гормоны, как мелатонин и кортизол. Хорошо настроенные часы означают лучшее восстановление и долголетие.