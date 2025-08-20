Эпиретинальный фиброз: офтальмолог объяснил, почему на сетчатке образуется пленка

Эпиретинальный фиброз / © Credits

Что такое эпиретинальный фиброз, почему он возникает и всегда ли необходима операция, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Эпиретинальный фиброз — состояние, при котором на сетчатке образуется пленка, или мембрана, подобная целлофану. Поэтому иногда болезнь еще называют «целлофановой ретинопатией».

Возникает пленка над макулой — центральной частью сетчатки, которая отвечает за центральное зрение. Сначала мембрана тонкая и прозрачная, но постепенно она утолщается, стягивая сетчатку. Уплотненная ткань натягивает сетчатку в макуле, деформируя ее. Это приводит к искажению зрения: прямые линии кажутся волнистыми или изогнутыми, а мелкие объекты — размытыми.

Среди других симптомов:

двоение в глазах, которое не исчезает при закрытии одного глаза;

затуманивание;

ощущение пелены перед глазами;

снижение остроты зрения.

Эпиретинальный фиброз считается возрастным заболеванием, которое развивается у людей после 50-60 лет. Однако на его появление в любом возрасте влияет:

диабетическая ретинопатия — поражение сетчатки на фоне сахарного диабета;

тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей;

хронические офтальмологические воспаления (например, увеит, ретинит, хронический иридоциклит);

отслоение сетчатки или стекловидного тела.

Как диагностируется нарушение?

Традиционный офтальмологический осмотр предполагает обследование глазного дна. Если пленка уже сформировалась, офтальмолог заметит характерный «целлофановый» блеск. Чтобы узнать степень повреждения сетчатки, выполняют оптическую когерентную томографию (ОКТ) и тест с сеткой Амслера.

При тестировании сеткой Амслера линии должны быть четкими и ровными. Волнистые линии или их отсутствие свидетельствуют о повреждении макулы. А динамика изменений при проведении ОКТ позволяет понять, нужно ли делать операцию, а также спрогнозировать скорость восстановления зрения.

Лечение эпиретинального фиброза зависит от того, как быстро будет уплотняться пленка. За стабильной мембраной, которая не растет и не ухудшает зрение, наблюдают. Активный рост пленки, снижение зрения, искривление предметов, проблемы с различением мелких деталей — показания к проведению витрэктомии.

Во время операции хирург удаляет пленку с поверхности сетчатки. Зрение восстанавливается в течение нескольких месяцев — частично или полностью, это зависит от первоначального повреждения макулы. Однако в любом случае видеть человек будет лучше.

Выполняют операцию под местной анестезией с минимальным повреждением тканей глаза. Сейчас врачи используют малоинвазивные вмешательства всегда, когда это возможно, чтобы максимально упростить процесс послеоперационного восстановления.

На ранних стадиях эпиретинальный фиброз развивается без каких-либо признаков. Со временем зрение теряет четкость, прямые линии искривляются, становятся волнистыми, мелкие объекты размываются так, что их невозможно разглядеть. В таком случае советую не медлить и сразу обратиться к офтальмологу, чтобы вовремя начать лечение и избежать таких осложнений, как вторичный макулярный отек, разрыв макулы, постепенное разрушение или истощение клеток сетчатки.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!