Как морковь влияет на глаза и способна ли остановить прогрессирование серьезных офтальмологических болезней, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Морковь — источник бета-каротина, который является одной из двух форм витамина А. В организме β-каротин превращается в витамин А.

Последний является незаменимым микронутриентом, который мы получаем исключительно из пищи. Однако он жирорастворим, а потому накапливается в организме. Это означает, что морковь, кукурузу, шпинат, кабачки, перец, батат — продукты, богатые бета-каротином, который впоследствии превращается в витамин А, — не обязательно есть ежедневно. Это же касается молока, сливочного масла, сыра, говяжьей печени, жирной рыбы, яиц (желтки), где содержится уже готовый витамин А. Если вы едите несколько раз в неделю орехи, яйца, бутерброд с маслом и сыром, вероятно, у вас нет дефицита этого витамина.

Наш организм устроен таким образом, что только часть провитаминов А превращает в полноценный витамин. Остальные использует как антиоксиданты или накапливает в жировой ткани. Люди, которые едят много моркови, могут иметь желтоватую кожу, что свидетельствует о накоплении пигмента бета-каротина. Это состояние не вредит, ни коже, ни организму в целом.

Зато избыток витамина А, то есть ретинола (вторая форма витамина), приводит к отравлению витамином, которое может спровоцировать:

синдрома сухого глаза;

дегенерацию сетчатки — на сетчатке накапливаются токсины;

диплопию(двоение в глазах);

отек зрительного нерва из-за стойкого повышения внутриглазного давления;

остеопороз;

цирроз печени (если вовремя не нормализовать уровень витамина А).

Чем полезен витамин А для зрения?

Во-первых, он участвует в выработке родопсина — светочувствительного пигмента, который содержится в «палочках» сетчатки. Благодаря ему мы хорошо видим при слабом освещении и в сумерках, зрительная система без труда адаптируется к темноте. Развитие «куриной слепоты» — это один из признаков дефицита витамина А.

Во-вторых, замедляет развитие возрастного повреждения макулы сетчатки, ответственной за центральное зрение.

В-третьих, поддерживает влажность роговицы, предотвращая ее пересыхание, благодаря чему глаза всегда достаточно увлажнены. Противоположное состояние вызывает синдром сухого глаза, при котором временно снижается острота зрения и нарушается четкость изображений.

В-четвертых, способствует образованию эпителиальных клеток, которые формируют слизистую оболочку глаза. Эти клетки выполняют барьерную функцию, не позволяя бактериям, вирусам и аллергенам проникать в глубокие структуры глаз.

Некоторые научные исследования показывают, что рацион с высоким содержанием витамина А снижает риск развития ядерной и кортикальной катаракты.

Однако на развитие зрительных болезней или нарушений, таких как возрастная макулярная дегенерация, синдром сухого глаза или катаракта, влияет много других факторов. В частности — это генетика, оксидативный стресс, хронические заболевания (диабет, гипертония), инфекции, травмы, образ жизни и тому подобное.

Вы можете хорошо питаться, но при этом курить или работать на открытой местности без защиты от ультрафиолета, создавая условия для оксидативного стресса. Оксидативный стресс тесно связан с генетическими болезнями, поскольку может как вызывать мутации, так и усложнять течение имеющихся генетических нарушений.

Можно съедать хоть пять морковок ежедневно, но витамина А в организме больше не станет, поскольку не весь бета-каротин пойдет на его выработку. При этом катаракта или глаукома никуда не исчезнут. Питайтесь сбалансировано, минимизируйте стресс, но каждый год проходите профилактический осмотр.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!