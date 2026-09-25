Достаточно ли вы употребляете цельнозерновых продуктов для снижения риска сердечных заболеваний

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Цельнозерновые продукты, такие как овес, бурый рис, цельная пшеница и спельта (фарро), улучшают здоровье сердца и обмен веществ, если входят в сбалансированный рацион.

Исследователи утверждают, что увеличение потребления цельнозерновых продуктов может принести ещё большую пользу сердечно-сосудистой системе.

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Об этом пишет Healthline.

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Масштабный метаанализ, охвативший 87 исследований, показал, что потребление примерно 4–6 порций цельнозерновых продуктов в день существенно улучшает показатели уровня холестерина, воспаления, артериального давления и метаболического здоровья.

Результаты указывают на «вероятную причинно-следственную» связь между повышенным потреблением цельнозерновых продуктов и снижением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько цельнозерновых продуктов нужно употреблять в течение дня

По словам исследователей, положительный эффект начинает проявляться уже при употреблении около трёх порций цельнозерновых продуктов в день. Это, например, порция овсянки (1 порция) и два ломтика цельнозернового хлеба (2 порции).

Это свидетельствует о том, что действующих рекомендаций по употреблению 2–4 порций цельнозерновых продуктов в день вполне достаточно.

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Однако добавление в рацион ещё нескольких порций ежедневно может стать значительным вкладом в здоровье сердца и обмен веществ.

В рамках метаанализа были проанализированы рандомизированные исследования и выявлена зависимость «доза-эффект» между потреблением цельнозерновых продуктов и рядом показателей состояния здоровья. На каждые дополнительные 48 граммов цельнозерновых продуктов, потребленных в течение дня, у участников наблюдалось снижение следующих показателей:

масса тела

обхват талии

общий уровень холестерина

уровень интерлейкина-6 (IL-6) — белка, участвующего в воспалительных процессах

По большинству показателей наибольший положительный эффект наблюдался при употреблении примерно 60–100 граммов цельнозерновых продуктов в сутки (в пересчете на сухой вес), что соответствует примерно 4–6 порциям.

Однако большинство проанализированных исследований длились около 8 недель, поэтому долгосрочные последствия этих изменений пока неизвестны.

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Хотя эти результаты были получены в ходе рандомизированных контролируемых исследований — метода, обеспечивающего высокий уровень доказательности, — эти данные не являются окончательными.

Зафиксированные изменения в целом были умеренными, но даже незначительное улучшение показателей сердечно-сосудистого риска может иметь важное значение, особенно если цельнозерновые продукты являются частью здорового сбалансированного рациона.

Эти результаты подтверждают имеющиеся данные о том, что цельнозерновые продукты являются важной составляющей рациона, благотворно влияющего на здоровье сердца. Рекомендация исследователей относительно употребления 4 порций является полезным практическим ориентиром для поддержания здоровья сердца, однако они подчеркнули, что потребности в питании у каждого разные.

Это неплохой аргумент в пользу того, чтобы сделать цельнозерновые продукты постоянной частью нашего рациона и, по возможности, отдавать им предпочтение перед рафинированными зерновыми продуктами.

Как цельнозерновые продукты могут защитить здоровье сердца

Цельнозерновые продукты могут способствовать поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря нескольким механизмам.

Являясь важным источником пищевых волокон, цельнозерновые продукты также содержат ряд важных питательных веществ, способствующих здоровью сердца. Пищевые волокна, вероятно, играют важную роль, но это, по-видимому, не единственный фактор. Цельнозерновые продукты содержат не только клетчатку, но и различные витамины, минералы, антиоксиданты и другие растительные соединения, которые могут действовать совместно, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.

Цельнозерновые продукты содержат комплекс полезных для сердца питательных веществ, в частности:

бета-глюкан (разновидность клетчатки)

магний

калий

витамины группы B

полифенолы

полезные жиры

фитостерины (полученные из зародышей пшеницы)

Пищевые волокна также могут способствовать контролю уровня сахара в крови, поддержанию здорового уровня холестерина и оздоровлению кишечного микробиома.

Цельнозерновые продукты могут влиять на известные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе на уровень холестерина, артериальное давление, уровень сахара в крови, массу тела и воспалительные процессы.

Множество исследований подтверждают пользу употребления цельного зерна для сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Систематический обзор и метаанализ 2020 года показали, что замена рафинированных зерен цельными зернами может улучшить показатели общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, гемоглобина A1c и С-реактивного белка.

Метаанализ в 2025 году было отмечено снижение систолического или диастолического артериального давления, хотя результаты различных исследований были несколько противоречивыми.

Цельнозерновые продукты также могут помочь снизить уровень IL-6 — маркера воспаления. Повышенный уровень IL-6 связан с воспалением и повышенным сердечно-сосудистым риском, что делает снижение этого маркера потенциально важным для здоровья сердца.

Цельнозерновые продукты также могут способствовать снижению веса и поддержанию здорового веса.

Хотя эти улучшения могут быть полезны для сердечно-сосудистого и метаболического здоровья, эксперты отмечают, что цельнозерновые продукты не являются панацеей.

Помимо регулярного употребления цельного зерна, стоит сосредоточиться на сбалансированном питании, включающем много фруктов и овощей, нежирные источники белка и полезные жиры, и при этом ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием обработанных ингредиентов. Регулярная физическая активность также важна, как и поддержание здорового веса, отказ от курения, достаточный сон и контроль таких заболеваний, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.

Сколько порций цельнозерновых продуктов следует употреблять

Эксперты советуют по возможности отдавать предпочтение нерафинированным цельнозерновым продуктам, а не «пустым» углеводам, прошедшим глубокую переработку. Многим людям пошло бы на пользу увеличение доли цельнозерновых продуктов в рационе, однако не всем обязательно употреблять их по 6 порций в день. Самое главное — заменять рафинированные зерновые продукты цельнозерновыми, а не просто добавлять больше еды в свой рацион.

Чтобы получить ощутимую пользу для сердечно-метаболического здоровья, следует стремиться употреблять от 3 до 6 порций цельнозерновых продуктов в день. Для справки: одна порция — это примерно 16 граммов цельнозерновых продуктов, например:

один ломтик цельнозернового пшеничного хлеба

полстакана вареного коричневого риса или овсянки

два стакана попкорна, приготовленного без масла (методом воздушного взрыва)

Начать можно с простых изменений: например, выбирать овсянку вместо сладких хлопьев или коричневый рис вместо белого — это поможет увеличить количество цельнозерновых продуктов в вашем рационе.

Вот несколько практических советов, которые помогут вам начать:

овсянка вместо сладких хлопьев

коричневый рис вместо белого риса

цельнозерновой пшеничный хлеб вместо белого хлеба

фарро или киноа вместо рафинированных зерновых продуктов

попкорн (приготовленный без масла) вместо чипсов

Если вы придерживаетесь безглютеновой диеты, можно выбирать такие варианты, как киноа, бурый рис, амарант и овес без глютена. Помните: главное — это замена. Простое добавление большего количества зерновых продуктов в рацион может не дать такого же оздоровительного эффекта, как замена рафинированных зерновых продуктов на цельнозерновые.

Цель заключается не в том, чтобы сделать один идеальный выбор в отношении питания, а в том, чтобы сформировать здоровые привычки, которых можно придерживаться в течение длительного времени. Небольшие, но постоянные изменения — например, выбор цельнозернового хлеба, коричневого риса, овсянки или цельнозерновых макарон вместо рафинированных аналогов — со временем могут дать существенный результат и способствовать улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

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