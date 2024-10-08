Двоится в глазах: офтальмолог рассказал о причинах и последствиях этого нарушения

Двоение в глазах может быть признаком катаракты, астигматизма, косоглазия, неврологических проблем, которые нужно лечить. Без терапии нарушение может привести к ухудшению зрения, постоянной головной боли, гипертревожности и социальной изоляции.
Как распознать и лечить диплопию, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.
Виды и симптомы диплопии
Двоение в глазах, или диплопия, – состояние, при котором человек видит не одно четкое изображение, как должно быть, а удвоенное. Картинки накладываются друг на друга вертикально, горизонтально, по диагонали или под углом.
Почему это происходит?
Зрительные оси глаз не совпадают в одинаковых точках, световые лучи преломляются по-разному из-за косоглазия, астигматизма, анизометропии (например, дальнозоркость разной степени на обоих глазах). Следовательно, мозг получает по два разных изображения из каждого глаза, которые не может составить воедино.
Диплопия бывает:
1. монокулярная – изображение продолжает двоиться, если закрыть один глаз;
2. бинокулярная – зрение становится четким, сфокусированным, когда человек закрывает один глаз, правый или левый, безразличный. Это означает, что глаза не могут работать вместе как парный орган.
По виду удвоения выделяют:
- горизонтальную диплопию – два изображения располагаются на одной линии в поле зрения справа и слева;
- вертикальную диплопию – два изображения размещаются друг над другом;
- косую диплопию – изображения удваиваются под углом.
Двоение – основной симптом нарушения, который может дополняться:
- зрительной усталостью, спровоцированной перенапряжением мышц;
- неспособностью сфокусироваться;
- дезориентацией в пространстве;
- головной болью;
- головокружением.
Двоение может появляться время от времени, а может наносить человеку дискомфорт постоянно.
Причины возникновения диплопии
Монокулярную диплопию может спровоцировать:
- катаракта – офтальмологическая болезнь, при которой мутнеет хрусталик, естественная линза глаза;
- кератоконус – деформация роговицы;
- астигматизм – нарушение, обусловленное неправильной формой роговицы или хрусталика.
Бинокулярная диплопия возникает вследствие:
- паралича глазных мышц;
- косоглазия;
- неврологических нарушений – рассеянного склероза, инсульта;
- травм органов зрения;
- хирургического лечения глаукомы
Вертикальная и горизонтальная диплопия развиваются, как правило, на фоне:
- повреждения мышц, отвечающих за вертикальное движение глаз;
- нарушения работы мышц, контролирующих горизонтальные мышцы;
- паралича черепного нерва;
- миастении – хроническое аутоиммунное заболевание, приводящее к слабости скелетных мышц.
Также диплопия может развиваться на фоне сосудистых заболеваний, воспалительных процессов, опухолей глазного яблока или мозга, черепно-мозговых травм, сахарного диабета.
Лечение диплопии
Лечение диплопии зависит прежде всего от спровоцировавшей ее причины, ведь диплопия – это не самостоятельное нарушение.
Если причиной является косоглазие, в зависимости от вида косоглазия пациентами назначаются обычные или призматические очки, контактные, хирургическое лечение или инъекции ботулотоксина. Если катаракта, проводится операция, во время которой помутненный хрусталик заменяются искусственным. Если – кератоконус, подбирают очки, жесткие контактные линзы, роговицу. укрепляют с помощью крослинкинга, имплантируют специальные роговичные кольца. На поздних стадиях роговица пересаживается (кератопластика). Все зависит от стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента.
Появление двоения – это серьезный повод обратиться к офтальмологу, поскольку постоянная диплопия приводит к нарушению глубины и качества зрения, головной боли, перенапряжению мышц глаз. Через некоторое время человеку становится сложно выполнять привычную для него работу – работать за компьютером, читать, водить автомобиль, передвигаться по городу без сопровождения, что приводит к возникновению депрессивных состояний и социальной изоляции.
Берегите себя и свое зрение!
Читайте также:
- Травмирование роговицы тушью: врач-офтальмолог объяснил, почему нужно смывать косметику перед сном
- Какие ошибки в уходе за глазами мы совершаем в повседневной жизни
- Увеит ускоряет развитие глаукомы и катаракты: офтальмолог объяснил, почему возникает воспаление и что делать