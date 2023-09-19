Доктор назвал 5 вещей, которые нельзя делать, если вы хотите жить долго

Некоторые привычки продлевают нам жизнь, другие же наоборот. От каких из них стоит отказаться, чтобы дожить до глубокой старости, рассказывает доктор.

Доктор Пунам Десаи - эксперт по борьбе со старением и специалист по долголетию. Она ведет популярный блог в TikTok, где рассказывает о различных правилах и техниках, которые помогают продлить жизнь и сохранить здоровье.

В одном из коротких видео доктор перечисляет 5 вещей, от которых стоит отказаться.

Откажитесь от алкоголя

Фото: Credits

Никакое количество алкоголя не безопасно для нашего здоровья - это утверждение, как это ни грустно не вызывает сомнений.

О том, что пить вредно и что даже та небольшая польза, вроде заселения органов пищеварения полезными бактериями, которая происходит при употреблении красного вина, значительно меньше, чем потенциальный вред от алкоголя, говорят многие специалисты.

Не используйте пластиковую посуду

Доктор рекомендует отказаться от пластиковой посуды. Пластиковая посуда, особенно при нагревании, может выделять вещества, разрушающие эндокринную систему.

Нет никакой острой необходимости постоянно использовать в быту пластиковую посуду. Кроме того, если вы, вместо того, чтобы пить горячие напитки из пластиковых стаканчиков, будете ходить везде со своими термокружками, вы еще и внесете свой вклад в сохранение экологии нашей планеты.

Избегайте ночных перелетов

Доктор Десаи рекомендует избегать регулярных полетов с эффектом "красных глаз". Так называют рейсы, которые отправляются поздно ночью и прибывают рано утром.

Это правило для нас сейчас не очень актуально, но на него все же стоит обратить внимание и постараться исключить из своей жизни все, что может нарушить ваш ночной сон.

Не проводите ни дня без пяти различных растительных продуктов

Запеченные овощи / Фото: Credits

В вашем ежедневном меню всегда должны быть фрукты, овощи, травы и специи - не менее пяти разновидностей.

Это значительно снизит риск серьезных проблем со здоровьем.

Не пейте кофе после 12 часов дня

Фото: Credits

Кофе стоит пить только в первой половине дня. Период полураспада кофеина составляет пять-шесть часов, и он все еще может задерживаться в вашем организме перед сном, не давая заснуть или нарушая качество сна. Поэтому доктор призывает избегать любых напитков с кофеином во второй половине дня.

Читайте также: