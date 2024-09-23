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Если тяжело стоять в планке: тренер показал упражнение для плоского живота с тремя уровнями сложности

Если тяжело стоять в планке: тренер показал упражнение для плоского живота с тремя уровнями сложности

Полезное упражнение для мышц живота / Фото: Credits

Попробуйте выполнить простое, на первый взгляд, упражнение, у которого три уровня сложности.

Тренер Виктор Мандзяк рассказал о полезном трехуровневом упражнении для мышц туловища, чтобы разнообразить традиционную планку. По словам тренера, планка — в общем-то неплохое упражнение. Выполняя ее вы сжигаете калории и тренируете мышцы туловища, однако для тренировки мышц живота существует гораздо более эффективное статическое упражнение, которое вы легко можете повторить у себя дома.

Что делать:

Лежа на спине, поднимите плечи и свернитесь так, что бы поясница была максимально прижата к полу, а вот лопатки наоборот ее не касались. Вот из этого положения вам предстоит делать дальнейшие уровни сложности упражнения.

1 Уровень

Мандзяк Виктор выполняет упражнение для мышц живота_Уровень 1 / ©
Мандзяк Виктор выполняет упражнение для мышц живота_Уровень 1
  • Поставьте руки на живот и поднимите ноги под прямым углом в коленном и тазобедренном суставах;
  • Удерживайте это статическое положение, обращая внимание на то, чтобы поясница не отрывалась от пола.
  • После того, как вы сможете повторить первый уровень, удерживая в таком положении тело около одной минуты, переходите к выполнению второго уровня.

2 Уровень

Мандзяк Виктор выполняет упражнение для мышц живота_Уровень 2 / ©
Мандзяк Виктор выполняет упражнение для мышц живота_Уровень 2
  • Теперь выпрямите ноги над полом, но не опускайте их.
  • После того, как вы смогли удержать это положение в течение одной минуты, переходите к третьему уровню.

3 Уровень

Мандзяк Виктор выполняет упражнение для мышц живота_Уровень 3 / ©
Мандзяк Виктор выполняет упражнение для мышц живота_Уровень 3
  • Это сложный уровень, ведь теперь вам нужно выпрямить руки и занести их над головой;
  • Держите ноги и руки над полом.

К этому уровню можно переходить только после этого. Как вы легко можете справиться с двумя предыдущими. Не забывайте, что все время выполнения упражнения вы должны прижимать поясницу к полу.

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