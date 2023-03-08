Достойная замена: какие продукты можно покупать вместо дорогих суперфудов

Пророщенная пшеница, фисташки, авокадо и свежая черника позиционируется как суперполезные продукты. Достоинств у них и правда много, но есть один недостаток - стоимость.

Оказывается, можно получить необходимую дозу витаминов и полезных микроэлементов, не покупая дорогие продукты. Каждому из суперфудов можно найти доступную замену.

О том, чем можно заменить не дешевые, но полезные продукты, диетолог рассказал The Sun.

Чем заменить фисташки

Фото: Credits

В последнее время поклонники здорового образа жизни сходят с ума от фисташек, поскольку они богаты белком, клетчаткой и антиоксидантами. Но, как и большинство чудо-продуктов, они дорогие.

Поэтому диетолог предлагает заменить их арахисом. Натуральный несоленый арахис содержат достаточное количество белка, необходимого для наращивания и поддержания мышц. Вы также получите минералы, такие как железо, для энергии и витамин Е для здоровой кожи.

Чем заменить ростки пшеницы

Молодые побеги пшеницы содержат зеленый антиоксидантный пигмент, называемый хлорофиллом, а также витамины C и E. Из него обычно делают сок, замороженные таблетки и даже порошки. Хорошая новость заключается в том, что вы можете получить хлорофилл, а также витамины С и Е, просто приготовив на пару свежую или замороженную брокколи и подавая с повседневными блюдами.

Фото: Getty Images

Употребление брокколи дает вам дополнительное преимущество в том, что вы едите, а не пьете эти питательные вещества, что помогает вам чувствовать насыщение.

Чем заменить свежую голубику

Голубика богата клетчаткой, которая помогает хорошим бактериям в нашем кишечнике, а также укрепляет здоровье мозга. Но это не единственная ягода с мощными полезными свойствами. Например, клубника насыщена витамином С, который создает и поддерживает коллаген в нашей коже. Кроме того, ягоды сохраняют свои полезные свойства, когда они заморожены, поэтому покупайте вместо свежей голубики смесь замороженных ягод, чтобы получить двойную пользу по более разумной цене.

Чем заменить сок асаи

Голливудские знаменитости любят сок асаи, но Национальный институт здравоохранения в Америке утверждает, что никакие независимые исследования, опубликованные в научных журналах, не доказывают, что этот напиток сам по себе может способствовать снижению веса.

Хотя это не отменяет тот факт, что сок асаи может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина. Суть в том, что асаи содержат витамин С и минеральный калий, что может частично объяснить связь с артериальным давлением.

Хорошие новости состоят в том, что апельсиновый сок для этой цели тоже подойдет, а стоит он значительно дешевле.

Чем заменить зеленый чай

Суперпитательные вещества зеленого чая, известные как флавоноиды, помогают снизить риск болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции, но черный чай также содержит эти растительные соединения. Чашки чая в день будет достаточно.

Чем заменить охлажденное филе лосося

Фото: www.credits

Как жирная рыба лосось является источником полезных жиров Омега-3, которые связаны со здоровьем сердца и улучшением памяти. Все стремятся купить лосось, желательно дикий и незамороженный. Но, оказывается, жизненно важные масла не разрушаются в процессе консервирования, поэтому вы не будете жертвовать здоровьем сердца, если откажетесь от свежего лосося и купите консервированный.

Также стоит знать, что некоторые Омега-3 могут переходить из лосося в окружающий жир, поэтому используйте все содержимое банки.

Чем заменить какао

Фото: Credits

Соединения, содержащиеся в какао, называемые флаванолами, могут помочь снизить риск инсульта, а также улучшить кровоток.

Но вы можете наслаждаться преимуществами этого ингредиента во всех его формах. Стандартный темный шоколад с содержанием какао 70%, который вы можете купить в большинстве супермаркетов, вероятно, является наиболее экономичным выбором.

Чем заменить свекольный фреш

Свекла естественно богата нитратами, которые наш организм превращает в оксид азота, тем самым увеличивая приток крови и кислорода. Некоторые исследования показали, что свекольный сок может помочь велосипедистам крутить педали быстрее и дольше.

Для остальных из нас польза для наших кровеносных сосудов может быть получена от простого добавления свеклы в наши обычные блюда.

Чем заменить авокадо

Фото: Credits

Авокадо богат витамином К, который необходим нам для построения крепких костей. Вы также получаете клетчатку для здоровья кишечника, полезные жиры для здоровья сердца, а также желтый пигмент лютеин, который, как считается, приносит пользу нашим глазам.

Также читайте Как авокадо помогает похудеть

И если авокадо неприятно удивляет нас ценником, то кресс-салат, который также содержит витамин К, клетчатку и лютеин, является ему доступной альтернативой. Кроме того, вы можете начать выращивать его у себя на подоконнике. Только не забудьте сбрызнуть ваш салат небольшим количеством оливкового масла, это поможет усвоению витамина К.

Читайте также: