Двоится в глазах: офтальмолог рассказал о причинах и последствиях этого нарушения

Двоение в глазах может быть признаком катаракты, астигматизма, косоглазия, неврологических проблем, которые нужно лечить. Без терапии нарушение может привести к ухудшению зрения, постоянной головной боли, гипертревожности и социальной изоляции.

Как распознать и лечить диплопию, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Виды и симптомы диплопии

Двоение в глазах, или диплопия, – состояние, при котором человек видит не одно четкое изображение, как должно быть, а удвоенное. Картинки накладываются друг на друга вертикально, горизонтально, по диагонали или под углом.

Почему это происходит?

Зрительные оси глаз не совпадают в одинаковых точках, световые лучи преломляются по-разному из-за косоглазия, астигматизма, анизометропии (например, дальнозоркость разной степени на обоих глазах). Следовательно, мозг получает по два разных изображения из каждого глаза, которые не может составить воедино.

Диплопия бывает:

1. монокулярная – изображение продолжает двоиться, если закрыть один глаз;

2. бинокулярная – зрение становится четким, сфокусированным, когда человек закрывает один глаз, правый или левый, безразличный. Это означает, что глаза не могут работать вместе как парный орган.

По виду удвоения выделяют:

горизонтальную диплопию – два изображения располагаются на одной линии в поле зрения справа и слева;

вертикальную диплопию – два изображения размещаются друг над другом;

косую диплопию – изображения удваиваются под углом.

Двоение – основной симптом нарушения, который может дополняться:

зрительной усталостью, спровоцированной перенапряжением мышц;

неспособностью сфокусироваться;

дезориентацией в пространстве;

головной болью;

головокружением.

Двоение может появляться время от времени, а может наносить человеку дискомфорт постоянно.

Причины возникновения диплопии

Монокулярную диплопию может спровоцировать:

катаракта – офтальмологическая болезнь, при которой мутнеет хрусталик, естественная линза глаза;

– офтальмологическая болезнь, при которой мутнеет хрусталик, естественная линза глаза; кератоконус – деформация роговицы;

астигматизм – нарушение, обусловленное неправильной формой роговицы или хрусталика.

Бинокулярная диплопия возникает вследствие:

паралича глазных мышц;

косоглазия;

неврологических нарушений – рассеянного склероза, инсульта;

травм органов зрения;

хирургического лечения глаукомы

Вертикальная и горизонтальная диплопия развиваются, как правило, на фоне:

повреждения мышц, отвечающих за вертикальное движение глаз;

нарушения работы мышц, контролирующих горизонтальные мышцы;

паралича черепного нерва;

миастении – хроническое аутоиммунное заболевание, приводящее к слабости скелетных мышц.

Также диплопия может развиваться на фоне сосудистых заболеваний, воспалительных процессов, опухолей глазного яблока или мозга, черепно-мозговых травм, сахарного диабета.

Лечение диплопии

Лечение диплопии зависит прежде всего от спровоцировавшей ее причины, ведь диплопия – это не самостоятельное нарушение.

Если причиной является косоглазие, в зависимости от вида косоглазия пациентами назначаются обычные или призматические очки, контактные, хирургическое лечение или инъекции ботулотоксина. Если катаракта, проводится операция, во время которой помутненный хрусталик заменяются искусственным. Если – кератоконус, подбирают очки, жесткие контактные линзы, роговицу. укрепляют с помощью крослинкинга, имплантируют специальные роговичные кольца. На поздних стадиях роговица пересаживается (кератопластика). Все зависит от стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента.

Появление двоения – это серьезный повод обратиться к офтальмологу, поскольку постоянная диплопия приводит к нарушению глубины и качества зрения, головной боли, перенапряжению мышц глаз. Через некоторое время человеку становится сложно выполнять привычную для него работу – работать за компьютером, читать, водить автомобиль, передвигаться по городу без сопровождения, что приводит к возникновению депрессивных состояний и социальной изоляции.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

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