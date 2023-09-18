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Эксперт по борьбе со старением рассказала о трех продуктах питания, которые могут разгладить морщины

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1052
Время на прочтение
2 мин
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Эксперт по борьбе со старением рассказала о трех продуктах питания, которые могут разгладить морщины

Фото: Credits

От того, как мы питаемся, зависит не только наше здоровье и самочувствие, но и красота и молодость нашей кожи.

Эксперт по борьбе со старением рассказала о том, какие три продукта нужно обязательно регулярно включать в свой рацион, чтобы кожа была сияющей и без морщин. Употребление этих трех продуктов питания повысит выработку коллагена, а значит, ваша кожа будет выглядеть лучше. 

Ава показала в своем ТікТок, что ее мама ест каждый день, чтобы сохранить молодость. 

Рыба

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Рыба – отличный источник белка и коллагена. Доказано, что коллаген помогает замедлить процесс старения и уменьшить появление морщин. Морской коллаген из рыбы – один из наиболее эффективных типов коллагена, который вы можете потреблять.

Морские водоросли

Продукты питания, которые могут разгладить морщины / © Credits
Продукты питания, которые могут разгладить морщины / Фото: Credits

Она также рекомендовала регулярно есть морские водоросли, поскольку в них много витаминов, в частности В12, и минералов, которые помогают коже оставаться сияющей. 

Редька

Редька – потрясающий продукт для детоксикации благодаря своим противовоспалительным свойствам. Если у вас нет противопоказаний к употреблению редьки, вам стоит добавить ее в свое меню.

@glowwithava marine powered glow baby ✨⭐️ #jelloskin #foodforjelloskin #collagen #jelloskinmom #koreanfood #marinepoweredglow ♬ original sound - AVA

Таким образом, если бы мы хотели приготовить обед из перечисленных Авой продуктов для сохранения молодости кожи, мы могли бы приготовить суп или салат с морскими водорослями, рыбу в качестве основного блюда и салат из редьки как гарнир к ней. 

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Дата публикации
Просмотры
1052
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