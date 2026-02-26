Эмоциональное питание: как возникает желание заедать тревогу и стресс и как его остановить

Женщина на кухне / © Credits

Реклама

Когда вы едите в ответ на эмоции, это называется эмоциональным питанием. Почти каждый иногда это делает. Нашему телу нужна еда, чтобы выжить. Вполне логично, что питание активирует систему вознаграждения мозга и заставляет вас чувствовать себя лучше.

Когда эмоциональное питание случается часто, и у вас нет других способов справиться, это может стать проблемой. Хотя в такие моменты это может казаться способом справиться, еда не решает основную проблему. Если вы испытываете стресс, тревогу, скуку, одиночество, грусть или усталость, еда не решит эти чувства.

Как понять, что вы питаетесь эмоционально, и что с этим делать, рассказывает НеаІtѕІіnе.

Реклама

Для некоторых людей цикл обращения к еде для преодоления трудностей вызывает чувство вины и стыда, которые являются более трудными чувствами для преодоления.

Еда является центром многих вещей, которые мы делаем. Еда является частью наших празднований. Приготовление еды для кого-то, кто переживает трудное время, — это способ показать свою заботу. Совместное использование еды с другими — это способ установить связь. Естественно иметь эмоциональную связь с едой.

Цель состоит в том, чтобы вы могли сознательно решать, когда, что и как есть. Будут случаи, когда еда имеет смысл быть частью преодоления сильных эмоций. В других случаях есть лучшие способы справиться с ними.

Что заставляет человека есть из-за эмоций

Почти все может вызвать желание поесть. Обычные внешние причины эмоционального питания могут включать:

Реклама

стресс на работе;

финансовые проблемы;

проблемы со здоровьем;

проблемы в отношениях.

Люди, которые придерживаются ограничительных диет или имеют историю диет, более склонны к эмоциональному питанию.

Другие потенциальные внутренние причины включают;

отсутствие интроспективной осознанности (осознание того, что вы чувствуете);

алекситимия (отсутствие способности понимать, обрабатывать или описывать эмоции);

нарушение регуляции эмоций (неспособность управлять эмоциями);

обратная ось стресса гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) (недостаточная активная реакция кортизола на стресс).

Эмоциональное питание часто является автоматическим поведением. Чем больше еда используется для преодоления трудностей, тем крепче закрепляется привычка.

Является ли эмоциональное питание расстройством пищевого поведения

Эмоциональное питание само по себе не является расстройством пищевого поведения. Но оно может быть признаком расстройства пищевого поведения, которое может привести к развитию расстройства пищевого поведения.

Реклама

Расстройство пищевого поведения может включать:

очень жесткий выбор пищи;

обозначение продуктов как «хороших» или «плохих»;

частые диеты или ограничения в еде;

частое питание в ответ на эмоции, а не на физический голод;

нерегулярное время приема пищи;

навязчивые мысли о еде, которые начинают мешать остальной вашей жизни;

чувство вины или стыда после употребления пищи, которую вы считаете «нездоровой».

Расстройства пищевого поведения диагностируются, когда пищевое поведение человека соответствует определенным критериям. Вам не нужно диагностировать расстройство пищевого поведения, чтобы обратиться за помощью. Вы заслуживаете того, чтобы иметь хорошие отношения с едой.

Если вы считаете, что у вас может быть расстройство пищевого поведения, поговорите со специалистом по психическому здоровью или зарегистрированным диетологом.

Почему еда помогает справиться с эмоциями

Есть много причин, почему еда становится способом преодоления трудностей. Тяжелые эмоции могут привести к ощущению пустоты или эмоциональной пустоты.

Реклама

Еда высвобождает дофамин, химическое вещество мозга, которое заставляет нас чувствовать себя хорошо.

Мы также развиваем привычки и распорядок дня в отношении еды. Если вы всегда едите, когда находитесь в стрессе, вы можете потянуться к еде при первых признаках стресса, не осознавая этого.

Кроме того, еда является легальной, и вы можете получить ее везде. Сообщения и изображения о еде могут усилить ваше чувство голода.

Эмоциональное питание может повлиять на любого. Люди любого пола, возраста и жизненного этапа могут испытывать эмоциональное питание. Это может стать проблемой, если у человека нет других механизмов преодоления.

Реклама

Эмоциональный голод против физического голода

Люди должны есть, чтобы жить. Естественно нуждаться в еде и желать определенных вкусов или текстур.

Вы можете задаться вопросом, как отличить эмоциональные и физические сигналы голода. Это может быть сложно. Иногда это сочетание обоих. Эмоциональный голод часто является насущным и связан с вашими чувствами. Физический голод может возникать постепенно и быть связанным с последним временем, когда вы ели.

Если вы не ели несколько часов или вообще не едите достаточно в течение дня, вы более склонны к эмоциональному перееданию.

Вот несколько подсказок, которые помогут вам отличить это.

Реклама

Физический голод

Развивается медленно со временем.

Чувствуете чувство сытости и воспринимаете его как сигнал, чтобы прекратить есть.

Связан с последним временем, когда вы ели.

Эмоциональный голод

Появляется внезапно.

Не замечаете сытости, или она не мешает вам хотеть есть больше.

Спровоцирован потребностью в комфорте или успокоении.

Как понять, эмоциональный ли вы едок

Люди, которые испытывают эмоциональное переедание, могут чувствовать:

потерю контроля вокруг определенных продуктов;

желание есть, когда они испытывают сильные эмоции;

желание есть, даже когда они не физически голодны;

будто еда успокаивает или вознаграждает их.

Как остановить эмоциональное питание

Изменить такую привычку, как эмоциональное питание, может быть трудно, но это возможно. Ниже приведены несколько способов, которые помогут вам справиться.

Начните вести дневник эмоций. Чем лучше вы понимаете свои привычки, тем лучше. Питание в ответ на эмоции может происходить автоматически. Чем лучше вы понимаете, что чувствуете, когда делаете определенные вещи, тем больше шансов что-то изменить. Попробуйте вести учет тех случаев, когда вы ели, но не чувствовали физического голода. Запишите:

Реклама

что происходило;

как вы себя чувствовали;

любые эмоции, которые вы заметили, когда у вас возникло желание поесть.

Вы также можете включить место для записи того, что вы сделали. Вы ели сразу? Вы ждали несколько минут? Вы делали что-то, чтобы отвлечься?

Старайтесь не осуждать себя за свои выводы. Старайтесь быть искренне любознательными к тому, что происходит, когда вы едите в ответ на эмоции. Это требует много практики. Будьте добры к себе, когда начинаете исследовать. Это не обязательно должно быть идеально.

Найдите другие способы справиться с эмоциями. Как только вы получите больше информации об эмоциях, ситуациях или мыслях, которые могут спровоцировать еду, вы сможете начать вносить изменения. Если вы замечаете, что всегда едите, когда испытываете стресс, именно стресс требует внимания. Подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы лучше снять стресс. Если вы замечаете, что едите, когда вам скучно, подумайте о способах борьбы со скукой. Что еще вы могли бы сделать, чтобы заполнить свое время? Нужно время и практика, чтобы переключить свое мышление с тяги за едой на занятия другими видами деятельности.

Двигайте телом. Двигайтесь своим телом может быть мощным способом борьбы со стрессом и тревогой. Активность помогает снизить уровень гормонов стресса в вашем организме. Она также высвобождает эндорфины, которые улучшают ваше настроение. Регулярные физические упражнения могут помочь справиться с основными эмоциональными триггерами для еды. Они не обязательно должны быть интенсивными. Если вы сейчас неактивны, подумайте о пятиминутной прогулке или легкой растяжке. Обратите внимание на то, как это у вас выражается. Практики осознанности, такие как его, кажется, предлагают дополнительное преимущество. Люди, регулярно практикующие йогу, сообщают о более низком уровне стресса и тревоги.

Реклама

Попробуйте осознанность. Осознанность имеет много преимуществ для психического здоровья. Исследование показало, что это мощный способ борьбы с тревогой и депрессией. Осознанность — это практика обращения внимания на момент, в котором вы находитесь. Если вы обнаружите, что стресс, плохое настроение или тревога являются триггерами вашего питания, практики осознанности могут помочь.

Вот несколько примеров практик осознанности:

сидите тихо и сосредотачивайтесь на своем дыхании;

сканируйте свое тело, чтобы заметить любые зоны напряжения и целенаправленно их расслабляйте;

слушать управляемую медитацию;

сосредоточьтесь на вещах вокруг вас и назовите несколько вещей, которые вы можете видеть, прикасаться, слышать, чувствовать запах и чувствовать вкус.

Осознанное питание — это способ питания, который опирается на внутренние сигналы для принятия решений относительно еды. Осознанное питание — это эффективный способ улучшить ваши отношения с едой и связано с психологическим благополучием. Это побуждает вас замедлиться и быть внимательнее к внешнему виду, запахам, вкусам, текстурам и звукам пищи.

Осознанное питание заключается в том, чтобы делать паузы перед едой, чтобы полностью исследовать, что нужно в этот момент. Нужно терпение и время, чтобы научиться быть осознанным едоком. Если вы хотите узнать больше об этом, подумайте о сотрудничестве с диетологом, который имеет опыт осознанного или интуитивного питания.

Реклама

Ешьте достаточно. Мы знаем, что эмоциональный и физический голод могут быть очень разными вещами. Но убедиться, что вы получаете достаточно пищи, является важной фоновой привычкой.

Наш мозг запрограммирован на то, чтобы мы ели достаточно, чтобы выжить. Вы можете заметить, что позже в течение дня у вас возникает больше тяги к еде, если вы не съели достаточно в этот день.

Многие люди считают, что употребление разнообразной пищи во время приема пищи является наиболее сытным. Вы можете поэкспериментировать, чтобы увидеть, какие блюда являются для вас самыми сытными.

Если вы часто испытываете физический голод в течение дня, добавление большего количества белка может помочь. Источники белка могут дольше поддерживать чувство сытости.

Реклама

Источники белка включают:

мясо, птицу, рыбу, морепродукты;

яйца;

молочные продукты;

соевый напиток, тофу, темпе;

фасоль и чечевицу;

орехи и семена.

Обращайте внимание на свой аппетит. Если вы большую часть своей жизни придерживались диет, то вам может быть трудно настроиться на сигналы голода и сытости. Может потребоваться определенная практика, чтобы начать замечать, как на самом деле ощущаются физический голод и сытость.

Осознание сигналов физического голода может помочь вам заметить, когда вы едите по эмоциональным причинам.

Некоторые признаки физического голода включают:

Реклама

урчание в желудке;

ощущение головокружения или дрожи;

снижение уровня энергии;

трудности с концентрацией внимания;

изменения настроения;

увеличение мыслей о еде.

Старайтесь каждые несколько часов проверять себя и спрашивать, какой у вас уровень голода. Это может помочь вам заметить ваши естественные закономерности голода и насыщения.

С большей практикой вы можете начать замечать некоторые ранние признаки голода. Это также может помочь вам определить, когда вы хотите есть, но физически не голодны.

Не находитесь в изоляции в моменты грусти или тревоги. Это тяжелые чувства, с которыми трудно справиться самостоятельно. Даже быстрый телефонный звонок другу или члену семьи может творить чудеса с вашим настроением. Существуют также официальные группы поддержки, которые могут помочь. Социальная поддержка и ответственность помогут вам лучше придерживаться изменений в поведении, связанном с питанием.

Подумайте о том, чтобы обратиться за дополнительной помощью к специалистам. Обратитесь к диетологу с опытом поддержки людей с эмоциональным или расстройством пищевого поведения. Он может помочь вам определить триггеры питания и найти способы их устранения. Специалист по психическому здоровью может помочь вам найти другие способы справиться со сложными эмоциями, когда вы отказываетесь от употребления пищи.

Реклама

Планируйте свои приемы пищи. Планирование приемов пищи может помочь сдержать физический голод, что также может помочь сдержать эмоциональный голод. Некоторые исследования называют это разрывом эмпатии между холодом и теплом. В холодном состоянии (то есть вы не голодны и поэтому нейтральны или «холодны» к еде) вы недооцениваете, насколько голодными вы можете быть в будущем. Тогда как в горячем состоянии вы переоцениваете, насколько вы на самом деле голодны (эмоциональное питание).

Планирование питания может помочь вам оставаться в более холодном или нейтральном состоянии. Планирование питания не означает, что вам нужно готовить недельный запас пищи. Вместо этого, подумайте о составлении недельного плана питания, который включает завтрак, обед, ужин и перекус. Затем решите, в котором часу вы будете есть каждый прием пищи.

Если вы чувствуете сильное желание поесть, подумайте о следующем запланированном приеме пищи. Он может быть только через полчаса. Спросите себя, можете ли вы подождать.

Старайтесь не планировать приемы пищи слишком близко ко времени сна и устраивайте все приемы пищи в пределах 12-часового окна, например, с 7:00 утра до 7:00 вечера. Это означает, что вам следует есть примерно каждые 3 часа.

Реклама

Избавьтесь от отвлекающих факторов. Если вы едите во время работы или просмотра телевизора, ваш мозг пропускает полноценный опыт питания. Если возможно, уделяйте еде все свое внимание во время еды. Это может увеличить удовольствие, которое вы получаете от еды. Когда вы чувствуете сытость, вы, вероятно, меньше будете искать что-то другое после нее.

Когда вы отвлекаетесь, вы также, скорее всего, будете есть быстрее. Вашему желудку нужно время, чтобы сообщить мозгу, что вы сыты. Если вы быстро едите, вы можете съесть больше, чем нужно вашему организму, прежде чем ваш мозг сможет сказать вам остановиться.

Это может быть связано с условным рефлексом. Одна из поведенческих стратегий, которую специалисты по психическому здоровью используют для борьбы с этим условным рефлексом, — это контроль стимулов, который работает путем изменения пищевых сигналов.

Работайте над позитивным саморазмышлением. Позитивное саморазмышление и сострадание к себе — это еще один инструмент, который можно использовать на пути к управлению эмоциональным питанием. Было доказано, что это улучшает здоровое питание.

Реклама

Старайтесь быть более осознанными в отношении историй, которые вы рассказываете себе. Возможно, будет полезно записать некоторые из повторяющихся негативных мыслей, которые у вас возникают.

Помните, что вам не нужно верить всему, что говорит вам ваш мозг. Заинтересуйтесь, откуда могут браться эти мысли. Как только вы лучше осознаете негативные мысли, которые появляются, вы можете начать работать над их изменением. Делайте заметки о том, как вы могли бы изменить то, как вы разговариваете с собой. Подумайте, как бы вы разговаривали с дорогим другом, и используйте этот язык с собой.

Вот несколько примеров:

Я ужасно справляюсь со своей работой. У каждого есть трудности на работе. Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя увереннее на своей работе?

Я снова переела. Я никогда не смогу измениться! Интересно, почему это случилось снова.

Не могу поверить, что снова ошиблась. Мы все делаем ошибки. Я могу рассматривать это как возможность для обучения.

Еда может казаться способом справиться, но в долгосрочной перспективе важно бороться с чувствами, которые вызывают голод. Работайте над поиском альтернативных способов борьбы со стрессом, таких как физические упражнения и поддержка сверстников. Рассмотрите практику осознанности.

Реклама

Когда обращаться за помощью

Изменения — это тяжелая работа, но вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя лучше. Внесение изменений в ваше эмоциональное питание может быть возможностью лучше понять себя и свои чувства.

Эмоциональное питание может быть частью расстройства питания. Вам не нужно иметь диагностированное расстройство пищевого поведения, чтобы обратиться за помощью.

Если вы испытываете дискомфорт из-за своего питания, обратитесь за поддержкой. Это смело — попросить о помощи, если у вас возникают трудности.

Вы можете поговорить со своим врачом о своих проблемах. Вы также можете обратиться к специалисту по психическому здоровью или диетологу, чтобы помочь вам решить как физические, так и психические аспекты эмоционального питания.