Эксперт по борьбе со старением рассказала о трех продуктах питания, которые могут разгладить морщины

От того, как мы питаемся, зависит не только наше здоровье и самочувствие, но и красота и молодость нашей кожи.

Эксперт по борьбе со старением рассказала о том, какие три продукта нужно обязательно регулярно включать в свой рацион, чтобы кожа была сияющей и без морщин. Употребление этих трех продуктов питания повысит выработку коллагена, а значит, ваша кожа будет выглядеть лучше.

Ава показала в своем ТікТок, что ее мама ест каждый день, чтобы сохранить молодость.

Рыба

Рыба – отличный источник белка и коллагена. Доказано, что коллаген помогает замедлить процесс старения и уменьшить появление морщин. Морской коллаген из рыбы – один из наиболее эффективных типов коллагена, который вы можете потреблять.

Морские водоросли

Продукты питания, которые могут разгладить морщины / Фото: Credits

Она также рекомендовала регулярно есть морские водоросли, поскольку в них много витаминов, в частности В12, и минералов, которые помогают коже оставаться сияющей.

Редька

Редька – потрясающий продукт для детоксикации благодаря своим противовоспалительным свойствам. Если у вас нет противопоказаний к употреблению редьки, вам стоит добавить ее в свое меню.

Таким образом, если бы мы хотели приготовить обед из перечисленных Авой продуктов для сохранения молодости кожи, мы могли бы приготовить суп или салат с морскими водорослями, рыбу в качестве основного блюда и салат из редьки как гарнир к ней.

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