Экзема: чего нельзя делать, если у вас это заболевание

Выбор ухода за кожей, благоприятного для экземы – это действительно непростая задача. Поскольку это состояние свидетельствует об ослаблении наружного слоя кожи, которая становится очень чувствительной, важно обеспечить ей дополнительную защиту.

Издание Real Simple рассказало о 8 вещах, которые никогда не следует делать, если у вас экзема, эти советы могут помочь уменьшить обострение и облегчить симптомы.

Горячий душ

Хотя горячий душ с паром кажется невероятно привлекательным, особенно зимой, для людей с экземой это абсолютное табу. Горячая вода оказывает грубое влияние на кожу, раздражает и повреждает ее уже ослабленный барьер. Хотя горячий душ может временно успокоить зуд, это кратковременное облегчение лишь усугубляет проблему. Если же вы чувствуете непреодолимый соблазн, попробуйте сначала смазать кожу маслом, чтобы немного защитить ее и ограничьте время пребывания под горячей водой.

Долгое пребывание под душем

Не только температура воды, но и продолжительность пребывания под душем может оказать негативное воздействие на кожу с экземой. Чрезмерное влияние воды, особенно горячей, смывает масла, столь необходимые для поддержания здорового кожного барьера. Рекомендуется ограничить время приема душа до 10 мин или даже меньше, чтобы минимизировать вред для кожи.

Жесткое отшелушивание кожи

Отшелушивание может показаться естественным шагом в уходе за сухой кожей, но если у вас экзема, жесткое отшелушивание может ухудшить состояние. Физические скрабы или химические средства могут усугубить раздражение. Лучше обращайте внимание на потребности собственной кожи: если чувствуете сухость, вместо агрессивного отшелушивания лучше увлажнить ее нежным, увлажняющим моющим средством.

Увлажнение

После использования мягкого моющего средства не забывайте об увлажнении. Кожа с экземой требует тщательного ухода, поэтому регулярное нанесение увлажняющего крема – обязательный шаг. Вы не можете контролировать свои гены, но можете контролировать рутину ухода за кожей. Выбирайте средства, предназначенные для чувствительной кожи, без активных ингредиентов, ароматизаторов, красителей, спирта или эфирных масел и используйте их как утром, так и вечером.

Недостаточное увлажнение воздуха

Сухой воздух может значительно усугубить состояние кожи с экземой. Особенно в холодные месяцы, когда ветер и низкая влажность увеличивают сухость, использование увлажнителя воздуха может оказаться настоящим спасением. Установите увлажнитель дома или офиса, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности, которая способствует сохранению здорового состояния кожи даже во время сна.

Чрезмерный стресс

Стресс является неотъемлемой частью нашей жизни, но для людей с экземой он может стать спусковым механизмом обострения. Воспалительные процессы, такие как акне, псориаз и экзема, часто вспыхивают под влиянием стресса. Снижение уровня стресса – это не всегда легкая задача, но добавление ритуалов снятия стресса в ваше ежедневное расписание может существенно помочь. Будь то йога, медитация, прогулки на природе или интенсивное кардио – найдите свой способ, который помогает снижать уровень кортизола и подарит ощущение покоя.

Игнорирование использования солнцезащитного крема

Хотя многие люди с экземой боятся использовать солнцезащитные средства из-за возможного обострения, защита от солнца чрезвычайно важна для всех. Рекомендуется использование солнцезащитного крема широкого спектра действия на основе минеральных компонентов SPF 30 или выше. Основными ингредиентами таких средств являются диоксид титана и оксид цинка, которые создают физический барьер, защищают кожу от вредных ультрафиолетовых лучей.

Игнорирование аллергенов

Звучит очевидно, но избегание известных аллергенов – еще один важный аспект ухода за кожей с экземой. Аллергены, такие как пыль, пыльца, шерсть домашних животных или определенные пищевые продукты могут значительно обострить состояние. Особенно, если контактировать с ними в больших количествах или длительное время, это может привести к новым вспышкам экземы. Выбирайте средства по уходу, ищите гипоаллергенные формулы и избегайте продуктов с добавлением потенциальных раздражителей.

Уход за кожей при обострении экземы требует особого внимания и заботы. Каждый шаг – от приема душа до выбора увлажняющих средств и избегания аллергенов – может оказать значительное влияние на состояние кожи. Прислушивайтесь к советам экспертов: избегайте горячих и длинных душ, жесткого отшелушивания и чрезмерного воздействия стресса, не забывайте о регулярном увлажнении как кожи, так и воздуха и обязательно применяйте солнцезащитный крем.

Помните, что ваша кожа – это не только поверхностная защита, но и зеркало внутреннего состояния. Бережный подход к ежедневному уходу позволит сохранить здоровье и уменьшить обострение экземы.

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