Две минуты, которые меняют улыбку: стоматологи объяснили, как долго на самом деле надо чистить зубы

Две минуты, которые меняют улыбку / © Credits

Реклама

Идеальная улыбка давно стала частью современного ухода за собой. Белые зубы, свежее дыхание и здоровые десны сегодня воспринимаются не только как вопрос эстетики, но и как показатель общего здоровья. Но несмотря на это большинство людей до сих пор чистят зубы неправильно или банально слишком быстро.

Издание Cleveland Clinic вместе со стоматологом Энн Клемонс объяснили, почему две минуты чистки зубов — не условная рекомендация, а реальная необходимость для здоровья ротовой полости. И почему наши привычки в ванной комнате могут влиять даже на будущие расходы у стоматолога.

Сколько времени нужно чистить зубы

Стоматологи советуют чистить зубы дважды в день по две минуты: утром после пробуждения и вечером перед сном.

Реклама

Звучит просто, но есть нюанс, большинство людей не дотягивают даже до минуты. Среднее время чистки зубов — примерно 45 секунд. И именно здесь начинаются проблемы. Две минуты чистки дважды в день могут существенно улучшить состояние зубов.

Если посчитать, за год мы тратим на чистку зубов более 24 часов, фактически целые сутки жизни. Но именно этот короткий ежедневный ритуал определяет, насколько здоровой будет наша улыбка через 5, 10 или 20 лет.

45 секунд — недостаточно

Главный враг зубов — налет — липкая бактериальная пленка, которая накапливается на эмали и может вызывать кариес, воспаление десен, неприятный запах изо рта, и чувствительность зубов.

И проблема в том, что быстрая чистка просто не успевает его убрать. Двухминутная чистка удаляет на 26% больше налета, чем чистка в течение 45 секунд, а три минуты чистки убирают уже на 55% больше налета.

Реклама

Как понять, что вы чистите зубы достаточно долго

Самый простой способ — засечь время. Да, буквально. Большинство из нас сильно недооценивают, насколько длинными являются две минуты в ванной комнате. Стоматолог советует поставить таймер, включить двухминутную песню или пользоваться электрической щеткой со встроенным таймером.

Еще один лайфхак — поделить рот на четыре зоны:

верх справа

верх слева

низ справа

низ слева

На каждый участок стоит тратить примерно 30 секунд и постепенно очищать каждый зуб.

Техника важнее силы

Одна из самых распространенных ошибок — агрессивная чистка зубов.

Реклама

Многие люди убеждены, что чем сильнее нажимать щеткой, тем чище будут зубы. На самом деле все наоборот. Слишком сильное давление может стирать эмаль и провоцировать опускание десен. Налет мягкий, поэтому для его удаления не нужна сила.

Как правильно чистить зубы

Стоматолог советует использовать круговые движения, мягкую или ультрамягкую щетку и зубную пасту с фтором.

Именно круговые движения позволяют качественно очистить поверхность зубов, межзубные участки и линию десен, где чаще всего скапливается налет. А вот хаотичное горизонтальное «трение» вперед-назад работает значительно хуже.

Фтор

Несмотря на популярность «натуральных» паст без фтора, стоматологи все еще считают фтор одним из самых эффективных компонентов для профилактики кариеса. Фтор:

Реклама

укрепляет эмаль

помогает защищать зубы от разрушения

снижает риск кариеса

Эксперт советует обращать внимание на маркировку на упаковке пасты — это подтверждает ее эффективность и безопасность.

Зубная нить

Даже идеальная зубная щетка не способна полностью очистить пространство между зубами. Именно поэтому стоматологи рекомендуют каждый вечер использовать флосс или зубную нить. Это помогает убрать остатки пищи, бактерии и налет в труднодоступных местах. Именно межзубной кариес часто дольше всего остается незаметным.

Нужно ли чистить зубы после каждого приема пищи

Это не обязательно, если вы хорошо чистите зубы дважды в день, этого обычно достаточно. Но есть исключения:

брекеты

элайнеры

частичные протезы

В таких случаях стоматолог может рекомендовать дополнительную чистку после еды. Впрочем, после кислых или сладких продуктов не стоит сразу хвататься за щетку. Кислота временно смягчает эмаль, поэтому агрессивная чистка может ее повредить. Лучше сначала прополоскать рот водой, подождать примерно 30 мин и только потом чистить зубы.

Реклама

Здоровые зубы — это не об идеальной генетике или дорогом уходе, часто все решают маленькие привычки, которые мы ежедневно повторяем. Две минуты чистки зубов могут казаться мелочью. Однако именно они помогают избежать кариеса, сохранить эмаль, здоровые десны и уверенность в собственной улыбке.

Новости партнеров