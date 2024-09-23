Если тяжело стоять в планке: тренер показал упражнение для плоского живота с тремя уровнями сложности

Попробуйте выполнить простое, на первый взгляд, упражнение, у которого три уровня сложности.
Тренер Виктор Мандзяк рассказал о полезном трехуровневом упражнении для мышц туловища, чтобы разнообразить традиционную планку. По словам тренера, планка — в общем-то неплохое упражнение. Выполняя ее вы сжигаете калории и тренируете мышцы туловища, однако для тренировки мышц живота существует гораздо более эффективное статическое упражнение, которое вы легко можете повторить у себя дома.
Что делать:
Лежа на спине, поднимите плечи и свернитесь так, что бы поясница была максимально прижата к полу, а вот лопатки наоборот ее не касались. Вот из этого положения вам предстоит делать дальнейшие уровни сложности упражнения.
1 Уровень
- Поставьте руки на живот и поднимите ноги под прямым углом в коленном и тазобедренном суставах;
- Удерживайте это статическое положение, обращая внимание на то, чтобы поясница не отрывалась от пола.
- После того, как вы сможете повторить первый уровень, удерживая в таком положении тело около одной минуты, переходите к выполнению второго уровня.
2 Уровень
- Теперь выпрямите ноги над полом, но не опускайте их.
- После того, как вы смогли удержать это положение в течение одной минуты, переходите к третьему уровню.
3 Уровень
- Это сложный уровень, ведь теперь вам нужно выпрямить руки и занести их над головой;
- Держите ноги и руки над полом.
К этому уровню можно переходить только после этого. Как вы легко можете справиться с двумя предыдущими. Не забывайте, что все время выполнения упражнения вы должны прижимать поясницу к полу.
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