Добавки Е в продуктах: какие из них действительно вредные

Добавки Е в продуктах: какие из них действительно вредные

Давайте разоблачим хитрые маркировки производителей продуктов питания.

Е-добавки могут встречаться в различных продуктах питания, с которыми мы имеем дело каждый день. Важно знать, какие из них безопасны, а каких нужно избегать.

В наши дни еда значительно изменилась по качеству. Огромная конкуренция на рынке пищевого производства привела к массовому расширению ассортимента продуктов питания. Производители все чаще конкурируют друг с другом в борьбе за покупателя и создание уникального продукта. Современные пищевые составы имеют более длительные сроки хранения, отличаются ярким вкусом, приобретают различные консистенции и цвета. И все это благодаря различным консервантам, которые имеют свой уникальный номер, начинающийся с буквы "Е".

Список Е – как купить здоровую пищу?

Начнем с того, что добавки E – это разнообразная группа компонентов, где каждое вещество обладает уникальной технологической функцией. Некоторые из них являются красителями, другие обладают антиоксидантами свойствами.

Е-добавка с числом от 100 до 199 – красители.

E-добавка от 200 до 299 – консерванты.

Е-добавка от 300 до 399 – антиоксиданты и регуляторы кислотности.

Е-добавка от 400 до 499 – эмульгаторы, разрыхлители, желирующие агенты.

E от 500 до 599 – вспомогательные вещества.

Е от 600 до 699 – усилители вкуса.

Е от 900 до 999 – подсластители.

Е от 1000 до 1999 – стабилизаторы, консерванты, загустители.

Существуют также натуральные консерванты, которых в теории не стоит бояться:

E200 (сорбиновая кислота). Для сохранения лимонада, сока, вина, сидра, зубной пасты, жидкости для полоскания рта.

E236 (муравьиная кислота). Для сохранения рыбных консервов, фруктовых соков, маринованных огурцов.

Е270 (молочная кислота). Для сохранения сыра, йогурта, кефира и других молочных продуктов.

Примите за правило: чем короче состав продукта, тем лучше. Если он содержит большое количество химических маркировок или добавок Е, подумайте о том, а не лучше ли поискать более здоровую замену.

Как производители продуктов питания, так и учреждения, контролирующие их деятельность, а также научные институты согласны с тем, что пищевые добавки, используемые в соответствии с применимыми правилами, не представляют угрозы для здоровья потребителей. Для того чтобы добавка была разрешена для пищевых продуктов, она должна пройти оценку безопасности для здоровья Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Е-добавки – какие нам угрожают?

Большинство добавок разрешены к использованию в пищевой промышленности и по сути не представляют угрозы для здоровья человека. К примеру, та же добавка под номером Е300, которая является аскорбиновой кислотой – витамином С, безусловно полезна для организма. Тем не менее наряду с полезными и безвредными добавками существуют и те, которые могут нанести вред, в частности при постоянном употреблении. Ниже приведем список наиболее опасных добавок, которых следует избегать, или как минимум употреблять очень редко.

Аспартам (Е 951): сладкая газировка, ненатуральный йогурт, хлопья для завтрака, жевательные резинки. Потенциальный вред: высоко канцерогенная добавка, может привести к нарушению химии мозга.

Глутамат натрия (Е621): продукты быстрого приготовления. Потенциальный вред: тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение.

Эритрозин (Е127): консервированные фрукты, вишня, печенье, колбасы. Потенциальный вред: аллергическая реакция, обострение гастрита, раздражение кишечника.

Гуммиарабик (Е414): кондитерские изделия (особенно какао и шоколад), желе и топпинги, жевательная резинка, безалкогольные напитки, пиво, детское питание. Потенциальный вред: сыпь, крапивница, может усиливать симптомы астмы.

Сахарин (Е954): подсластители, напитки, магазинные соки. Потенциальный вред: может раздражать пищеварительный тракт.

Фосфорная кислота (Е338): сладкая газировка, энергетические напитки, консервы. Потенциальный вред: деминерализует костный матрикс.

Бриллиантовый зеленый (S) (Е421): соусы, желе, мороженое, сухарики. Потенциальный вред: может вызвать симптомы аллергии и анемии.

Тартразин (Е102): в газированных напитках со вкусом апельсина, в продуктах быстрого приготовления, конфетах, консервах, соусах, искусственном меде и горчице. Потенциальный вред: аллергические реакции, также может вызвать гиперактивность у детей.

Отдельно стоит отметить красители, которых также следует избегать или как минимум употреблять максимально редко, особенно детям:

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E104 (желтый хинолин): может вызывать аллергическую кожную реакцию.

E124 (красный): оказывает стимулирующее действие, может вызвать аллергию. Приемлемая суточная доза этого красителя составляет не более 4 мг/кг тела.

Е131 (синий, темно-голубой): широко не используется, во многих странах запрещен, но все еще можно встретить в некоторых напитках и мясных изделия. Может вызвать кишечные расстройства и аллергию.

Список Е – известные заменители сахара

У многих словосочетание "заменитель сахар" ассоциируется с чем-то полезным, например, фруктозой или стевией, которые как раз рекомендуются к ежедневному употреблению. Однако сейчас речь пойдет о сахарозаменителях, чье воздействие на организм может привести к печальным последствиям. Запомните несколько компонентов и старайтесь их избегать:

E951, или аспартам. В 180 раз слаще обычного сахара, найти можно в напитках без сахара, диетических молочных продуктах, фруктовых соках и десертах, а также безалкогольном пиве, джемах, мармеладе, горчице, желе и даже в рыбных консервах. Существуют неоднозначные анализы, которые показали определенную связь между регулярным употреблением аспартама и развитием рака, а также заболеваний нервной системы.

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Е954, или сахарин. Найти его можно в аналогичных продуктах, описанных выше. Исследования показали, что сахарин может вызывать ожирение и диабет, кроме того, стать причиной нарушения нормальной флоры кишечника. Также предполагается, что сахарин способствует развитию болезни Альцгеймера.

Считается, что некоторые пищевые добавки способствуют появлению пищевой аллергии, значительно снижают иммунитет человека и повышают частоту возникновения гипертонии, а также ожирения с диабетом. Поэтому перед покупкой того или иного продукта стоит потратить несколько минут для прочтения этикетки с составом.

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