Энергия на нуле: что нужно сделать, чтобы перестать чувствовать постоянную усталость

Если вы просыпаетесь и чувствуете, что ваша энергия на нуле, чувствуете постоянную осталось, которая не проходит даже после длительного отдыха, вам стоит вплотную заняться своим здоровьем и образом жизни.

Неудивительно, что сейчас многие испытывают состояние постоянной усталости и не могут найти сил для самых простых действий. Но кроме психологических факторов на снижение энергетического потенциала нашего организма влияет также и питание и наличие или отсутствие спорта в нашей жизни и даже отсутствие солнечных дней.

The Sun назвал 8 факторов, которые могут поддержать организм, помочь справиться с постоянной усталостью и придать силы в это непростое для всех время.

Вам нужен витамин B12

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Наши митохондрии, известные как «электростанция» ваших клеток, полагаются на витамины группы В для выработки энергии.

Дефицит витамина B12, который необходим для производства эритроцитов, особенно распространен среди вегетарианцев и веганов, хотя это может случиться с любым, кто соблюдает диету с низким содержанием питательных веществ.

Продукты, богатые B12, включают мясо, птицу, рыбу и яйца.

Вегетарианцам обычно рекомендуется принимать добавку B12, естественно, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Вам нужен солнечный свет

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Зимой солнце появляется ненадолго, если оно вообще появляется. Это может быть довольно угнетающе, но с точки зрения питания недостаток солнечного света означает меньшее количество витамина D, поскольку солнечный свет является лучшим источником этого жизненно важного витамина.

Небольшое количество витамина D можно найти в определенных продуктах, включая яичные желтки, некоторые грибы, лосось, сардины и обогащенные продукты, такие как злаки.

Возможно, также вам стоит проконсультироваться с врачем и рассмотреть возможность начать принимать витамин D.

Вам нужно проверить уровень сахара в крови

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Сахар в крови — глюкоза, которая содержится в вашей крови — обеспечивает энергией ваши клетки.После сбалансированного приема пищи он должен немного повышаться, а затем постепенно снижаться.

Тем не менее, когда мы употребляем пищу или перекус, основанный в основном на углеводах/сахаре — без белков, жиров и клетчатки — это вызывает всплеск уровня сахара в крови, за которым следует более резкое падение.

Падение уровня сахара в крови может привести к упадку сил, головным болям, перепадам настроения и тяге к еде. Эти "американские горки сахара в крови" лежат в основе многих проблем. Убедитесь, что каждый прием пищи и закуска содержат все три макроэлемента — белок, углеводы и жир, а также источник клетчатки.

Выбирайте сложные углеводы, такие как коричневый рис, овес, гречка и сладкий картофель.

Вам нужно контролировать свой вес

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Даже несколько лишних килограммов на вашей талии, могут быть причиной вашей постоянной усталости. Прибавка в весе может заставить нас чувствовать себя более уставшими и менее мотивированными к физической активности.

Поэтому лучше отказаться от полуфабрикатов, поскольку они, как правило, содержат добавки, ароматизаторы и эмульгаторы. Попробуйте заменить готовые блюда и обработанные продукты на домашнюю кухню, даже если это будет вводиться постепенно, от трех дней в неделю.

Вам нужно придерживаться режима питания

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Правильно подобранное время приема пищи и перекусов может поддерживать нормальное пищеварение, баланс сахара в крови и, следовательно, уровень энергии.

Провалы энергии, а также некоторые проблемы с пищеварением, такие как изжога, расстройство желудка и вздутие живота, могут быть признаком того, что ваш режим питания не в порядке.

Вы можете попытаться избежать этих провалов, питаясь через равные промежутки времени в течение дня и избегая продуктов и закусок с высоким содержанием сахара, таких как пирожные и печенье. Они сначала повышают уровень сахара в крови и уровень энергии, но затем он снова очень быстро падает (как на американских горках), оставляя нас жаждущими более калорийных продуктов или напитков в течение нескольких часов.

Вам нужно позаботиться о здоровье кишечника

Наши полезные кишечные бактерии не только играют важную роль в поддержании здорового пищеварения и иммунитета, они также обеспечивают нас дополнительными питательными веществами, вырабатывая витамины группы В и короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые необходимы для производства энергии.

Помогите своему кишечнику и энергетическим уровням, употребляя в пищу традиционно ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи, натуральный йогурт и кефир, или принимая высококачественную добавку с несколькими штаммами живых бактерий.

Вам нужно больше двигаться

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Физическая активность может на самом деле способствовать увеличению энергии и снижению усталости.

Не важно, какое движение вы выберете: работу в спортзале, пробежку или подъем по лестнице вместо эскалатора - любая более физическая активность может повысить уровень нашей энергии в зависимости от дозы, то есть, чем больше мы делаем, тем более энергичными мы можем быть.

Упражнения на свежем воздухе также могут быть предпочтительнее, потому что кроме физической активности на улице мы можем также подставить лицо солнечному свету.

Вам нужно соблюдать режим дня

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Регулярный режим сна и бодрствования также может поддерживать полезный уровень энергии, поэтому не думайте, что количество часов сна определяет уровень вашей энергии. Модель сна (иногда называемая циркадным ритмом) во многом определяется воздействием дневного света.

Чем больше колеблется время нашего пробуждения, тем больше нашим гормонам нужно будет приспосабливаться под наш гибкий график. Эти колебания могут заставить нас чувствовать себя вялыми. Убедитесь, что у вас есть регулярный распорядок дня, и старайтесь просыпаться в одно и то же 90-минутное окно каждый день. Если вы встаете каждый день в шесть утра, не стоит в выходные спать до полудня в надежде выспаться на неделю вперед.

Вам необходим магний

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Магний является ключевым минералом для поддержки нервной системы и выработки энергии в организме. Дефицит магния может привести к усталости и низкому уровню энергии. Наслаждайтесь продуктами, богатыми магнием, включая бразильские орехи, тыквенные семечки, миндаль, кешью, авокадо и темный шоколад.

Если несмотря на соблюдение всех этих правил вы не стали чувствовать себя более энергичными, обратитесь к врачу.

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