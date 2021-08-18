Еда перед тренировкой: чем можно питаться до фитнеса

Еда перед тренировкой: чем можно питаться до фитнеса

Фитнес-тренеры не советуют есть перед тренировкой. Диетологи против. Так можно ли наедаться перед спортом?

С полным желудком заниматься нельзя. Перед тренировкой даже крошечный перекус может навредить. Тренеры говорят, что прием пищи перед фитнесом способствует активной работе желудка — перевариванию, а мышцы недополучают необходимую энергию. Если перегрузить организм, будет страдать сердце.

Врачи опровергли эту и другие теории, благодаря проведенным исследованиям, и подтвердили важность приема пищи перед спортивными занятиями, как силовыми и кардио, так и перед пилатесом и йогой.

Перед любым активным видом спорта — плавание, бег, бокс — вам нужно получить энергию для эффективного результата. Правда, при этом важно выявить соотношение индивидуальных особенностей организма (возраст и масса тела) и тип упражнений, которые вы выполняете.

Так, например, при беге со скоростью 10 км в час вы можете потерять 98 г жировых отложений, во время плавания — 46 г, а прыжки через скакалку помогут избавиться от 76 г.

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Что есть за 2-3 часа перед тренировкой

Яйцо или омлет с цельнозерновім хлебом, половинку авокадо и фрукт (яблоко, груша, апельсин или персик)

гречка с тушеной говядиной и овощной салат, заправленный оливковым маслом;

бурый рис, тушеные овощи (баклажан или кабачок, перец), тушеная или запеченная рыба.

Что есть за 1-2 часа перед тренировкой

Овсянка с половинкой банана и орехами;

свежие ягоды или фрукты (или сухофрукты) с сыром и натуральным йогуртом;

два бутерброда из цельнозернового хлеба, сыр и банан.

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Что есть за час перед тренировкой

Свежее яблоко или целый банан;

натуральный йогурт без добавок, можно питьевой;

протеиновый батончик.

Выбирайте удобный вариант, придерживайтесь списка продуктов, которые лучше воспринимаются вашим организмом. Если не любите какие-то продукты, замените их на то, что вам нравится, но идентичные (конфеты не в счет). Для достижения лучшего результата стоит прислушаться к себе и своему телу.

Какие продукты лучше есть перед тренировкой, а что нужно исключить

До начала тренировки отдавайте предпочтение продуктам, содержащим углеводы и белок. А вот жиры лучше употреблять как минимум за два часа до начала занятий.

Дело в том, что наши мышцы для получения необходимой энергии используют глюкозу, которую получают из углеводных продуктов. А полисахарид, или гликоген, который представляет собой остатки глюкозы, откладывается в клетках мышц и печени. Именно его наш организм использует в качестве основного источника энергии во время занятий спортом.

Так как запасы гликогена имеют свойство истощаться, наша активность, работоспособность и интенсивность выполнения упражнений снижается. Углеводные продукты помогают восполнить запасы гликогена, увеличивая при этом окисление углеводов во время спорта.

Если вы хотите нарастить мышцы, выбирайте хлебцы и гречневую кашу.

Если цель — восстановить силы, отдавайте предпочтение яблокам, бананам и грушам.

Чаще всего мы слышим о пользе белка для улучшения спортивных показателей. Употребление белковой пищи (творог, яйца) отдельно или вместе с углеводами до начала тренировок увеличивает синтез мышечного белка.

А почему нельзя употреблять жиры до начала занятий

Жиры, в отличие от углеводов, — источник энергии во время длительных упражнений с низкой интенсивностью. Употребление продуктов с высоким содержанием жира хорошо влияет на спортивные достижения, однако речь здесь идет о питании в течение длительного периода, а не перед занятиями.

Итак, прием пищи перед тренировкой возможен и за два часа, и за 30 минут до начала занятий. Главное — что вы едите и в каком количестве.

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