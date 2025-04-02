Есть чтобы спать: как диета связана с более длинным и лучшим ночным отдыхом

Здоровый сон / © Credits

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Сон, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов среди женщин среднего возраста. Мы получаем его недостаточно, он нарушается, и мы чувствуем постоянную усталость, постоянно думаем, как лучше спать. В ход идет все: заливка касторового масла в пупок , изменение распорядка вечерних дел, чтобы снизить уровень кортизола, отказ от гаджетов и многое другое. И все равно, мы спим недостаточно крепко.

Что еще мы можем сделать, чтобы улучшить свой сон, рассказывает Woman&Home .

Похоже, усталость является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но когда мы проходим через менопаузу, проблемы со сном могут ухудшаться. Это может быть из-за приливов, бессонницы, беспокойства или диеты. Если вы не едите правильную пищу, чтобы подкормить ваше тело, вы будете устали в течение дня. Это может привести к тяге к пище с высоким содержанием углеводов или сладкой пищи, которая будет кратковременным зарядом энергии, но может мешать вам спать ночью, создавая цикл плохого сна.

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Что нужно есть чтобы лучше спать

Ученые из Японии исследовали , какую пищу мы должны есть, чтобы получить максимум времени, проведенного в постели. Изучив данные приложений для отслеживания сна и диеты почти для 5000 человек, они обнаружили, что те, кто соблюдал диету, богатую белками и клетчаткой, спали дольше по сравнению с теми, кто ел высококалорийную жирную пищу. Более общее потребление энергии, жира и натрия было связано с меньшим общим временем сна, в то время как большее потребление белка и пищевых волокон было связано с большим общим временем сна.

Они также обнаружили, что люди, потребляющие больше клетчатки, быстрее засыпают и реже просыпаются ночью. Ученые признали, что разница небольшая, но участники, которые ели больше белка, спали в среднем на четверть часа больше ночи.

Почему белок и клетчатка улучшают наш сон

Считается, что употребление пищи с высоким содержанием белка увеличивает выработку серотонина и мелатонина, двух гормонов, необходимых для регулирования сна, а в другом исследовании говорится, что сбалансированная диета, богатая растительной пищей, улучшает выработку гормонов, регулирующих сон.

Исследователи также считают, что клетчатка и ее влияние на наши кишечные бактерии также могут иметь такой же эффект. Дисбаланс в составе микробиоты может быть связан с возникновением расстройств сна, а также другими хроническими заболеваниями, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и психические расстройства.

Употребление достаточного количества клетчатки также позволит вам дольше оставаться сытыми, что может предотвратить любые ночные приступы голода, чтобы проснуться.

Одним из ограничений нового исследования является то, что у нас нет никаких данных о количестве упражнений, которые делали участники, и другие переменные, например, когда они ели. Зная, что физические упражнения помогают нам лучше спать, и роль, какое время еды играет в пищеварении, это важно.

Однако исследователи уверены, что эти доказательства подчеркивают важную роль в изменениях диеты в улучшении качества и количества нашего сна. Потребление еды и сон имеют двустороннюю связь, утверждают они. Потребление здоровой пищи связано с улучшением качества сна, в то время как потребление обработанной пищи и пищи с высоким содержанием свободного сахара ухудшает качество сна.

Продукты с высоким содержанием белка и клетчатки

Продукты с высоким содержанием белка включают в себя мясо, молочные продукты, орехи, некоторые овощи и зерновые. Большинство женщин обнаружат, что им нужно стремиться к 0,8 г белка на килограмм веса тела. Однако, сколько белка вам нужно, это очень индивидуально. Если вы регулярно занимаетесь физическими упражнениями, вам скорее всего понадобится больше, поэтому всегда проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть проблемы.

Примеры продуктов, богатых белком

Нежирная курица, говядина, свинина и индейка

Яйца

Рыба, такая как лосось, тунец и скумбрия

Молоко, творог и йогурт

Миндаль, фундук, арахис, семена чиа, семена тыквы

Фасоль, нут, эдамские бобы, черная фасоль.

Киноа

Тофу

Вы должны съедать около 30 г клетчатки каждый день, но исследования показывают, что мы не получаем ее в достаточном количестве.

Продукты, в которых вы можете найти много клетчатки

Хлопья для завтрака с высоким содержанием клетчатки

Цельнозерновой хлеб

Овощи

Бобовые, такие как фасоль, чечевица или нут

Фрукты

Каких продуктов лучше избегать

Насыщенные жиры, содержащиеся в обработанных пищевых продуктах и фаст-фудах: таких блюд, как гамбургеры и чипсы, следует избегать слишком ближе ко сну, поскольку они могут помешать глубокому сну, который также называют медленным сном.

Рафинированные углеводы – это белые макароны или хлеб, например. Они быстро метаболизируются вашим организмом, оставляя вас голодными.

Алкоголь. Хотя это может облегчить засыпание, качество вашего сна, скорее всего, будет достаточно низким после употребления алкоголя, и вы можете чаще просыпаться ночью.

Напитки с кофеином. Логично, препарат, который делает нас бодрее – это не лучше перед сном, но употребление кофеина даже за шесть часов до сна может заблокировать выработку аденозина, который способствует сонливости.

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