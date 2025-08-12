- Дата публикации
Ешьте морковь — будете здоровы: офтальмолог объяснил, действительно ли этот корнеплод так полезен для зрения
Еще с детства мы знаем, что морковь — очень полезна для здоровья глаз. В ее составе содержится бета-каротин, витамин С, цинк, селен, лютеин, зеаксантин, которые действительно улучшают работу зрительной системы.
Как морковь влияет на глаза и способна ли остановить прогрессирование серьезных офтальмологических болезней, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.
Морковь — источник бета-каротина, который является одной из двух форм витамина А. В организме β-каротин превращается в витамин А.
Последний является незаменимым микронутриентом, который мы получаем исключительно из пищи. Однако он жирорастворим, а потому накапливается в организме. Это означает, что морковь, кукурузу, шпинат, кабачки, перец, батат — продукты, богатые бета-каротином, который впоследствии превращается в витамин А, — не обязательно есть ежедневно. Это же касается молока, сливочного масла, сыра, говяжьей печени, жирной рыбы, яиц (желтки), где содержится уже готовый витамин А. Если вы едите несколько раз в неделю орехи, яйца, бутерброд с маслом и сыром, вероятно, у вас нет дефицита этого витамина.
Наш организм устроен таким образом, что только часть провитаминов А превращает в полноценный витамин. Остальные использует как антиоксиданты или накапливает в жировой ткани. Люди, которые едят много моркови, могут иметь желтоватую кожу, что свидетельствует о накоплении пигмента бета-каротина. Это состояние не вредит, ни коже, ни организму в целом.
Зато избыток витамина А, то есть ретинола (вторая форма витамина), приводит к отравлению витамином, которое может спровоцировать:
дегенерацию сетчатки — на сетчатке накапливаются токсины;
диплопию(двоение в глазах);
отек зрительного нерва из-за стойкого повышения внутриглазного давления;
цирроз печени (если вовремя не нормализовать уровень витамина А).
Чем полезен витамин А для зрения?
Во-первых, он участвует в выработке родопсина — светочувствительного пигмента, который содержится в «палочках» сетчатки. Благодаря ему мы хорошо видим при слабом освещении и в сумерках, зрительная система без труда адаптируется к темноте. Развитие «куриной слепоты» — это один из признаков дефицита витамина А.
Во-вторых, замедляет развитие возрастного повреждения макулы сетчатки, ответственной за центральное зрение.
В-третьих, поддерживает влажность роговицы, предотвращая ее пересыхание, благодаря чему глаза всегда достаточно увлажнены. Противоположное состояние вызывает синдром сухого глаза, при котором временно снижается острота зрения и нарушается четкость изображений.
В-четвертых, способствует образованию эпителиальных клеток, которые формируют слизистую оболочку глаза. Эти клетки выполняют барьерную функцию, не позволяя бактериям, вирусам и аллергенам проникать в глубокие структуры глаз.
Некоторые научные исследования показывают, что рацион с высоким содержанием витамина А снижает риск развития ядерной и кортикальной катаракты.
Однако на развитие зрительных болезней или нарушений, таких как возрастная макулярная дегенерация, синдром сухого глаза или катаракта, влияет много других факторов. В частности — это генетика, оксидативный стресс, хронические заболевания (диабет, гипертония), инфекции, травмы, образ жизни и тому подобное.
Вы можете хорошо питаться, но при этом курить или работать на открытой местности без защиты от ультрафиолета, создавая условия для оксидативного стресса. Оксидативный стресс тесно связан с генетическими болезнями, поскольку может как вызывать мутации, так и усложнять течение имеющихся генетических нарушений.
Можно съедать хоть пять морковок ежедневно, но витамина А в организме больше не станет, поскольку не весь бета-каротин пойдет на его выработку. При этом катаракта или глаукома никуда не исчезнут. Питайтесь сбалансировано, минимизируйте стресс, но каждый год проходите профилактический осмотр.
Берегите себя и свое зрение!