Достаточно одного стакана: напиток, который снижает кровяное давление, риск сердечного приступа и инсульта

Всего один стакан фруктового сока в день может помочь снизить смертельно высокое кровяное давление, как показало исследование.

Неправильное питание, образ жизни и стресс повышают шансы людей на развитие высокого кровяного давления. Поэтому врачи часто рекомендуют пациентам с высоким давлением изменить образ жизни, сократить потребление соли и алкоголя, включать в меню больше фруктов и овощей и увеличить физические нагрузки.

Как сообщает The Sun, новое исследование, проведенное в Университете Торонто, показало, что ежедневное употребление даже небольшого количества фруктового сока может помочь снизить кровяное давление.

Исследовательская группа из Торонто проанализировала данные 93 предыдущих исследований, в которых рассматривались 12 различных сладких продуктов, чтобы понять, как выбор диеты влияет на кровяное давление.

Напиток, который снижает кровяное давление, риск сердечного приступа и инсульта / Фото: Credits

Кровяное давление измеряется двумя цифрами: систолическое давление — сила, с которой сокращается сердце, когда оно перекачивает кровь по всему телу, — и диастолическое давление — давление во время фазы покоя между ударами сердца.

Идеальным артериальным давлением обычно считается диапазон от 90/60 мм рт. ст. до 120/80 мм рт. ст., для людей старше 80 лет приемлемым считается уровень ниже 150/90 мм рт. ст.

В отчете, опубликованном в журнале PLOS ONE, показано, что умеренное потребление фруктовых соков, содержащих натуральные сахара, приводит к значительному снижению систолического артериального давления на 3,7 мм рт. ст. А вот употребление напитков с добавлением сахара, таких как газированные напитки, приводило к повышению систолического артериального давления в среднем на 6,9 мм рт. ст.

Фото: Credits

Исследователи обнаружили, что небольшого стакана натурального фруктового сока достаточно, чтобы эффект был виден в долгосрочной перспективе. Благотворное влияние чистого фруктового сока на кровяное давление, вероятно, обусловлено питательными веществами и биосоединениями, которые содержатся во фруктах. При этом потребление цельных фруктов, которые также содержат клетчатку, приносит организму еще большую пользу.

Напиток, который снижает кровяное давление, риск сердечного приступа и инсульта / Фото: Credits

Так что, если у вас нет соответствующих противопоказаний, пейте натуральные соки, а еще лучше, ешьте фрукты.

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